Японія внесе $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення дронів в Україні
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Японія вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільної з очільником МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.
"Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", - зазначила Камікава.
Вона додала, що, окрім того, аби допомогти українцям пережити сувору зиму, в Україну за допомогою Японії було поставлено п’ять мобільних газотурбінних генераторів і перевезено сім трансформаторів.
"Сьогодні я візьму участь у церемонії передачі цього обладнання", - повідомила глава МЗС Японії.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава з неанонсованим візитом прибула до української столиці Києва у неділю, 7 січня. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.
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За последние шесть месяцев на коррупции попались более десятка высокопоставленных чиновников Минобороны, что может стать крупнейшей чисткой в рядах вооруженных сил в современной истории Китая, указывает Bloomberg.
Особенно большая проблема в Ракетных войсках
Коррупция внутри ракетных войск Китая и на всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что официальные лица США теперь полагают, что Си с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы, чем это было бы в противном случае.
Среди последствий взяточничества американская разведка называет «ракеты, заправленные водой вместо топлива», и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые «не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет», рассказал один из источников.
Китайское правительство выделило миллиарды долларов на военную реформу, согласно которой армия Китая должна была превратиться в современную силу к 2027 году (Столетие НОАК). Центральное место в реформе занимало создание Ракетных войск, которые должны сыграть ключевую роль в любом вторжении в Тайвань.
В ходе последнего заседания 29 декабря Законодательный Юань (Парламент КНР) сместил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными войсками, и как минимум двоих из Департамента разработки оборудования, которому было поручено вооружение армии.
Несколькими днями ранее Народный политический консультативный совет Китая публично отстранил от должности трёх руководителей государственных производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу - находился на этом посту всего семь месяцев.
Как отмечает издание, это только те увольнения, которые Пекин обнародовал. В отличие от других составных частей китайской политической системы, военные не объявляют публично о своих коррупционных расследованиях. Ещё один генерал-майор Ракетных войск был незаметно отстранен от работы в муниципальном законодательном органе Пекина в ноябре, сообщило китайское новостное издание Caixin.
Публичные признаки стремления Си Цзиньпина искоренить взяточничество в вооруженных силах впервые появились в июле, когда высший военный орган Китая объявил о новом механизме выявления и предотвращения коррупционных рисков. Несколько дней спустя отдел разработки оборудования начал ретроспективное расследование по факту взяточничества, которое совпало с периодом пребывания Ли Шанфу на посту Министра обороны.
Совершив редкий шаг, департамент перечислил восемь вопросов, которые оно расследовало, включая «утечку информации» и помощь определённым компаниям в обеспечении тендерных заявок. Вскоре после этого появились сообщения о том, что трое высокопоставленных руководителей Ракетных войск были подвергнуты проверке и отстранены от должности.
Официальная газета китайских военных в редакционной статье от 1 января пообещала вести «войну со взяточничеством» в этом году, давая понять, что на горизонте могут быть новые чистки.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military
Це для тих хто вірить що Китайці будуть там з кимось воювати. Китайці завжди були не воїнами а бюрократами. А корупція це майже норма в Азії.
А ми дивуємось,чого нам так мало допомагають...