Завітневич про законопроєкт щодо мобілізації: Окремі норми зазнають суттєвих змін. Комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроект про мобілізацію.
Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, брали участь Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров.
"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - зазначає Завітневич.
Загалом, як інформує нардеп, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті.
"Фінальне рішення Комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок", - резюмує він.
Нагадуємо, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не голосуватиметься в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.
Будь ласка, зачекайте...
це нормальна практика, штрафи і якщо не заплатив то конфіскацію нерухомості, а то по всіх знайомих хто втік чую багато х..ні такої що п..ц ....
що воювати треба до самого кінця навіть якщо зброї не буде... на акції підтримки України закордоном практично не ходять судячи по фото цих акцій... по волонтерам чую що практично вже не допомагають...
одне що роблять постійно це патриотично пиз...ть постійно в соцмережах
хто це буде купувати в таких масштабах, та за які кошти
в кінці ціна квартир буде копійки...
Headseller: Зеленський побачив, що довіра до армії вища ніж до нього і подумав, що перекласти відповідальність за мобілізацію краще на військових. Нехай хтось інший непопулярну роботу робить, а я поки відео запишу на вечір. Боже, яка ганьба, 5 років без президента.
Пророк Антихриста: В Україні є 4 підрозділи ФСБ РФ:
1. РПЦ
2. КВНщікі( колишні)
3. Партія Слуга Народу (також вона є філією партії Єдина Росія)
4. Релігійна секта Свідків Зєленського
Я в курсі тої прес-конференції. Там такої цитати нема.
Буде справжня цитата - буде розмова.
Я в курсі тієї прес-конференції.
Буде справжня цитата - буде розмова.
А тепер - пішов на . І більше не потрапляй на очі.
Йди тепер сам туди і там і залишався.
Тож краще тобі загубиться
не хочете розглянути в йбучих комітетах?????
бо ціна закупівлі складає від 18 до 25к
і це, ****, роздріб!!!
не гурт нікуя!!!
знову яйця по 17???
то накуя було міняти резніка на умерова???
тремтіть, ухілянти!
В іншому випадку на війну посилають освічених і досвідчених працівників, а позаду них в тилу залишаються 23-26-річні молодики, які можуть взагалі не мати вищої освіти або закінчити навчання бакалавром - чим вони кращі і корисніші для України, що їх не чіпають військові? Тим більше, що в молодості здоров'я зазвичай набагато краще, ніж коли тобі вже 35+.
2) Чому не мобілізують різноманітних силовиків, в яких міцне здоров'я і вміння поводження зі зброєю? Те саме питання про прикордонників, охоронні фірми. Прості люди, яких мобілізують, дуже радо замінять численних патрульних, прикордонників і інших тилових дармоїдів.
3) Час від часу згадується поняття "справедлива мобілізація". Багато на "нулі" депутатів, їх родичів, родичів генералів, СБУшників, прокурорів, міністрів? Генштаб розглядає солдатів як бездушний "ресурс", тому що серед них нема дорогих для влади людей. А ким влада дорожить? Собою і своїми родичами, молодиками, яким легко задурити голови, силовиками, на яких влада тримається.
Риторичне питання - чи тримали б так Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, якби в окопах були родичі депутатів, міністрів, генералів?
4) Кацапи дуже раді немотивованим противникам на полі бою. Бо немотивовані втечуть або здадуться в полон і страшні відосики на них не подіють. А їх постійно завертають на кордоні, ув'язнюють - в України настільки багато зайвих грошей, щоб годувати "ухилянтів" в тюрмі? Оштрафуйте їх, позбавте права голосувати і державних пільг років на 10 і нехай собі їдуть, куди хочуть.
Якщо ви посидите,проаналізуєте події,тоді зрозумієте,чому так легко був зданий південь країни.
Це ж була та сама мобілізація,тільки у другій обертці.
Немного о том сколько миллиардов рублей товаристч Сралин намыл на блокаде чЛенинграда...тихий ужас...
констітуційні ПРАВА є у тих, хто виконує констітуційний ОБОВ'ЯЗОК
останній голова оборонного комітету але прибарахлився на новий мерс за 180 тис... і в нього питають як він так... а він щоб на заміні масла зекономіти, настільки ж...па що навіть басні не може придумати для електорату
Нинішній владі порібні раби
Олег Леусенко
@leusenko1
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5 ч
Коли замість дипломатії пишуть відосики, послами призначають сексологінь й прокуророк-шахрайок, замість зміцнення ОПК витрачають мільярди на брехню ТБ-марафону олігархів та асфальт, не дорікайте Заходу. Лише завдяки союзникам ми протримались. За пройопи питайте з мародерів ЗЕ.
@durdominua
Чому Безуглу почали проганяти?