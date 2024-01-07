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Росіяни ракетою і дронами обстріляли місто Кролевець на Сумщині: попередьо, пошкоджено 23 приватні будинки

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

сумщина,кролевець

Сьогодні, 7 січня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.

Також читайте: Росіяни протягом 6 січня 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 138 вибухів, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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паскудные твари!!!сколько людей осталось без жилья и нажитого!!!зимой в холод!!!верни им Боже то же самое но с процентами!!!
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07.01.2024 16:00 Відповісти
Чому кацапи в Білгороді насолоджуються життям в цілих будинках...
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07.01.2024 16:00 Відповісти
Бо асфальт туди не долітає
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07.01.2024 16:02 Відповісти
Три дні тому долітало. До чого тут асфальт? Тим більше, що є супер - дрони на 1000 км майже по ціні балістичної ракети від Притули.
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07.01.2024 16:37 Відповісти
Наш страйкболіст-декламатор вже готує надпотужний вечірній відос...
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07.01.2024 16:13 Відповісти
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07.01.2024 16:03 Відповісти
Taras-ANTIVATA

@NewTaras_Reborn

Слышу как русские говорят "мы идём освобождать свою землю", а на заднем плане бараки, разруха, болото, грязь, сорняки. Зачем им новая земля, если руки растут из жопы и они не могут навести порядок на своей земле? Самой большой стране не земли не хватает, там не хватает мозгов!
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07.01.2024 16:05 Відповісти
ну ось прилетіло і в наш тихий Кролевець .
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07.01.2024 16:15 Відповісти
Юрійович це ви?
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07.01.2024 16:44 Відповісти
 
 