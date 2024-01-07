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ВР (11730) законопроєкт (1777) мобілізація (1456) Завітневич (44)

Завітневич про законопроєкт щодо мобілізації: Окремі норми зазнають суттєвих змін. Комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,мобілізація

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроект про мобілізацію.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, брали участь Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров.

"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - зазначає Завітневич.

Загалом, як інформує нардеп, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно законопроєкт про мобілізацію буде готовим на рівні комітету, він може бути винесений на голосування, - Стефанчук

"Фінальне рішення Комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок", - резюмує він.

Нагадуємо, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не голосуватиметься в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
А фахівців з конституційного права не запрошували? 🤔 Вистачає Умєрова?
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07.01.2024 12:30
+20
Конституційні права в ЗЕкраїні виключно для влади, багатіїв та їх обслуги (ТЦК та МВС) для решти передбачено лише "почесний обов'язок".
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07.01.2024 12:41
+20
1) Чим 23-26-річні чоловіки корисніші в тилу, ніж 27, 28, 30, 35, 40-річні? Це можна було б зрозуміти, якщо йдеться про 25-річного, який відмінно вчився або вчився добре і здобув дефіцитну для України професію.
В іншому випадку на війну посилають освічених і досвідчених працівників, а позаду них в тилу залишаються 23-26-річні молодики, які можуть взагалі не мати вищої освіти або закінчити навчання бакалавром - чим вони кращі і корисніші для України, що їх не чіпають військові? Тим більше, що в молодості здоров'я зазвичай набагато краще, ніж коли тобі вже 35+.
2) Чому не мобілізують різноманітних силовиків, в яких міцне здоров'я і вміння поводження зі зброєю? Те саме питання про прикордонників, охоронні фірми. Прості люди, яких мобілізують, дуже радо замінять численних патрульних, прикордонників і інших тилових дармоїдів.
3) Час від часу згадується поняття "справедлива мобілізація". Багато на "нулі" депутатів, їх родичів, родичів генералів, СБУшників, прокурорів, міністрів? Генштаб розглядає солдатів як бездушний "ресурс", тому що серед них нема дорогих для влади людей. А ким влада дорожить? Собою і своїми родичами, молодиками, яким легко задурити голови, силовиками, на яких влада тримається.
Риторичне питання - чи тримали б так Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, якби в окопах були родичі депутатів, міністрів, генералів?
4) Кацапи дуже раді немотивованим противникам на полі бою. Бо немотивовані втечуть або здадуться в полон і страшні відосики на них не подіють. А їх постійно завертають на кордоні, ув'язнюють - в України настільки багато зайвих грошей, щоб годувати "ухилянтів" в тюрмі? Оштрафуйте їх, позбавте права голосувати і державних пільг років на 10 і нехай собі їдуть, куди хочуть.
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07.01.2024 12:54
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Хуже нібудіт
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07.01.2024 12:23 Відповісти
главное чтобы выбросили статью 20-1 Закона о мобилизации по ухылянтам БАНДИТИЗМ ОТ ВОВЫ и его шоблы... и главное напрямую затрагивает страны Европы США и те страны где наши беженцы...
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07.01.2024 12:25 Відповісти
Яким чином? Ви маєте прапор іншої країни і не знаєте законів Європи, Америки...
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07.01.2024 12:36 Відповісти
вы клоун или так абы ... наши подонки написали так эту статью 20-1 чтобы всех беженцев повесить на те страны где они сейчас находятся вызвать рост миграции и получения нашими гражданства и ПМЖ в тех странах но никогда не возвращаться в Украину... под видом боротьбы с ухылянтами эти андоны придумали внесудебный порядок конфискации квартир домов денег и соответственно "новый табель прейскурант услуг" сколько могут военкомы ТЦК....а Борисов сейчас рвет волосы в СИЗО.. мол то за что его заперли в СИЗО....а Власть дает индульгенции иным по закону. на это самое за что хотят наказать Борисовва и онных....по закону!! военкомы и ТЦЙК получат эксклюзив--на право--требовать взятки----по закону.... читайте проект закона... а потом пишите наивные вопросы..
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07.01.2024 13:16 Відповісти
Поясни чого квартири тих хто втікли мають захищати ті що залишились?... вони втікли значить їм нічого більше від України не потрібно
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07.01.2024 14:36 Відповісти
а що ЗСУ може вибрати варіанти захисту - оці квартири захищаємо, а оці квартири ні ?
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07.01.2024 14:44 Відповісти
ні просто нерухомість продати і кошти на озброєння щоб захистити інших....
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07.01.2024 15:20 Відповісти
Такое даже бандитские республики не делали с выехавшими. Ты конечно эталоннный ...
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07.01.2024 15:24 Відповісти
Пора відповідати за вибір який робили на виборах або за те що не ходили на вибори... в інших країнах робили ще й не таке... а то на перемогу мають працювати тільки ті що залишились....

