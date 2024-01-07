Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.. ФОТОрепортаж
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Ворог продовжує обстрілювати територію Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після вечірньої атаки "Шахедами" росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині.
"Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", - інформує очільник регіону.
Після цього, як зазначає Лисак, окупанти скерували на район ще й безпілотник. Його знищили наші оборонці.
За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники.
"Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті", - йдеться у повідомленні.
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