Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру", - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула з візитом до Києва, домовилися активно працювати над залученням більшої кількості країн до "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми також детально обговорили подальшу участь Японії в реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки над їх залученням до цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.
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