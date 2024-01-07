Росіяни ракетою і дронами обстріляли місто Кролевець на Сумщині: попередьо, пошкоджено 23 приватні будинки

Сьогодні, 7 січня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.

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