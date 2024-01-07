Атака дронами на Південь: на Миколаївщині влучання в рекреаційній зоні, горіла база відпочинку

Цієї ночі дронова атака і відповідна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони на Півдні тривала близько 6 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, запущені з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря БпЛА типу "Shahed-131/136" ворог спрямував у прибережну зону Миколаївщини і Одещини, а також в напрямку центральних і західних регіонів України.

Знищено 11 дронів-камікадзе:

- 5 на Миколаївщині,

- по 2 на Одещині і Дніпропетровщині,

- по 1 на Кіровоградщині і Вінниччині.

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"На Миколаївщині відбулось влучання в рекреаційній зоні, де на одній з законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил, знищено 21 із 28 "Шахедів".