Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради у разі дострокової відставки Мішеля
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, якщо чинний очільник Шарль Мішель залишить свою посаду в разі свого обрання до Європарламенту влітку.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Politico.
Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.
Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року.
Це перший випадок, коли чинний президент Європейської ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.
Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада. І хоча його рішення є юридично допустимим, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.
Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.
Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.
Шарль Мішель раніше оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду президента Євроради.
Угорщина, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року після Бельгії.
Будь ласка, зачекайте...
бледнея тихо прошептал
интеллигентнейший аркадий
по пальцу стукнув молотком
Завше, завше - та нехай!
Хай ще демократією покерує найбільший дерьмократ від Путлера!
Однако никто не отнёсся к предсказанию пророка с должным уважением, и не поверил никто ему. Только один человек поверил словам пророка и стал запасать воду. И вот наступило время исполнения пророчества, но к тому времени никто уже не помнил об том пророчестве, никто, кроме человека, который однажды поверил в него. Началась засуха. Погибал скот и урожай, ибо чистая вода покинула колодцы, только единственный человек пил воду из своих запасов. Засуха кончилась и колодцы вновь наполнились водой, но то была отравленная вода. Однако никто и тогда не вспомнил о пророчестве мудреца, только один человек пил воду из своих запасов.
И стали люди безумцами. Только один человек пил воду из своих запасов и сохранил разум.
Однако люди не считали себя безумцами, ибо были они теперь все одинаково безумны и продолжали пить отравленную воду.
Только один человек пил чистую воду из своих запасов.
Но безумцы увидели, что единственный, сохранивший разум, отличается от них, и решили безумцы, что он безумен.
Они гоняли его и ненавидели за то, что он не такой, как все остальные.
И однажды сломалась воля того, кто сохранил разум и вылил он все запасы своей воды на землю, и испил отравленную воду из колодца, и лишился разума. И тогда безумцы решили, что он обрёл разум.,,
Напоминает теперешний мир...
а потім думають чому ж міжнародні інституції не працюють