Росіяни втратили 493 особи та 46 одиниць техніки на Таврійському напрямку, близько 10 окупантів здалися в полон, - Сили оборони

На Таврійському напрямку відбулося 37 бойових зіткнень, ворог завдав 32 авіаудари, 8 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1007 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку у зведенні станом на 6 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники та захисниці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

"Загальні втрати ворога склали 493 особи. Близько 10 окупантів здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 46 одиниць. окрема, 1 танк, 8 ББМ, 12 артсистем, 2 засоби ППО, 12 БпЛА, 10 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки. Знищено 3 склади боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

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