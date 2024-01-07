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перемовини (2484) Японія (593) Кулеба Дмитро (3170)

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

японія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула з візитом до Києва, домовилися активно працювати над залученням більшої кількості країн до "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми також детально обговорили подальшу участь Японії в реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки над їх залученням до цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Кулеба а тобі Єрмака самодіяльністю займатися дозволив?
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07.01.2024 16:46
+4
як вже оце наібалово з формулою миру неіснуючою заграло. носяться з цею прутнею як з писаною торбою.
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07.01.2024 16:51
+3
Наївний ви. На превеликий жаль, Мінську-3 вже ніколи не буде, забудьте про ті золоті часи Мінська-1 або Мінська-2. Тепер в самому кращому випадку, буде Оман-2 або Стамбул-2, але це в найкращому випадку
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07.01.2024 17:16
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Кулеба а тобі Єрмака самодіяльністю займатися дозволив?
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07.01.2024 16:46 Відповісти
Перемога

Азербайджанська:

qələbə
Албанська:

fitore
Амхарська:

ድል
Англійська:

victory
Арабська:

فوز
Африкаанс:

oorwinning
Баскська:

*********
Бенгальська:

বিজয়
Білоруська:

перамога

Болгарська:

победа
Боснійська:

pobjeda
В'єтнамські:

chiến thắng
Валлійська:

buddugoliaeth
ВЕРСІЯ:

kadaugan
Вірменський:

հաղթանակ
Гавайська:

lanakila
Гаїтянський креольський:

viktwa
Галицький:

vitoria
Голландська:

zege
Грецька:

νίκη
Грузинський:

გამარჯვება
Гуджаратська:

વિજય
Датська:

sejr
Есперанто:

venko
Естонська:

võit
Зулуська:

ukunqoba
Іврит:

ניצחון
Ігбо:

mmeri
Індонезійська:

kemenangan
Ірландський:

bua
Ісландський:

sigur
Іспанська:

victoria
Італійська:

vittoria
Їдиш:

נצחון
Йоруба:

isegun
Казахська:

жеңіс
Каннада:

ಗೆಲುವು
Каталонська:

victòria
Киргизька:

жеңиш

Китайська (спрощена):

胜利
Китайський традиційний):

勝利
Корейська:

승리
Корсиканець:

vittoria
Курдська:

serkeftin
Кхмерська:

ជ័យជំនះ
Латинська:

victoria
Латиська:

uzvara
Литовський:

pergalė
Люксембурзький:

Victoire
М'янма (бірманська):

အောင်ပွဲ
Мадагаскарський:

fandresena
Македонський:

победа
Малайська:

kemenangan
Малаялам:

വിജയം
Мальтійська:

rebħa
Маорі:

wikitoria
Маратхі:

विजय
Монгольська:

ялалт
Море (англійська):

kupambana
Непальська:

जीत
Ні.:

विजय
Німецька:

Sieg
Норвезька:

seier
Панджабі:

ਜਿੱਤ
Перська:

پیروزی
Польська:

zwycięstwo
Португальська (Португалія, Бразилія):

vitória
Пушту:

بریا
Російський:

победа

Румунська:

victorie
Самоа:

manumalo
Сербська:

победа
Сесото:

tlholo
Сингальська (сингальська):

ජයග්‍රහණය
Сіндхі:

فتح
Словацька:

víťazstvo
Словенська:

zmaga
Сомалійські:

guul
Суахілі:

ushindi
Сунданський:

***********
Тагальська (філіппінська):

tagumpay
Таджицька:

ғалаба
Тайська:

ชัยชนะ
Тамільська:

வெற்றி
Телугу:

విజయం
Туберкульоз:

ໄຊຊະນະ
Турецька:

zafer
Угорська:

győzelem
Узбецька:

g'alaba
Український:

перемога
Урду:

فتح
Фінська:

voitto
Французька:

la victoire
Фризька:

oerwinning
Хауса:

nasara
Хмонг:

yeej
Хорватська:

pobjeda
Хоса:

uloyiso
Чеська:

vítězství
Шведська:

seger
Шона:

kukunda
Шотландська гельська:

buaidh
Яванська:

kamenangan
Японська:

勝利
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07.01.2024 16:46 Відповісти
"За все хороше, проти всього поганого". Конкретного, поетапного плану втілення- немає.
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07.01.2024 17:09 Відповісти
а може краще зброю випрошувати в цих країн,треба очкатому сраколизу Зелідора,а не формули всякі просувати
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07.01.2024 16:49 Відповісти
як вже оце наібалово з формулою миру неіснуючою заграло. носяться з цею прутнею як з писаною торбою.
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07.01.2024 16:51 Відповісти
А там про перемогу щось написано? У тій формулі? Чи це такий собі ''мінськ*3 ім. Боневтіка-1"?
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07.01.2024 16:54 Відповісти
Наївний ви. На превеликий жаль, Мінську-3 вже ніколи не буде, забудьте про ті золоті часи Мінська-1 або Мінська-2. Тепер в самому кращому випадку, буде Оман-2 або Стамбул-2, але це в найкращому випадку
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07.01.2024 17:16 Відповісти
якщо прочитати заголовок, тоді стає зрозумілим, навіщо японська кубіта приїжджала до Києва - бо їй бракувало саме тої "формули", попри те, що автори "формули" не мають жодного розуміння щодо формул узагалі...

біда чорна
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07.01.2024 17:17 Відповісти
Ще й Японію обберуть зелені с..ки
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07.01.2024 17:19 Відповісти
Последние шаги были Кабо-Верде с Аргентиной. Тамошний новый президент никогда не скрывал, что он упоротый коксом, в отличие от квартальных шутов. Так что поехали куда надо.
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07.01.2024 17:35 Відповісти
А что сказал начальник Украины Андрей дЕрмак?а его друг Джейк Салливан?😁
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07.01.2024 17:43 Відповісти
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07.01.2024 17:46 Відповісти
ця прорашистська "зелена шарага" в Україні НАТО не буде займатися від слова "зовсім"Їм куйло.через агентуру.котру очолюєєрмак і в якій більшість "зе влади" намалював сценарій "формули миру".котра не запрацює ніколи а є розрахована на повне знищення України.Крім пустопорожньої куйні.практичної користі від цього рашистського ІПСО НУЛЬ.
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07.01.2024 18:40 Відповісти
А хто такий Кульоба? Якесь невідоме у Кварталі фамілійо̀ ...
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07.01.2024 18:42 Відповісти
у Кукулєби кукуха поїхала. Це вже не модно в рашці. Бо на болотах розчарувались через небажання африканських племен безкоштовно шота підписувати в глобальному масштабі. Змініть платівку. Все одно х......не оцінить запопадливості шапітошників.
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07.01.2024 22:48 Відповісти
 
 