це нормальна практика, штрафи і якщо не заплатив то конфіскацію нерухомості, а то по всіх знайомих хто втік чую багато х..ні такої що п..ц ....
що воювати треба до самого кінця навіть якщо зброї не буде... на акції підтримки України закордоном практично не ходять судячи по фото цих акцій... по волонтерам чую що практично вже не допомагають...

одне що роблять постійно це патриотично пиз...ть постійно в соцмережах
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07.01.2024 16:22 Відповісти
дурня повна
хто це буде купувати в таких масштабах, та за які кошти
в кінці ціна квартир буде копійки...
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07.01.2024 18:19 Відповісти
апсолютно підтримую !!! воювати мають 73% тих хто голосував за "найвеличнішого лідера, **************" !!!

Headseller: Зеленський побачив, що довіра до армії вища ніж до нього і подумав, що перекласти відповідальність за мобілізацію краще на військових. Нехай хтось інший непопулярну роботу робить, а я поки відео запишу на вечір. Боже, яка ганьба, 5 років без президента.
Пророк Антихриста: В Україні є 4 підрозділи ФСБ РФ:
1. РПЦ
2. КВНщікі( колишні)
3. Партія Слуга Народу (також вона є філією партії Єдина Росія)
4. Релігійна секта Свідків Зєленського



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07.01.2024 12:55 Відповісти
Шах і мат, порохоботи!

