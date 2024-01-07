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З початку повномасштабної війни РФ випустила по Україні 63 ракети "Кинджал". ППО збила 25 таких ракет, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинджал

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зараз маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 - знищено, починаючи з 4 травня (2023 року, - ред.). Саме тоді ми - з весни минулого року - отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети", - заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був "Кинджал".

Також читайте: Ігнат про запаси ракет для української ППО: Треба нагадувати Заходу, що РФ не збирається пом’якшувати повітряні атаки

"То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш", - додав він.

Нагадаємо, 2 січня за допомогою американської ЗРК Patriot Повітряні сили ЗСУ збили рекордну кількість російських аеробалістичних ракет "Кинджал" - 10 з випущених 10.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
І нахіба таке пздіть? Я розумію розказувати західним цю інформацію, а в змі нахіба, знову для тупого піару? Ця будановщина підза@бала.
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07.01.2024 12:22
+5
Все разработчики ракеты Кинжал из Томска сидят за измену уРодине от 8 до 20 лет ...видимо продались китайцам..., всего около 23 человек...😁
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07.01.2024 12:29
+2
Перше, що подумав. Задовбали.
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07.01.2024 12:29
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І нахіба таке пздіть? Я розумію розказувати західним цю інформацію, а в змі нахіба, знову для тупого піару? Ця будановщина підза@бала.
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07.01.2024 12:22 Відповісти
Перше, що подумав. Задовбали.
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07.01.2024 12:29 Відповісти
Все разработчики ракеты Кинжал из Томска сидят за измену уРодине от 8 до 20 лет ...видимо продались китайцам..., всего около 23 человек...😁
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07.01.2024 12:29 Відповісти
чому за зраду Батьківщині не сидить мерзота, яка саботувала розробку і виробництво подібних засобів в Україні?!
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07.01.2024 14:26 Відповісти
Задрав уже.Кому ти розказуєш?
Ворогам?
І хоча б одне казало.То всі збивають,то менше половини.
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07.01.2024 12:37 Відповісти
До мая 2023 г не было сбито ничего,поскольку комплекс Patriot не имел таких ракет что сбивать Кинжалы...сегодня они есть ...🚀
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07.01.2024 12:43 Відповісти
Навіть спи.діти одинаково не можуть домовитись: то збили ВСІ, то частину... ГНАТИ цих іГНАТів на фронт - і хай там "збивають"!
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07.01.2024 12:44 Відповісти
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07.01.2024 12:46 Відповісти
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07.01.2024 12:49 Відповісти
Наче, нам казали, що всі, чи майже всі кинджали збиті
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07.01.2024 14:12 Відповісти
Ігнат з Залежним їх ляпалками збивають.
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07.01.2024 14:22 Відповісти
Скільки "Кинджалів" ми запустили на )(уйлостан, Ігнат?! А скільки мали запустити?!!!
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07.01.2024 14:21 Відповісти
 
 