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Туреччина мала б пропустити подаровані Україні британські тральщики в Чорне море, - екскомандувач НАТО Ставрідіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс,тральщик,sandown

Рішення Туреччини відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії є "невдалим". Тральщики мають суто оборонний характер

Про це виданню Politico заявив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адмірал США у відставці назвав "невдалим" рішення Туреччині відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.

На думку Ставрідіса, Туреччина "безумовно, могла вирішити дозволити прохід оборонних кораблів, таких як тральщики, в Чорне море", тому що "існує достатня свобода дій" відповідно до Конвенції Монтре, а тральщики мають суто оборонний характер.

Також читайте: Туреччина не має наміру пропускати в Чорне море мінні тральщики, подаровані Британією Україні

"Це чітка позиція НАТО, з якою Туреччина погодилась у рамках своєї ролі в НАТО", - зазначив адмірал.

Аналізуючи відносини Туреччини з Росією і Заходом, Ставрідіс зазначив, що Анкара "занадто наполегливо намагається досягти балансу і повинна повністю покластися на свою роль члена НАТО".

"Росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір", - сказав він.

Також читайте: Україна не подавала Туреччині запиту на прохід до Чорного моря тральщиків, наданих Британією, - ВМС ЗСУ

Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Ощущение что турки в НАТО как вольные слушатели в университете,что хотят то и делают.
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07.01.2024 08:31
+16
Туреки є турками і тут здоровий глузд зайвий
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07.01.2024 08:13
+15
Вони скоріше скажуть, що то українська міна і сторонам треба припинити ескалацію та сідати за стіл переговорів.
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07.01.2024 08:27
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Висловіть занепокоєння хитрожопим туркам. Нехай поржуть.
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07.01.2024 08:10 Відповісти
Туреки є турками і тут здоровий глузд зайвий
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07.01.2024 08:13 Відповісти
Пролізе? После завершения строительства 170-километрового судоходного канала «Рейн - Майн - Дунай» великая река стала трансконтинентальным водным путем из нидерландского порта Роттердама на Северном море до румынского порта Сулина на Черном море.
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07.01.2024 08:18 Відповісти
Там глибина - 4 метри, а у цих тральщиків осадка - 2,3 метри. Ти ба! Мав би пройти. Варто показати Ердоганові дулю.
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07.01.2024 10:16 Відповісти
Оформлять лучше на Румын. Корабль Нато свиньи побоятся атаковать. И со стоянкой и обслуживанием проще. Договор о совместной деятельности, украинский экипаж..... Чиновники конечно не получат своей доли, но это другая история.
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07.01.2024 10:24 Відповісти
а если венгры взбрыкнут?
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07.01.2024 23:44 Відповісти
Можна спробувати тимчасово, по домовленості, повісити на них румунський або болгарський прапор (Румунія та Болгарія мають бути зацікавлені, щоб Чорне море почистили від мін), а далі розбиратися з уграми всередині НАТО - вчергове послати Орбана у буфет - попити кави.
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08.01.2024 10:32 Відповісти
Дунай проходить через колишнє Велико моравське князівство. Тобто угрів мадярських які його знищили, і зараз не пропустять нікого на догоду пуйла
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07.01.2024 16:56 Відповісти
От коли якесь турецьке корито підірветься кацапській міні тоді пропустять
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07.01.2024 08:20 Відповісти
Вони скоріше скажуть, що то українська міна і сторонам треба припинити ескалацію та сідати за стіл переговорів.
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07.01.2024 08:27 Відповісти
Зараз потороченні почнуть верещати :" ані нє прапускают руцуіє караблі, ані байрактарамі спаслі нас , прітула благадаря туркам смог купіть спутнік і віллу хамутинніку ва франциі".
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07.01.2024 08:25 Відповісти
Байрактар. Призабуте слово. Зараз про карколомні успіхи "пЄрдоганових БПЛА" на фронті ані слова, як це було на початку війни. Або їх всіх вищила кассабська ППО, або приземлив їх РЕБ. Або ТТХ вцілілих екземплярів цієї чуркен-waffe не дозволяють ЗСУ успішно виконувати бойові завдання за поточних умов війни.
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07.01.2024 09:03 Відповісти
Просто вони не підходять для такого активного роду бойових дій, який ведеться в російсько-українській війні, а в решті випадків, це гарні БПЛА.
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07.01.2024 09:30 Відповісти
То птиця для погоні за сайгаками в пустелі.
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07.01.2024 10:13 Відповісти
Або за курдськими сєпарами, озброєними лише калашами і словом Аллаха
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07.01.2024 10:21 Відповісти
Вони добре себе показали на початку війни. Зараз їх використовувати недоцільно.
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07.01.2024 10:40 Відповісти
Україна і Англія не давати запит про проходження там. А значить є інші шляхи,не порушуючи нічого
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07.01.2024 08:31 Відповісти
Включіть логіку. Як би ніхто не запитував про прохід то кому відмовили турки?
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07.01.2024 10:04 Відповісти
Тут був анонс. Крапка. А смі друкують плітки, фейкову інформацію і сумніви. Ви думаєте якщо під час війни працює договір,то потрібно його порушувати? Є інший спосіб
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07.01.2024 10:41 Відповісти
Ощущение что турки в НАТО как вольные слушатели в университете,что хотят то и делают.
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07.01.2024 08:31 Відповісти
А турция правда член НАТО?!. Ето не вопрос.
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07.01.2024 08:32 Відповісти
турция просто член
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07.01.2024 10:05 Відповісти
Конвенція Монтре має робити без винятків. Бо сама анексія Криму та війна з Україною -це виняток який дозволила собі Московія.
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07.01.2024 08:51 Відповісти
Він не догоняє. Турку пуйло заборонив!..
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07.01.2024 08:51 Відповісти
правильно: *****
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07.01.2024 10:57 Відповісти
Зараз тут не потрібні наші тральщики. Щоб кацапи по них начали своє гівно запускати? Хай турки своїми тралять, а кацапи хай спробують їм заважати.
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07.01.2024 08:57 Відповісти
У Вас хибне уявлення про готовність турок вбивати своїх торгових партнерів з рашки, нехай навіть ці партнери порушують їх повітряний простір на своїх літаючих радянських коритах. Збиття одного літака чурківськими ВПС колись давно - це не більше, ніж випадковість, інцидент. Зам'яли і торгують далі (не здивуюсь, якщо з'ясується, що пєрдоганчик тихцем приторговував з ****** компонентами для виробництва зброї). Чурки як і раніше, готові лизати смердючі дупи рашкован у своїх spa-готелях заради їх нафторжублів.
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07.01.2024 09:31 Відповісти
Чому тихцем? Цілком офіційно Туреччина і ОАЕ здійснюють ре-експорт електроніки до параші.

