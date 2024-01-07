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Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після вечірньої атаки "Шахедами" росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині.

"Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", - інформує очільник регіону.

Після цього, як зазначає Лисак, окупанти скерували на район ще й безпілотник. Його знищили наші оборонці.

За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поцілили "Шахедом" у будинок в Дніпрі. Людей дістали з-під завалів, без жертв. ВIДЕО

"Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті", - йдеться у повідомленні.

Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. 01
Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. 02
Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. 03
Після атаки БпЛА на Дніпро пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівки та адмінбудівлю. Рашисти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. 04

Автор: Ірина Дашківська
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Хай вони кацап'е повиздихає
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07.01.2024 12:48 Відповісти
От твоих пожеланий они не сдохнут! Все вопросы к обоссанным союзникам нашим.
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07.01.2024 13:23 Відповісти
А кто твои обоссанные союзники? Ты с кем то заключал договора о военном сотрудничестве? Или ты просто зеленый ******, который пытается свои проебы переложить на людей и страны, которые тебе ******** ничего не дложны?
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07.01.2024 13:44 Відповісти
Квартальному клоуну который, нам ничего не должен, от союзников больше 20 раз поступало предупреждение о нападении ******** с подробными планами. Последний раз в Киеве Американский Президент сказал бубенчику открытым текстом на телекамеру. Копайте окопы!---- "Вы нас не учите. Мы знаем, что нам делать". Ответил янелохмнесорокдвагодикатермосгидрантянетряпка Оманский Визитер ----Мангальщик Коксовик.
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07.01.2024 21:21 Відповісти
Асиметричні відповіді дивись на кварталі-95...
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07.01.2024 13:17 Відповісти
Скрепні кацапи Різдво святкують.
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07.01.2024 19:37 Відповісти
De vidpovid' po mordoru?
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07.01.2024 22:51 Відповісти
De vidpovid' po mordoru? - у черговому хриплому відосіку
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08.01.2024 00:08 Відповісти
 
 