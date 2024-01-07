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обстріл (21042) Херсон (2333)

Ворог знову обстрілює Херсон, під вогнем ринок у центрі міста, поранено чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина

Ворог знову обстрілює Херсон. Під вогнем російських окупаційних військ - центральна частина міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворог обстріляв один із ринків.

"Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють центр Херсону

Автор: Ірина Дашківська
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07.01.2024 11:09 Відповісти
 
 