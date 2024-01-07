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армія рф (13470) колабораціонізм (940) воєнні злочини (1567)

Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

донеччина

У розслідуваннях Нацполіції, зокрема, великі кейси, як-от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Національної поліції України.

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 111 081 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначаться, з них:

- 96 540 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)

- 9 255 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

- 3 529 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

- 243 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

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Зокрема, 76 проваджень стосуються вчинення військовими армії РФ сексуальних злочинів.

19 546 дітей було депортовано окупантською владою. Україні вдалося повернути 387 дітей.

Розпочато 111 081 провадження за фактом злочинів військових РФ та їхніх пособників, - Нацполіція 01

Автор: Анастасія Потіха
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Це пустопорожнє патякання паразитуючих нікчем. 111 тис (!) проваджень - то марна трата паперу часу і грошей, котра ні до чого не призведе. Окрім: паразитування сотень тисяч (!) мєнтів, прокурорів, суддів, різних набу, сапів та ін. паразитів на тілі нашої спливаючої кров"ю України. Задайте запитання - яка у них зарплатня (з надбавками і прибавками і преміями, яка пенсія?) - офіцеру на передовій така не снилася... Ніх. не роблячи, вони перекидають папірці зі стола-на-стіл, складають у папки і кидають на полиці. А потім (через "закінчення термінів", "відсутності складу злочину", "підозрюваний виїхав за кордон" і т.п.)) викидають нах. Час іде, зірочки в погонах прибавляються, зарплатня зростає, пенсії приближаються. Таких в Україні за різними даними від 250 до 300 тисяч! Це ціла армія з фінансуванням на утримання як цілої армії!
МАє бути зміна існуючого політичного режиму президента, уряду (зразу же в кайданки і під суд). А ця шобла паразитуючих бездарів - на фронт!
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07.01.2024 11:30 Відповісти
великі кейси

Українська ленгвідж - вона така: і мелодіаз, і найтінгел...
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07.01.2024 11:56 Відповісти
 
 