Глава МЗС Японії Камікава через повітряну тривогу в Києві давала брифінг у підвалі
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У неділю, 7 січня, до Києва з неанонсованим візитом вперше приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заяву для ЗМІ їй довелося робити в укритті через ракетну загрозу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net
Вона відвідала Бучу, після чого зустрілася в столиці з главою МЗС України Дмитром Кулебою і разом із ним виступила перед ЗМІ. Через повітряну тривогу робити це довелося в підвалі.
За словами Кулеби, під час переговорів вони розглядали потреби України в засобах протиповітряної оборони.
"Головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються знищити. Але і це Росії не вдасться завдяки підтримці у зміцненні засобів ППО, яку ми відчуваємо з боку партнерів, що надсилають нам і нові системи ППО, і ракети до них", – сказав він.
"Навіть зараз ми перебуваємо тут, у зв'язку з загрозою балістичного удару. І це ще одне нагадування про необхідність якнайшвидше захистити українське небо", – додав міністр.
Крім ППО, Кулеба і Камікава говорили про необхідність використання російських активів на користь України.
Японська міністерка також розказала, що її країна передала Україні п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів. "Сьогодні я візьму участь у церемонії передачі цього обладнання", – сказала вона.
"На основі мого візиту Японія збирається і надалі зміцнювати двосторонню співпрацю між нашими країнами", – підсумувала Камікава.
Нагадаємо, Йоко Камікава обіймає посаду міністра закордонних справ Японії із вересня 2023 року.
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І сховища, не такого обдертого, не знайшлось...
бо зовнішньою політикою у нас займається не кулеба, а совсєм другой чувак
Якби з цією тьоткою зустрічався сам Єрмак, а не якийсь нічьо не рішающий в зовнішній політиці дірєктор МЗС, то антураж був би в стилі ампір з вкраплєніями елементів неокласицизму
Вітаємо, пані Камікава.
300 ярдов долларов конфискованные у помойки путлера отдадут Украине...Но есть НО...