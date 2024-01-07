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Ігнат про запаси ракет для української ППО: Треба нагадувати Заходу, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні атаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зима,ппо

Наразі Україна має раціонально використовувати озброєння, яке постачають нам західні партнери та переконувати союзників, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні напади.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні залучалися мобільні вогневі групи, які є основою знищення БПЛА. Саме на них розраховуємо для того, щоб нам заощаджувати наші зенітні керовані ракети, які доволі дефіцитними є для нас при таких масованих атаках, які були 29 та 2 числа. Нам потрібно раціонально використовувати те озброєння, яке нам постачають західні партнери. На цьому зрештою ми завжди і наголошуємо", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що через останні масовані атаки Україна витратила значні запаси ракет, але наразі йдуть переговори щодо подальшого забезпечення України тою нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат не підтвердив інформацію про імовірні перебої з постачанням ракет для Patriot

"Я не думаю, що Україна залишиться наодинці з агресором, що нам перестануть допомагати. Лише треба натякати та нагадувати Заходу, що Росія не збирається пом'якшувати повітряні напади, навпаки, вони можуть бути сильнішими", - додав Ігнат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Ігнате,нагадуй своїм(хоча що вони свої,вже сумніваюсь)що за два роки пора самим щось робити!Заходу глибоко фіолетово,що нас убивають!
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07.01.2024 10:26
+16
А своє не пробували робити? Чи барабани у сховищах важливіші?
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07.01.2024 10:31
+11
Нагадали,натякнули,вони послухали і кажуть-"фсьо,більше нема".Що робимо?
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07.01.2024 10:26
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Ігнате,нагадуй своїм(хоча що вони свої,вже сумніваюсь)що за два роки пора самим щось робити!Заходу глибоко фіолетово,що нас убивають!
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07.01.2024 10:26 Відповісти
А ракети дають і їм фіолетово? Ви пишите звідки? Мухосранськ? Бо Німеччина має демонстрації для передачі ракет Україні. Відносно анонсу,то чітко було сказано, що ракети отримуються регулярно, але не мають склади в Україні. А це добре
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07.01.2024 10:39 Відповісти
Може,ви з мухосранська.
Значить,самим робити нічого не треба,а тільки гроші пройобувать?
Закордон нам допоможе?
Десь я вже чув.Особливо допоможе,як орбана поставлять якимсь там директором у ЄС.
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07.01.2024 10:52 Відповісти
Я про фіолетово, а не про місцевий випуск зброї. Ви не змішуйте усе в одному стакані.
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07.01.2024 11:55 Відповісти
А чого ти не в Україні ,зелена "патріотка" ?
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07.01.2024 10:53 Відповісти
а чого ти не в армії бидло дєрьмачєлли?
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07.01.2024 11:17 Відповісти
А ти?
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07.01.2024 12:03 Відповісти
стадо ботів zєбломарафону)))
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07.01.2024 14:26 Відповісти
Нагадали,натякнули,вони послухали і кажуть-"фсьо,більше нема".Що робимо?
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07.01.2024 10:26 Відповісти
не треба.. вище в коментарях все сказано
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07.01.2024 10:31 Відповісти
А своє не пробували робити? Чи барабани у сховищах важливіші?
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07.01.2024 10:31 Відповісти
земарафон та шоу 95-го кагалі і Лєнкі Кравец важливіші....
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07.01.2024 10:37 Відповісти
ППО рівня Patriot та Samp-T ? Зніміть рожеві окуляри.
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07.01.2024 10:47 Відповісти
Та там інша задача стоїть. Головне-нагадити всім.
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07.01.2024 10:57 Відповісти
Сумніваюся, що ми здатні виготовити Патріот чи ракети до нього. Навіть при найкращому розкладі - таке ми не зробимо. Тут справді тільки Захід може допомогти.
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07.01.2024 14:41 Відповісти
