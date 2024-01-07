Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула з візитом до Києва, домовилися активно працювати над залученням більшої кількості країн до "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми також детально обговорили подальшу участь Японії в реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки над їх залученням до цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Також читайте: Японія внесе $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення дронів в Україні