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07.01.2024 13:13 Відповісти
Ага. Зразу ті що голосував. Потім депутати, прокурори і т.д. Тобто всі, крім тебе. Бо ти сцикун і тому шукаєш причину самому не воювати.
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07.01.2024 13:14 Відповісти
А ти сцинун гірше того сцикуна якого критикуєш, тому що втік закордон і розказуєш іншим як жити
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07.01.2024 14:32 Відповісти
Я в Україні і ні від кого не ховаюсь. І нікого не посилаю воювати замість себе. На відміну від вас, сцикунів.
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07.01.2024 14:39 Відповісти
Ну по прапору бачу ... чи старлінк)))
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07.01.2024 14:41 Відповісти
А фахівців з конституційного права не запрошували? 🤔 Вистачає Умєрова?
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07.01.2024 12:30 Відповісти
Конституційні права в ЗЕкраїні виключно для влади, багатіїв та їх обслуги (ТЦК та МВС) для решти передбачено лише "почесний обов'язок".
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07.01.2024 12:41 Відповісти
То за що тоді війна іде?) За що люди віддають своє життя? Якщо править беззаконня, злочиньство і антиконституційний стрій.
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07.01.2024 13:42 Відповісти
Владі дуже добре відомо за що - їй потрібен час для того, аби максимально збагатитися і виграє вона цей час тим, що для неї нічого не варте, тобто, людськими життями. Вони приймуть будь-які каральні закони і тягтимуть на фронт слабких, хворих, калік і згодом ще й до жінок дійде та "сидітимуть на валізах" до останнього мобілізованого поки є що красти. А як припече - одразу втечуть в країни НАТО, де розкошуватимуть решту життя на крадених та кривавих грошах.
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07.01.2024 13:50 Відповісти
Абсолютно вірно. Плюс очистити вже, фактично, продану українську землю від аборигенів, які новим хазяям не потрібні, особливо старі, хворі та інваліди.
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07.01.2024 14:44 Відповісти
судячі з всього ці дибіли не зв'язували що вилов людей вдарить по економіці???
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07.01.2024 12:30 Відповісти
А ці дибіли взагалі щось колись зв'язували? Тупорилі клоуни , які не можуть ні в політику, ні в економіку, ні в стратегію, тільки срати в уха мудрому наріту.
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07.01.2024 13:42 Відповісти
Їм глибоко начхати на економіку чи перемогу - їх мета вкрасти максимум за той час, поки ще є кого мобілізувати, а далі розкішне життя далеко звідси. Саме цим вони активно займаються - крадуть та мобілізують кріпаків.
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07.01.2024 13:53 Відповісти
Повістки у Німеччині, Польщі, Норвегії, Іспанії, Канаді українським військовозобов'язаним чоловікам які втекли туди як дівчатка вручати будуть ?
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07.01.2024 12:32 Відповісти
Тобі втекти не вдалося?
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07.01.2024 13:05 Відповісти
Нет, т.к как это нарушает законодательство перечисленных стран. Да и на учёт в консульстве Украины мало кто стал, а значит неизвестно, куда нести повестку.
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07.01.2024 14:23 Відповісти
Не будуть. ЕСПЧ із зразу ***** пошле.
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07.01.2024 15:25 Відповісти
Ніколи цивільні особи не повинні керувати військовими документами, перевіряти військові дії, об'єкти і інше. До усього що стосується Армії є допуск, а його мають високі чини,а не жовтороті цивільні, як було з аудитом. ГШ краще знає,що потрібно, а не черняєви і арахамії Залужний був емоційний, бо війна не шоу,а реально
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07.01.2024 12:34 Відповісти
СтИцько. Дата режстрація - 19.12.2023. Де ж ти до цього часу штани протирав? І скільки вас тут з останнього подоляківського призову?
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07.01.2024 13:06 Відповісти
Де посилання на слова Залужного.
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07.01.2024 13:15 Відповісти
в ЮТУБЕ его типа пресс конференция это просто позор для ЮРИСТА К СЛОВУ СКАЗАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВАЛЕРИК ПОЛУЧИЛ СТЕПЕНЬ И ЗАЩИТИЛ ДИССЕРТАЦИЮ в Какадемии Кидалова и тема и сама защита секретны типа новый теперь Валера прохфессор... так вот на пресс конференции Валера влез малое дитятко прикинулся шлангом..... в вопросы игнора Законов Конституции когда начал нести ахинею по инвалидам 3 и 2 группы ему видите ли до членограя его инвалидность ему надо шобы все воювалы...
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07.01.2024 13:21 Відповісти
Навіть тут, на Цензорі, є відповідна стаття, опублікована кілька днів тому, про його прес-конференцію. Шукай, не лінуйся, і уважно читай.
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07.01.2024 13:29 Відповісти
Дай мені справжню цитату або посилання на неї.
Я в курсі тої прес-конференції. Там такої цитати нема.
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07.01.2024 14:03 Відповісти
Самому знайти тут же, на Цензорі, обмежені розумові здібності не дозволяють? Цікаві тут трапляються індивідуми: ниють - ниють: ви фсьо врьоті, давай прухв. А коли, врешті - решт, ткнеш їх носом, відразу затикаються і щезають з горизонту. Наскільки я пам"ятаю, ти теж один з них.
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07.01.2024 14:10 Відповісти
Ще раз: я в курсі тієї прес-конференції.
Буде справжня цитата - буде розмова.
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07.01.2024 14:16 Відповісти
Якщо ткну тебе мордою, ти відразу заткнешся і щезнеш? Наскільки пам"ятаю, я вже не раз тебе так тикав. Ти штатний кацапський провокатор. Але на цей раз ні. Сам вертайся на Цензорі на кілька днів назад і перечитуй уважно відповідні статті.
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07.01.2024 14:48 Відповісти
Ще раз для особливо обдарованих:
Я в курсі тієї прес-конференції.
Буде справжня цитата - буде розмова.
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07.01.2024 16:06 Відповісти
"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимося у ролі споживачів", - зауважив Залужний. Джерело: https://censor.net/ua/v3463873


А тепер - пішов на . І більше не потрапляй на очі.
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07.01.2024 16:28 Відповісти
І де тут про "мене не хвилює яким чином буде набране о гарматне м'ясо"?

