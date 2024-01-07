4 471 9
Росіяни ракетою і дронами обстріляли місто Кролевець на Сумщині: попередьо, пошкоджено 23 приватні будинки
Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні
Сьогодні, 7 січня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару місту Кролевець Конотопського району Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація
"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@NewTaras_Reborn
Слышу как русские говорят "мы идём освобождать свою землю", а на заднем плане бараки, разруха, болото, грязь, сорняки. Зачем им новая земля, если руки растут из жопы и они не могут навести порядок на своей земле? Самой большой стране не земли не хватает, там не хватает мозгов!