Японія внесе $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення дронів в Україні

Японія вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільної з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.

"Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", - зазначила Камікава.

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Вона додала, що, окрім того, аби допомогти українцям пережити сувору зиму, в Україну за допомогою Японії було поставлено п’ять мобільних газотурбінних генераторів і перевезено сім трансформаторів.

"Сьогодні я візьму участь у церемонії передачі цього обладнання", - повідомила глава МЗС Японії.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава з неанонсованим візитом прибула до української столиці Києва у неділю, 7 січня. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.

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