Йди тепер сам туди і там і залишався.
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07.01.2024 17:35 Відповісти
В цитаті. Чи ти зовсім вже втратив здатність, навіть, до найменшого мислення та розумння суті сказаного? Тоді тобі вже ніхто і ніщо не допоможе. Все. Йди в жопу. Не вистачало мені ще з розумововідсталими дискутувати.
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07.01.2024 18:04 Відповісти
Я взагалі не з тобою розмовляв. Я спілкувався зі Стицьком.
Тож краще тобі загубиться
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07.01.2024 18:49 Відповісти
Невеличке уточнення до вашого допису. Німеччина ніколи не була фашистською а була націонал-соціалістичною (скорочено нацистською). Сталінські пропагандисти вирішили називати Німеччину фашистською, щоб не "дискредитувати" для них слово - соціалізм, бо срср був союзом соціалістичних республік.
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07.01.2024 13:58 Відповісти
а щодо 45000 баксів запланованих на закупівлю пікапів?????
не хочете розглянути в йбучих комітетах?????
бо ціна закупівлі складає від 18 до 25к
і це, ****, роздріб!!!
не гурт нікуя!!!
знову яйця по 17???
то накуя було міняти резніка на умерова???
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07.01.2024 12:44 Відповісти
гібрідна війна, - гібрідна мобілізація
тремтіть, ухілянти!
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07.01.2024 12:44 Відповісти
Мобилизация не нужна, нужны те кто хочет ехать на полигоны стран НАТО для обучения...а это минимум 3 месяца... нужны профессионалы а не мясо...
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07.01.2024 12:46 Відповісти
А мобілізація 95кагалу там передбачена? Чи ''ета другоє''?
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07.01.2024 12:50 Відповісти
Жека Кошевой поедет защищать Голобородьку и Андрея дЕрмака...
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07.01.2024 12:51 Відповісти
голобородьку з гівняками та смирново-татаровими захищає випускник академіії підрахуя Валєра Залежний.
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07.01.2024 15:07 Відповісти
1) Чим 23-26-річні чоловіки корисніші в тилу, ніж 27, 28, 30, 35, 40-річні? Це можна було б зрозуміти, якщо йдеться про 25-річного, який відмінно вчився або вчився добре і здобув дефіцитну для України професію.
В іншому випадку на війну посилають освічених і досвідчених працівників, а позаду них в тилу залишаються 23-26-річні молодики, які можуть взагалі не мати вищої освіти або закінчити навчання бакалавром - чим вони кращі і корисніші для України, що їх не чіпають військові? Тим більше, що в молодості здоров'я зазвичай набагато краще, ніж коли тобі вже 35+.
2) Чому не мобілізують різноманітних силовиків, в яких міцне здоров'я і вміння поводження зі зброєю? Те саме питання про прикордонників, охоронні фірми. Прості люди, яких мобілізують, дуже радо замінять численних патрульних, прикордонників і інших тилових дармоїдів.
3) Час від часу згадується поняття "справедлива мобілізація". Багато на "нулі" депутатів, їх родичів, родичів генералів, СБУшників, прокурорів, міністрів? Генштаб розглядає солдатів як бездушний "ресурс", тому що серед них нема дорогих для влади людей. А ким влада дорожить? Собою і своїми родичами, молодиками, яким легко задурити голови, силовиками, на яких влада тримається.
Риторичне питання - чи тримали б так Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, якби в окопах були родичі депутатів, міністрів, генералів?
4) Кацапи дуже раді немотивованим противникам на полі бою. Бо немотивовані втечуть або здадуться в полон і страшні відосики на них не подіють. А їх постійно завертають на кордоні, ув'язнюють - в України настільки багато зайвих грошей, щоб годувати "ухилянтів" в тюрмі? Оштрафуйте їх, позбавте права голосувати і державних пільг років на 10 і нехай собі їдуть, куди хочуть.
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07.01.2024 12:54 Відповісти
За прикладом Ізраїлю потрібно і жінок, до речі, мобілізувати. Без цього кроку нічого у нас не вийде.
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07.01.2024 13:49 Відповісти
У нас нічого не вийде поки до людей будуть ставитися як до скота.
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07.01.2024 15:27 Відповісти
Ви мабуть ще не зрозуміли,що коїться.Український народ винищують що зовні,що всередині для того,щоб знелюдлену землю віддати народу без землі,який втомився 80 років битися з арабами.
Якщо ви посидите,проаналізуєте події,тоді зрозумієте,чому так легко був зданий південь країни.
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07.01.2024 13:54 Відповісти
Масонів забули і ротшильдів і рептилоїдів
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07.01.2024 14:19 Відповісти
Якщо ви згадали масонів,хочу у вас спитати,як по вашому,вони існують чи це маячня?
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07.01.2024 16:07 Відповісти
а як тепер росія віддасть південь "народу без землі"?
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07.01.2024 18:23 Відповісти
лучше чем Путин и ракетные дроновые прилеты по Украине с Ониксами Калибрами Кинжалами С 300 трудно и еще что то сделать ДЛЯ МОТИВАЦИИ УКРАИНЦЕВ...
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07.01.2024 13:25 Відповісти
Якраз це мотивуе захищати власне життя. А мотивація записуватися в зсу мае бути іншою, з уклоном в матеріальну вигоду.
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07.01.2024 15:31 Відповісти
Первим пунктом законопроетка буде!))))))))))))) МОБІЛІЗУВАТИ всіх! хто мае частну власність в державі, яка приносе дохіт фіз особі! ВОНИ ПОВИННІ ЗАХИЩАТИ СВОЕ!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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07.01.2024 13:33 Відповісти
Тобто всю оту дичь яка вже була в проєкті так і лишать.
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07.01.2024 13:46 Відповісти
А де Гвардія Наступу?
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07.01.2024 13:47 Відповісти
Мабуть закінчились.
Це ж була та сама мобілізація,тільки у другій обертці.
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07.01.2024 17:17 Відповісти
https://youtu.be/dze5TWJgenU?si=kGggk3PPsn38zmiO...

