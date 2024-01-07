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Ворог знову обстрілює Херсон, під вогнем ринок у центрі міста, поранено чоловіка
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Ворог знову обстрілює Херсон. Під вогнем російських окупаційних військ - центральна частина міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, ворог обстріляв один із ринків.
"Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар07.01.2024 11:09 Відповісти Мені подобається 1
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