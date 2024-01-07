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Новини За кордоном
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Віктор Орбан (268) Шарль Мішель (276)

Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі дострокової відставки Мішеля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

віктор,орбан

Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, якщо чинний очільник Шарль Мішель залишить свою посаду в разі свого обрання до Європарламенту влітку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Politico.

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року.

Це перший випадок, коли чинний президент Європейської ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан про головування Угорщини в Раді ЄС: Мій план - окупувати Брюссель

Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада. І хоча його рішення є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.

Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель достроково йде з посади, щоб взяти участь у виборах до Європарламенту, - бельгійські ЗМІ

Шарль Мішель раніше оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду президента Євроради.

Угорщина, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року після Бельгії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Світ потрохи сходить з глузду.
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07.01.2024 10:19
+44
Тю,та краще одразу ***** оберіть президентом ЄС,що ви шифруєтесь мідяшні душонки?
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07.01.2024 10:21
+42
вибачте, крім матюків слів нема
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07.01.2024 10:19
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Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 10:16 Відповісти
Было бы смешно)
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07.01.2024 10:17 Відповісти
************ будет рассказывать европейцам пропаганду с дурдома...
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07.01.2024 10:18 Відповісти
вибачте, крім матюків слів нема
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07.01.2024 10:19 Відповісти
совокупленье падших женщин
бледнея тихо прошептал
интеллигентнейший аркадий
по пальцу стукнув молотком
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07.01.2024 10:44 Відповісти
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07.01.2024 10:48 Відповісти
Світ потрохи сходить з глузду.
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07.01.2024 10:19 Відповісти
Чомусь мені здається, що цей схід з глузду керований.
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07.01.2024 10:29 Відповісти
Коли в тебе ніц не виходить і ситуація вертить тобою як хоче - роби вигляд шо так і має бути і це твій такий вумний план.
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07.01.2024 10:33 Відповісти
Ніц та най! Ніц та най!
Завше, завше - та нехай!
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07.01.2024 10:46 Відповісти
Ні, Вам нездається
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07.01.2024 11:26 Відповісти
Тю,та краще одразу ***** оберіть президентом ЄС,що ви шифруєтесь мідяшні душонки?
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07.01.2024 10:21 Відповісти
Не підказуйте, бо можуть і обрати!
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07.01.2024 11:57 Відповісти
АХь!
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07.01.2024 10:22 Відповісти
правЕльно: АхЪ!
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07.01.2024 10:49 Відповісти
Це по Олбанські, а в мене по кацапські.
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07.01.2024 11:01 Відповісти
#*нувся ЄС.Мадяри хочуть у брікс,а ЄС орбана керувати собою ставлять.
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07.01.2024 10:23 Відповісти
Демократія продовжує перетворюватись у дєрьмократію...нажаль...
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07.01.2024 10:24 Відповісти
Та заспокойтесь... Ніхто цього виродка не допустить. Це просто теоретично він може, але за його ви*боси не тільки по відношенню до України вони цього не допустять.
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07.01.2024 10:28 Відповісти
Дай-то боже. Але тут важлива сама така ймовірність.
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07.01.2024 10:32 Відповісти
Ну... Бачте, це така демократія. Там у них в законі прописано так. Його ж не під орбана писали Це просто збіг обставин.
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07.01.2024 10:36 Відповісти
как я люблю оптимистов и самим хорошо, и других есть силы утешить)