Немного о том сколько миллиардов рублей товаристч Сралин намыл на блокаде чЛенинграда...тихий ужас...
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07.01.2024 13:52 Відповісти
*** баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують ***

констітуційні ПРАВА є у тих, хто виконує констітуційний ОБОВ'ЯЗОК
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07.01.2024 13:59 Відповісти
Не так, у нормальних державах. Спочатку права, потім обов'язок. А ще у нормальних державах держава теж мае і виконуе обов'язки перед громадянами, це раз. А по друге, нормальна держава ніколи не скаже - "у нас війна, конституція на паузі".
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07.01.2024 15:33 Відповісти
За зеленского проголосувало 13 мільйонів. З них - чоловіків мільйонів 6, мінімум половина з яких, тобто ТРИ мільйони - призивного віку. Яка проблема набрати з них 500 тисяч? Вони ж хотіли бачити клоуна-українофоба головнокомандуючим. То мають бути задоволеними знаходитись під його мудрим керівництвом. І нести відповідальність за свій "вільний вибір".
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07.01.2024 14:01 Відповісти
Більшість з тих хто голосував, вже або втікли або під бронню... в тому і проблема що тепер не виявиш це.... тут справа не тільки в Зе... якби він один прийшов то проблем б не було... тут справа хто обрав Кошового, Гетьманцева, Завітневича ...

