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Глава МЗС Японії Камікава через повітряну тривогу в Києві давала брифінг у підвалі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

камікава

У неділю, 7 січня, до Києва з неанонсованим візитом вперше приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заяву для ЗМІ їй довелося робити в укритті через ракетну загрозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net

Вона відвідала Бучу, після чого зустрілася в столиці з главою МЗС України Дмитром Кулебою і разом із ним виступила перед ЗМІ. Через повітряну тривогу робити це довелося в підвалі.

За словами Кулеби, під час переговорів вони розглядали потреби України в засобах протиповітряної оборони.

"Головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються знищити. Але і це Росії не вдасться завдяки підтримці у зміцненні засобів ППО, яку ми відчуваємо з боку партнерів, що надсилають нам і нові системи ППО, і ракети до них", – сказав він.

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"Навіть зараз ми перебуваємо тут, у зв'язку з загрозою балістичного удару. І це ще одне нагадування про необхідність якнайшвидше захистити українське небо", – додав міністр.

Крім ППО, Кулеба і Камікава говорили про необхідність використання російських активів на користь України.

Японська міністерка також розказала, що її країна передала Україні п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів. "Сьогодні я візьму участь у церемонії передачі цього обладнання", – сказала вона.

"На основі мого візиту Японія збирається і надалі зміцнювати двосторонню співпрацю між нашими країнами", – підсумувала Камікава.

Читайте: Японія – третій найбільший донор фіндопомоги для України: за 2023 рік бюджет отримав $3,7 млрд, - Мінфін

Нагадаємо, Йоко Камікава обіймає посаду міністра закордонних справ Японії із вересня 2023 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
йому шо, сйомку вечірнього відосіка преривать раді такої мєлочі ?
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07.01.2024 15:26
+13
знайомий сантехнік кулебі по дружбі надав каптьорку.

бо зовнішньою політикою у нас займається не кулеба, а совсєм другой чувак
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07.01.2024 15:28
+9
А Президент напевно не мав часу для зустрічі з міністром закордонних справ Японії?
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07.01.2024 15:17
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Не Дмитро Кулебою, а ДмитроМ Кулебою.
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07.01.2024 15:16 Відповісти
А Президент напевно не мав часу для зустрічі з міністром закордонних справ Японії?
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07.01.2024 15:17 Відповісти
йому шо, сйомку вечірнього відосіка преривать раді такої мєлочі ?
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07.01.2024 15:26 Відповісти
Взагалі, так заведено. Міністр зустрічається з міністром. Все по дипломатичному протоколу. От коли Зеленський за кордоном зустрічається з міністром, значить послали.
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07.01.2024 15:31 Відповісти
Протокол? Але ж війна... І Японія...
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07.01.2024 15:34 Відповісти
А андрюха в той час з президентом зустрічається.
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07.01.2024 15:38 Відповісти
... Не чіпайте - то лічноє!...
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07.01.2024 16:10 Відповісти
Цікаве питання.
І сховища, не такого обдертого, не знайшлось...
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07.01.2024 15:44 Відповісти
в неободранном убежище Ермак проводил прессконференцию с послом Меркурия
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07.01.2024 23:35 Відповісти
... Робиться все, щоб ми залишилися без міжнародної підтримки! ( ОП + МЗС + КМ + більшість ВР)!...
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07.01.2024 16:08 Відповісти
Задній план прикольний: радянські електрощитові з автоматами серії А 3124 та радянські сталеві розподільчі та клемні коробки. Зустріч епох
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07.01.2024 15:18 Відповісти
знайомий сантехнік кулебі по дружбі надав каптьорку.

бо зовнішньою політикою у нас займається не кулеба, а совсєм другой чувак
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07.01.2024 15:28 Відповісти
Мабуть і так. Та такого скрізь повно в Україні на справді і у мене на роботі теж Та звісно що ніхто не буде на "швидку руку" міняти все на модульку Ітон чи Хагер
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07.01.2024 15:33 Відповісти
та питання в другому.

Якби з цією тьоткою зустрічався сам Єрмак, а не якийсь нічьо не рішающий в зовнішній політиці дірєктор МЗС, то антураж був би в стилі ампір з вкраплєніями елементів неокласицизму
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07.01.2024 15:38 Відповісти
А ось у мене дома Хагер. Щиток Хагер Вольта плюс медійний Хагер. Вся начинка також цієї фірми. Окрім Zubrа. Сам монтував. Собі довіри більше. Ніж багатостаночникам плиточник-електрик-сантехнік.
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07.01.2024 15:53 Відповісти
Ви молодець! У мене збірна солянка в щиті, але теж ******* модулька)
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07.01.2024 15:54 Відповісти
Новобудова. Тому не хотілося збирати де що попало. Жаба за медійний щиток Хагер душила, але зараз все, включно з роутером, знаходится всередині.
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07.01.2024 16:07 Відповісти
Вони ще тебе переживуть.
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07.01.2024 15:40 Відповісти
Скоріше за все. Головний енергетик заводу Siemens мовчки заздрить
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07.01.2024 15:43 Відповісти
Ну так видно ж куди пішли сотні мільйонів на ремонт бомбосховищ.
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07.01.2024 15:45 Відповісти
То кацапська різдвяна скрепа гуде.
Вітаємо, пані Камікава.
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07.01.2024 15:29 Відповісти
Буде що розказать самураям, коли повернеться...
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07.01.2024 15:41 Відповісти
єздiют i єздiют, бубочке с єрмаком "работать" мєшают...
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07.01.2024 15:41 Відповісти
https://youtu.be/LRo05u6NseI?si=_JJySl3-gyvb5mAg...

300 ярдов долларов конфискованные у помойки путлера отдадут Украине...Но есть НО...
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07.01.2024 16:53 Відповісти
Долбодятел мавзолейный.. хрюкни... Авдеевку за два дня..повтори подвиг Симоньян...
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07.01.2024 17:38 Відповісти
Йоко Камікава - пані міністр, а не міністерка.
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07.01.2024 20:50 Відповісти
 
 