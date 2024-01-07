З початку повномасштабної війни РФ випустила по Україні 63 ракети "Кинджал". ППО збила 25 таких ракет, - Ігнат

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зараз маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 - знищено, починаючи з 4 травня (2023 року, - ред.). Саме тоді ми - з весни минулого року - отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети", - заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був "Кинджал".

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"То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш", - додав він.

Нагадаємо, 2 січня за допомогою американської ЗРК Patriot Повітряні сили ЗСУ збили рекордну кількість російських аеробалістичних ракет "Кинджал" - 10 з випущених 10.