Киргизи також на 800% наростили ввезення подібних товарів, і ще кілька країн.
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07.01.2024 20:01 Відповісти
"Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО" - цікава думка. А як тоді вони взагалі бачать свою роль у НАТО?...
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07.01.2024 09:02 Відповісти
Турки натякають що ''5статтю'' вони на *** вертіли
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07.01.2024 09:05 Відповісти
вони бачать, що нато впишется за них когда им (туркам) надо будет. Но наоборот они не согласны.
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07.01.2024 23:47 Відповісти
Так ж запиту від української влади не має і не було. Якось так.
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07.01.2024 09:04 Відповісти
Ага. А Британія не надавала свої мінні тральщики Україні.
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07.01.2024 09:33 Відповісти
Могли б передати Туреччині. І українські моряки навчались би на них під турецьким прапором вже в Чорному морі. А далі Туреччини добра воля
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07.01.2024 09:32 Відповісти
Добра воля Туреччини - нарощувати об'єми торгівлі товарами і послугами з лаптєрейхом. Паралельно роблячи гешефт на продажу українського зерна, щедро политого кров'ю українців.
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07.01.2024 09:35 Відповісти
ЗА АВТОНОМИЮ! ЗА ХАНСТВО! ЗА ТУРЦИЮ! ИНШАЛЛАХ!
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07.01.2024 09:59 Відповісти
Турецкие помидоры путлер давил в 2015 году нехило ..Сегодня Эрдоган выкупил всех курей на Помойке путлера вместе с яйцами...В супермаркетах Самары исчезло мясо курей 😁😁
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07.01.2024 10:08 Відповісти
Нечего этим тральщикам сейчас в Черном море делать, на них сразу начнется охота...
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07.01.2024 10:08 Відповісти
А турканам української крові ніколи не жалко було. Вони й далі будуть з ****** хороводи водити навколо газу, нафти та зерна.
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07.01.2024 10:15 Відповісти
Тральщики можна і наземним транспортом перевезти, і більші кораблі перевозили. А взагалі єдиного НАТО вже не існує давно, колись було, але спливло.
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07.01.2024 10:18 Відповісти
сплило
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07.01.2024 10:55 Відповісти
Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО" .але турецькі прорашистські членососи і підкуйловники .пропускаючи перед війною рашистські війскові корита до краю забиті зброєю і ************ в Чорне море достеменно, сучі діти,знали ,що ця зброя ,буде використана для смерті і пролиття "української крові"
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07.01.2024 10:21 Відповісти
Пірати Чорного моря хочуть грошей, сцукі. Заплатіть цим уйопкам і вони все пропустять.
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07.01.2024 10:47 Відповісти
Саме так. Пам'ятаю як при Кучмі українські вмс гоняли ткрецьки корита, які займались браконьєрством біля самої Одеси
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07.01.2024 17:05 Відповісти
оттаке воно Мантрьо
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07.01.2024 10:54 Відповісти
Ьа договоритесь о передаче из Болгарии или Румынии-Турция не имеет права их тогда не пропустить(Больгария и Румыния-не участники военного конфликта). А уже после прохода Болгария или Румыниия передаст их Украине
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07.01.2024 11:03 Відповісти
Турция в НАТО, Венгрия в ЕС.
В семье не без урода.
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07.01.2024 11:40 Відповісти
Який класний руський наратив: Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3466102

Тобто не росія веде війну у Чорному морі, а Україна від імені США і НАТО. Яка ж та Україна мілітариська забіяка. І чому ці США і НАТО самі не воюють, а Україна від їх імені воює за них? І яке може бути пролиття турецької крові, якщо Україна доб'є чорноморську флотилію?
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07.01.2024 12:45 Відповісти
пердоган у НАТО, це те саме, що орбан у ЄС, ці друзі трампу допоможуть йому ліквідувати США.
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07.01.2024 14:12 Відповісти
Турция - в рамках "війна у Чорному морі від імені США і НАТО" , нарабсея: "США и НАТО развязали войну в Украине"... - найдите хоть одно различие в подходе к трактовке войны.
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07.01.2024 15:50 Відповісти
Звісно, могла б. І не могла б, а повинна. Тому що чергове османське огли, коментуючи "19-ту статтю конвенції" у твітері, вважає, що всі читачі його коментів -- ідіоти.
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07.01.2024 19:58 Відповісти
Цензор исправь ошибку. Тральщики не подарены, а Украина закупает эти тральщики через Экспортно-кредитное агентство Великобритании
https://www.gov.uk/government/news/british-minehunting-ships-to-bolster-ukrainian-navy-as-uk-and-norway-launch-maritime-support-initiative.uk
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07.01.2024 20:52 Відповісти
 
 