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07.01.2024 23:34 Відповісти
Скажуть йому, щоб пішов випив чогось на барі.
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07.01.2024 10:58 Відповісти
Шольц знову запросить його
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07.01.2024 11:29 Відповісти
Коли я написав тут, що ЄС - це бюрократична потвора, накинулись на мене, що краще б я в Україну дивився. Та я й дивлюсь: в Україні при владі шапіто.
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07.01.2024 10:28 Відповісти
по-моему наше шапито еще ничего так шапито, если сравнивать с орбановсикм или трамповским шапито
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07.01.2024 23:35 Відповісти
йорбаний стид...
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07.01.2024 10:29 Відповісти
Як писав Стівен Кінг у "Темній вежі" - "Світ зрушив з місця..."
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07.01.2024 10:30 Відповісти
Якийсь театр абсурду! Чоловік, який прилюдно сере на євроцінності, очолить Єврораду.
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07.01.2024 10:31 Відповісти
все правильно. по фрейду. в підсвідомому символом золота є гімно, а орбан - його золотар! )))
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07.01.2024 11:11 Відповісти
А ху#ло буде "групенфюрером" ЄС.
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07.01.2024 10:31 Відповісти
***** у особі небензі керує радбезом ООН, тепер ***** через орбана буде керувати єврорадою. норм. на мою думку цей світ цілком щаслуговує на знищення, бо він став абсолютно нежиттєздатним.
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07.01.2024 10:33 Відповісти
Бойтесь своих желаний, они могут быть реализованы.
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07.01.2024 11:14 Відповісти
вы забыли дописать что трамп будет руководить сша и тоже через х*ло
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07.01.2024 23:37 Відповісти
Да это просто праздник какой-то )))))
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07.01.2024 10:34 Відповісти
2024 рік для України є або бути або зникнути як держава. Важкий час для нас .
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07.01.2024 10:34 Відповісти
В Італії вже роздувають, що скоро такої країни не буде. Знайома звідти сказала.
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07.01.2024 11:04 Відповісти
А в 2014г во время нацисткой весны руского рейха они давали такие методички? глупости пишите
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07.01.2024 11:33 Відповісти
За що купив - за те продав. Вона б не брехала.
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07.01.2024 14:44 Відповісти
я такое уже слышал от германии в феврале 2022.
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07.01.2024 23:38 Відповісти
Мабуть підходить час , коли куйло відреставрує "берлінську стіну" ???Не дай Боже.хоча в Угорщині.Словаччині.та Польщі підготовка іде повним ходом
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07.01.2024 10:36 Відповісти
*** вашу мать.
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07.01.2024 10:37 Відповісти
вот ета паварот!
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07.01.2024 10:46 Відповісти
Без головування цього Жаба-Хата ніяк не можна?ЄС все більше стає схожий на цирк.
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07.01.2024 10:48 Відповісти
у заголовку новини помилка у порядку слів. Треба читати: "Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати президентом тимчасової Європейської Ради".
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07.01.2024 10:48 Відповісти
Nu tak v Ukraine tozh po prikolu i razom v 2019 poreshali .....prosta u nas , v Eirope , nekagda nidumali chto stoka frikov pridiot k vlasti . I eta nash praiob , 100 % !
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07.01.2024 10:52 Відповісти
умные люди учатся на чужих ошибках, а ес повторяет худшее??
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07.01.2024 23:39 Відповісти
Європа дивна частина світу. Турконіметччина, Афрофранція, ІндоБрітанія та кацапомад'ярія.
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07.01.2024 10:58 Відповісти
Ну і славненько!
Хай ще демократією покерує найбільший дерьмократ від Путлера!
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07.01.2024 11:03 Відповісти
Ну, орбан з фіцо ще нафуєвертять нам лиха. ***** вже за все їм заплатило.
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07.01.2024 11:09 Відповісти
Нікого достойнішого нема, крім кремлівської підстилки?
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07.01.2024 11:15 Відповісти