останній голова оборонного комітету але прибарахлився на новий мерс за 180 тис... і в нього питають як він так... а він щоб на заміні масла зекономіти, настільки ж...па що навіть басні не може придумати для електорату
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07.01.2024 14:39 Відповісти
Може ви не в курсі, але в нас голосування таємні і на бюлетені не написано ПІБ того, хто її вкинув. Виборчі комісії реєструють тільки сам факт явки людини на вибори, а за кого людина проголосувала, це вже їм не відомо.
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07.01.2024 14:56 Відповісти
А вони будуть їсти сир з пліснявою і пити дуже старе вино ( як описує про банкову американський журналіст ) та приймати"законопроекти", які стосуються лише кріпаків..
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07.01.2024 14:07 Відповісти
ИДИОТЫ. Нужна не мобилизация, а ЗАКОН о привлечении добровольцев-наёмников и военных специалистов со стран Мира.
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07.01.2024 14:14 Відповісти
Так вони ж хочуть щоб добровольці були безплатні та щоб собі самі броніки купляли - у цьому проблема.
Нинішній владі порібні раби
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07.01.2024 16:38 Відповісти
Фінансувати ПВК з добровольців-іноземців мабуть забажають патріотично налаштовані заможні жителі Монако та деяких інших місць за кордоном. Наприклад, українці із списку Форбс.
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07.01.2024 16:47 Відповісти
Згадуэм шановні про поняття -''закони не мають зворотньої дії' і крапка. Включаємо мозок.
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07.01.2024 14:15 Відповісти
В нас закони не діють.
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07.01.2024 15:35 Відповісти
*жваві дискусії* між військовими та обосцяними пітухами / інвалідами економічного фронту
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07.01.2024 14:19 Відповісти
Ексгенпридурок, та за сумісництвом чоловік жінки 21-го тисячоліття, Югік Луценко заявив про втрати ЗСУ приблизно 30тис. військовослужбовців в місяць загиблими і тяжко пораненими. Якщо так є насправді виникає питання до випускника академії підрахуя, за сумісництвом лайна з дупи Єрмака, Валєри Залежного! Валєра, ти курва очолюєш оборону та формуєш запити на забезпечення ЗСУ. Президент, КМ, МЗС, волонтери та всі інші з шкури лізуть щоб все це забезпечити. І після цього цей ціновувач праць Герасимова, який бездарно про.бав "великий контрнаступ" заявляє про хибність доктрини НАТО і звинвачує НАТО в своїй некомпетентності. На мою думку, Валєра повинен піти курсом фабержеголового міністро.
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07.01.2024 15:03 Відповісти
Поціновувач Хєрпіду виповз з дупи
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07.01.2024 15:41 Відповісти
Цікавий підхід до мобілізації . Значить поліція і зеки потрібні в тилу , щоб одні крали а інші іх ловили. Ну щоб всі були зайняті важливими справами. Воювати будуть ІНВАЛІДИ і за поліцаїв і за зеків. ГЕНІАЛЬНО !!!
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07.01.2024 15:08 Відповісти
Те що вони може і ухвалять, питання в тому чи проголосують. Коротше, мені здається ця санта-барбара на довго.
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07.01.2024 15:37 Відповісти


Олег Леусенко

@leusenko1

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5 ч

Коли замість дипломатії пишуть відосики, послами призначають сексологінь й прокуророк-шахрайок, замість зміцнення ОПК витрачають мільярди на брехню ТБ-марафону олігархів та асфальт, не дорікайте Заходу. Лише завдяки союзникам ми протримались. За пройопи питайте з мародерів ЗЕ.
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07.01.2024 15:39 Відповісти
Дурдом

@durdominua

Чому Безуглу почали проганяти?
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07.01.2024 16:26 Відповісти
Ухилянтів під чужими прапорами і номерними назвами просто зашкалює )) вас всіх ска до відповідальності притягнемо
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07.01.2024 16:46 Відповісти
Сам, мабуть, бідолаха з окопу строчиш, притягатель....
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07.01.2024 17:55 Відповісти
Дивно, що на цих «жвавих дискусіях» не було Ляшка з мозу, а то могли б вже заочно визнати всіх здоровими, придатними космонавтами, економлячі час на всякі такі дрібниці як здоров'я мобілізуємих, та одночасно могли б подати цей висновок до книги рекордів Гінесу як сама здорова нація велитнів і космонавтів від народження.
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09.01.2024 12:27 Відповісти
 
 