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У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена,тривога

У Києві та низці регіонів вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.46 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

У Києві та низці регіонів знову була тривога через загрозу балістики 01

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики. 

"Увага! Харківська, Сумська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння! + Київська, Черкаська, Полтавська, Житомирська!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Сьогодні в другій половині дня рашисти отримають потужну відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
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07.01.2024 12:33
+2
А загрози аеродинаміки нема? Скільки можна вже писати маячню? Балістика - це наука, яка вивчає особливості та закономірності руху тіл у просторі. Як наука може комусь загрожувати?
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07.01.2024 12:39
+1
А там так само крадуть як і в нас? Та й різних ''д'єрмаків'' немає при владі.
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07.01.2024 13:38
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Сьогодні в другій половині дня рашисти отримають потужну відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
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07.01.2024 12:33 Відповісти
Лідора?😱
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07.01.2024 12:40 Відповісти
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07.01.2024 13:33 Відповісти
А загрози аеродинаміки нема? Скільки можна вже писати маячню? Балістика - це наука, яка вивчає особливості та закономірності руху тіл у просторі. Як наука може комусь загрожувати?
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07.01.2024 12:39 Відповісти
В повітрі. Того і аеро
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07.01.2024 12:42 Відповісти
Сцуки скорше всего з Білорусії запускають. Або комбіновано. В нашої влади яйця Є? Є по 17 грн.
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07.01.2024 12:41 Відповісти
По карті видно, що запускають зі сходу. Білорусь на сході?
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07.01.2024 12:46 Відповісти
Це я прмахнувся. З півночі. Дивився чергового аналітика. Сергія, поважаю, спостережливий.👍
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07.01.2024 12:50 Відповісти
Для мене північ від другого бульгестапо.
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07.01.2024 12:52 Відповісти
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07.01.2024 13:31 Відповісти
А там так само крадуть як і в нас? Та й різних ''д'єрмаків'' немає при владі.
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07.01.2024 13:38 Відповісти
Ну так ну так - кім не краде, він просто найважчий серед північнокорейців ( якби то було КК - королівство Корея то питань не було би, а так як то це є КНДР - то питання до кіма виникають ,звідкілля гроші на харчі?).
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07.01.2024 14:21 Відповісти
 
 