США соскочили обвинив республиканцев, ЕС сделает это при помощи Венгрии, запад в целом остаётся чистеньким, ему просто не дали помочь а он из сил выбивался и так хотел озолотить Украину и завалить её оружием.
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07.01.2024 11:31 Відповісти
Подуріли там усі? Це в той час, коли зрозуміло, що Венгрію треба гнати під три чорти ляпасами зімвсіх інстітутів євровлади.
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07.01.2024 11:46 Відповісти
И что? Украинцы от любого пролета комара будут за валидолом лезть? С той же польской проблемой хорошо решается вопрос логистики с Румынией, так же и со всеми нужно, чтобы соседи были друзями, а не просто соседями.
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07.01.2024 11:49 Відповісти
та над нами уже столько "комаров" полетало, что психика уже не та, что была до 02.22. Но из португалии оно конечно проще видится
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07.01.2024 23:41 Відповісти
Слушай я политикой 20 лет интересуюсь и всего лишь хочу сохранить тем кто читает мой коментарий свою психику.
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08.01.2024 12:45 Відповісти
Як щойно повідомляв ТК з АП Х..... Орбану земляки з болотного государства поставили просту вимогу - якщо він зустрінеться з Гнусавим та Україна отримуватиме гроші з ЕС і угри нічого не робитимуть. тоді скидки на паливо у сумі 3 ярди зелені не буде, припиняться і донорські внески на фінансування правих партій Європи та інші види щєпєтільной помощі. Орбан вже починає патякати, що він проти України нічого не має, його просто до глубіни душі образив Янелох і хоче просто помиритись.
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07.01.2024 12:05 Відповісти
Посада бутафорская, как и все в ЕС.
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07.01.2024 12:21 Відповісти
73% проголосують за Орбана...а Голобородько стане замом Орбана...це демократія...😁або Андрей дЕрмак
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07.01.2024 12:21 Відповісти
Европомойка, что с ней взять)
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07.01.2024 13:18 Відповісти
А може того Мішеля на Шмигаля замінити, ніхто навіть не помітить
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07.01.2024 13:23 Відповісти
У стадо паніка-хто стане презідентом євро ради.Стадо привикло що цар вирішує.У ЄС царів не ма-тим паче у ради ЄС.Орбан може стати,а може не стати.Там всі питання вирішують голосуванням.
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07.01.2024 14:15 Відповісти
Ти такий розумний. То ходи строєм і телевізор носи.
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07.01.2024 14:49 Відповісти
,,Однажды один пророк предсказал, что через много лет все колодцы опустеют, и начнётся засуха. Засуха продлится несколько лет, после чего колодцы вновь наполнятся водой, но то будет отравленная вода, и любой, кто её выпьет станет безумцем, и если они не начнут запасать воду прямо сейчас, то они все станут безумцами...
Однако никто не отнёсся к предсказанию пророка с должным уважением, и не поверил никто ему. Только один человек поверил словам пророка и стал запасать воду. И вот наступило время исполнения пророчества, но к тому времени никто уже не помнил об том пророчестве, никто, кроме человека, который однажды поверил в него. Началась засуха. Погибал скот и урожай, ибо чистая вода покинула колодцы, только единственный человек пил воду из своих запасов. Засуха кончилась и колодцы вновь наполнились водой, но то была отравленная вода. Однако никто и тогда не вспомнил о пророчестве мудреца, только один человек пил воду из своих запасов.
И стали люди безумцами. Только один человек пил воду из своих запасов и сохранил разум.
Однако люди не считали себя безумцами, ибо были они теперь все одинаково безумны и продолжали пить отравленную воду.
Только один человек пил чистую воду из своих запасов.
Но безумцы увидели, что единственный, сохранивший разум, отличается от них, и решили безумцы, что он безумен.
Они гоняли его и ненавидели за то, что он не такой, как все остальные.
И однажды сломалась воля того, кто сохранил разум и вылил он все запасы своей воды на землю, и испил отравленную воду из колодца, и лишился разума. И тогда безумцы решили, что он обрёл разум.,,
Напоминает теперешний мир...
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07.01.2024 15:40 Відповісти
у него не было шансов
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07.01.2024 23:43 Відповісти
понабирають фашистів
а потім думають чому ж міжнародні інституції не працюють
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07.01.2024 15:44 Відповісти
 
 