"Я не думаю, що Україна залишиться наодинці з агресором, що нам перестануть допомагати. Лише треба натякати та нагадувати Заходу, що Росія не збирається пом'якшувати повітряні напади, навпаки, вони можуть бути сильнішими", - додав Ігнат. Західні партнери мабуть заі..алися натякати на протяз двох років ,що постачання озброєнь ,фінансової війскової і економічної допомоги Україні ,напряму залежить від боротьби з корупцією і з усуненням ,з органів влади, рашистської агентури,чого до сьогодні не зроблено нічого,від слова"взагалі" )Як казав "Кулібін " з МЗС.лопатами будуть збивати "Іскандери ""Кинджали" .та інші
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07.01.2024 10:32 Відповісти
А я вже заіпався у відкриту говорити, що захід нас тупо надув та підставив. І тому в нього почесний обов'язок-давати все, що треба, і скільки треба.
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07.01.2024 11:00 Відповісти
зате тепер ми всі знаємо шо "гарантії" в англійській мові нічого не гарантують
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07.01.2024 11:03 Відповісти
А що ти можеш поц говорити коли твох госпідарі дєрьмак, бещугла, гєтьманцев, аразамія, арєстович і тобі поставлена задача гадити на Захід чмо ти кремлядське
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07.01.2024 11:19 Відповісти
лопатами з асфальтом?
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07.01.2024 11:41 Відповісти
щодо подальшого забезпечення України ТОЮ нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу.."
цікава форма займенника)
завжди вживав ТіЄЮ
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07.01.2024 10:34 Відповісти
Ягнат Недалекій нагадав заходу що☝ -мороз і сніг ППО замерзає, у екіпажів насмарк і...
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07.01.2024 11:01 Відповісти
Екіпажів не займайте.В мене сусід пепеошник,з першого дня ТАМ.
Молодий хлопець перетворився на стомлену до краю знервовану постарівшу на 10 р людину.
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07.01.2024 11:13 Відповісти
Я не про захисника неба пишу.☝
Я про не далекого клоуна Ягната.
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07.01.2024 11:49 Відповісти
Західним ссикунам потрібно весь час нагадувати, що ті ракети, які збивають українські сили ППО не доведеться потім збивати силам ППО західних ссикунів, захищаючи їхні міста та військові об'єкти від російських, китайських, инівських та іранських ракет!
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07.01.2024 11:11 Відповісти
нікалай дєрьмаковским ботам з ************* потрібно постійно доводити, що допомога залежить від того як Україна бориться з кєрупуією тому завали хлєбала прокладка дєрьмака
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07.01.2024 11:22 Відповісти
Пан Николай 6be44be7, а ви забийте на "західних ссикунів", хай вони захищають себе як хотять, не захищайте їх. Чого ви так турбуєтесь про них?
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07.01.2024 15:42 Відповісти
Цікаво а оп потрібно нагадувати про оборону України чи це не на часі?
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07.01.2024 11:22 Відповісти
Краще бубочці нагадай шо треба свої робити вже давно!
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07.01.2024 11:39 Відповісти
Як стати телезіркою, як Ігнат?
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07.01.2024 11:40 Відповісти
Надо напомнить Игнату - правительство Украины само отказалось от требований о выполнении Закона о Ленд Лизе, который принял Конгрес США. По этому Закону в Украину уже год назад шёл бы неограниченный поток оружия. Теперь нытьё....
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07.01.2024 12:13 Відповісти
Запад охренел вообще... Где поставки вооружения?
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07.01.2024 12:21 Відповісти
Щоб Захід нам допомагав, треба:-

1) прибрати (чи максимально мінімізувати) свою ненажерливу корупцію,
2) мати досвідчену дипломатію.
Нічого з цього в нас немає, тому й виникають такі проблеми.
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07.01.2024 14:46 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

5 ч

Южаніна: Де армія дронів В бюджет 24 р вилучили 96 млрд військового ПДФО в місцевих громад, а Фьодоров викладає в тг заклик до громадян збирати дрони самим, при цьому комплектуючі купляти за свої гроші! Навіть дає посилання на магазини Команда ліквідаторів України
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07.01.2024 15:42 Відповісти
 
 