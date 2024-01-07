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Затримано 10 чоловіків, які планували переплисти на човні Дністер, щоб нелегально потрапити до Молдови, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ухилянти

На Вінниччині прикордонники завадили групі чоловіків незаконно дістатися молдовського берега р. Дністер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін

"10 чоловіків, з різних регіонів України, охоронці рубежів затримали поблизу кордону, на березі Дністра. "Міжнародний трансфер" мав відбутись за допомогою човна з Молдови, але прикордонники випередили "поромника"", - ідеться в повідомленні.

З’ясувалось, що чоловіки за допомогою інтернет-мережі знайшли канал з надання послуг з переміщення осіб через кордон. Далі, діючи за рекомендаціями, в темний час доби дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де і мав здійснитись протиправний задум. Із завершенням поїздки "мандрівники" мали сплатити бізнесменам по 5 тисяч доларів США.

Також дивіться: Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

На усіх затриманих, які намагалися незаконно потрапити за кордон, складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
окрім молоді ще є в Україні:
1. 400 тис. в лавах так званого "мвс" навчених "мусорів",які практично ніфіга не роблять окрім рекету та стрижки бабла на автодорогах !!! чому 100-120 тис. їх не мобілізувати !!! чи вони захищають "найвеличнішого янелоха, **************" ...
2. 800 тис так званих молодих персіонерів (мвс, сбу і тд.тп) ...
3. купа приватних охороних фірм в яких налічується 300 тис. персоналу - 100-150 тис. можна запросто мобілцзувати ....
3. купа прокурорів, судді, митників, процівників районих, обласних ДА, рад і тд.тп. ...

Ось мобілізаційний резерв ...
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07.01.2024 13:03
+24
Знову затримали групу *******. Бо тільки ****** гуртуються у стаї віруючи, що таким чином їм вдасться втекти незаміченими.
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07.01.2024 12:31
+23
То всі "свої". Вони будуть розганяти черговий Майдан.
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07.01.2024 13:07
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Это настоящая гордость и ценность Украины,защитники наши.Настоящие абреки,джигиты и воины.
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07.01.2024 16:08 Відповісти
******** обісцяні рядком стоять

будь я командиром погранців - наказав би їх притопити к буям та й усе, щоб раки в Дністрі не голодували
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07.01.2024 16:32 Відповісти
В армии Украины почти 1 млн человек и миллион в резерве. При этом на нулевой линии сколько находится? 200 тыс? Почему не делают ротацию? Чем занимается еще почти 2 млн. человек? Какой нах резерв во время войны?
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07.01.2024 17:27 Відповісти
И зачем продолжают мобилизацию? Если в армии уже 2 млн? Этого мало?
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07.01.2024 17:29 Відповісти
Після втечі із табору в Італії члена збірної України із рибної ловлі Артура Білана команда розпалася. А це напевно нова збірна команда із рафтингу. Тільки заплив не вдався.
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07.01.2024 18:24 Відповісти
Головні злочинці - це ті, хто незаконно скасував ст. 33 Конституції Ось цитата з ноти, надісланої 28.02.2022 МЗС України на адресу Генерального секретаря ООН:

"2. In accordance with Article 3 of the Decree of the President of Ukraine of 24.02.2022 No. 64/2022
'On the imposition of martial law in Ukraine' in connection with the imposition of martial law in
Ukraine temporarily, for the period of martial law, may be limited constitutional rights and freedoms of
man and citizen provided for in Articles 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 of the Constitution of Ukraine, as
well as temporary restrictions on the rights and legitimate interests of legal entities within the limits and
to the extent necessary to ensure implementation and execution of martial law are introduced, which are
provided for in part one of Article 8 of the Law of Ukraine 'On the Legal Regime of Martial Law'.
<...>
2.4. Article 33 of the Constitution. Everyone who stays lawfully on the territory of Ukraine is
guaranteed freedom of movement, free choice of residence, the right to leave the territory of Ukraine
freely, except for restrictions established by law. A citizen of Ukraine may not be deprived of the right
to return to Ukraine at any time.
The restriction of this right necessitates a waiver of obligations under articles 12 to 13 of the Covenant
and Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention"

Джерело: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.65.2022-Eng.pdf
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07.01.2024 18:31 Відповісти
Нещодавно було рішення Верховного Суду з посиланням саме на цю ноту МЗС:
"Колегія суддів звертає увагу на те, що Україна, відповідно до статті 24 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», поінформувала Генерального секретаря ООН та іноземні держави нотою No. 4132/28-110-17626 від 28 лютого 2022 року щодо обсягу застосування тимчасового відступу України від окремих зобов`язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, Україна відмовлялась від виконання вимог статті 33 Конституції України, а обмеження цього права вимагало відмови від зобов`язань за статями 12-13 Пакту, статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції" (п. 49 постанови Верховного Суду від 26.10.2023 у справі № 120/7818/22)
Але от мені цікаво, як ці придурки могли "тимчасово відступити", якщо статтю 33 Конституції можна обмежити виключно ЗАКОНОМ Верховної ради? А ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (яка власне і встановлює випадки, коли виїзд забороняється) жодної заборони на виїзд чоловіків 18-60 років під час воєнного стану не містить. Інформувати ООН можна виключно про обмеження прав, здійснене у відповідності до національного законодавства. Стаття 24 Конституції забороняє вибіркове обмеження прав, у тому числі й за ознакою статі. Стаття 64 Конституції визначає, що право на рівність перед законом, встановлене ст. 24 Конституції, не підлягає обмеженню навіть в умовах воєнного стану. Придурки. Просто придурки
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07.01.2024 18:33 Відповісти
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