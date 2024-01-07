Туреччина мала б пропустити подаровані Україні британські тральщики в Чорне море, - екскомандувач НАТО Ставрідіс
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Рішення Туреччини відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії є "невдалим". Тральщики мають суто оборонний характер
Про це виданню Politico заявив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Адмірал США у відставці назвав "невдалим" рішення Туреччині відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.
На думку Ставрідіса, Туреччина "безумовно, могла вирішити дозволити прохід оборонних кораблів, таких як тральщики, в Чорне море", тому що "існує достатня свобода дій" відповідно до Конвенції Монтре, а тральщики мають суто оборонний характер.
"Це чітка позиція НАТО, з якою Туреччина погодилась у рамках своєї ролі в НАТО", - зазначив адмірал.
Аналізуючи відносини Туреччини з Росією і Заходом, Ставрідіс зазначив, що Анкара "занадто наполегливо намагається досягти балансу і повинна повністю покластися на свою роль члена НАТО".
"Росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір", - сказав він.
Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО".
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Киргизи також на 800% наростили ввезення подібних товарів, і ще кілька країн.
В семье не без урода.
Тобто не росія веде війну у Чорному морі, а Україна від імені США і НАТО. Яка ж та Україна мілітариська забіяка. І чому ці США і НАТО самі не воюють, а Україна від їх імені воює за них? І яке може бути пролиття турецької крові, якщо Україна доб'є чорноморську флотилію?
https://www.gov.uk/government/news/british-minehunting-ships-to-bolster-ukrainian-navy-as-uk-and-norway-launch-maritime-support-initiative.uk