Ворог знову обстрілює Херсон, під вогнем ринок у центрі міста, поранено чоловіка

Ворог знову обстрілює Херсон. Під вогнем російських окупаційних військ - центральна частина міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворог обстріляв один із ринків.

"Постраждав 66-річний чоловік. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

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