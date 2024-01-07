Затримано 10 чоловіків, які планували переплисти на човні Дністер, щоб нелегально потрапити до Молдови, - Держприкордонслужба

На Вінниччині прикордонники завадили групі чоловіків незаконно дістатися молдовського берега р. Дністер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін

"10 чоловіків, з різних регіонів України, охоронці рубежів затримали поблизу кордону, на березі Дністра. "Міжнародний трансфер" мав відбутись за допомогою човна з Молдови, але прикордонники випередили "поромника"", - ідеться в повідомленні.

З’ясувалось, що чоловіки за допомогою інтернет-мережі знайшли канал з надання послуг з переміщення осіб через кордон. Далі, діючи за рекомендаціями, в темний час доби дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де і мав здійснитись протиправний задум. Із завершенням поїздки "мандрівники" мали сплатити бізнесменам по 5 тисяч доларів США.

Також дивіться: Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

На усіх затриманих, які намагалися незаконно потрапити за кордон, складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".