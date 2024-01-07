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Німеччина (4528) крилаті ракети (883) Шольц Олаф (719)

Прем’єр Баварії та очільник ХСС Зедер закликав Шольца надати Україні німецькі ракети Taurus

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ракета,taurus

Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія у Німеччині Маркус Зедер, який є очільником Християнсько-соціального союзу, що утворює у Бундестазі єдину фракцію із Християнсько-демократичним союзом, закликав німецький уряд надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Німеччина та ЄС зіштовхуться зі справжньою небезпекою, якщо Росія виграє війну в Україні, а єдиним виходом із ситуації є постачання ракет Taurus, вважає Зедер. Це "єдиний серйозний шанс для України здобути нову сміливість, а для росіян – не перемогти", заявив політик.

Окрім надання ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus, Зедер виступає за посилення армії Німеччини й називає серед пріоритетів:

  • розширення обороноздатності через покращення танкових військ та артилерії;
  • необхідність створення "власної армії дронів";
  • повернення обов’язкової служби в армії.

Також читайте: Німецькі політики тиснуть на Шольца щодо відправки TAURUS Україні, - Rheinische Post

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Alex N Alex Noyt

1 ч. ·

Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.

Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.

Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
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07.01.2024 17:06
+8
є і в Німеччині притомні політики...
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07.01.2024 17:07
+7
от справжній християнин.
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07.01.2024 17:08
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Alex N Alex Noyt

1 ч. ·

Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.

Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.

Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
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07.01.2024 17:06 Відповісти
є і в Німеччині притомні політики...
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07.01.2024 17:07 Відповісти
Це не свідомість, а звичайна передвиборна боротьба.
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07.01.2024 18:44 Відповісти
а Шольц, я так розумію, на вибори не йде
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07.01.2024 21:10 Відповісти
от справжній християнин.
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07.01.2024 17:08 Відповісти
Так вже і ЄНП і її опизиція - ХДС/ХСС вимагають....
Щольц що, безсмертний, як Меркель?
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07.01.2024 18:29 Відповісти
німецькі тефлонові пательні - після користування навіть мити не треба.
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07.01.2024 18:36 Відповісти
Да шо єто такоє!
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07.01.2024 17:11 Відповісти
Алкачка кончена
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07.01.2024 17:17 Відповісти
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07.01.2024 17:45 Відповісти
Щось вона стає схожою на Брєжнєва
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07.01.2024 17:59 Відповісти
Кацапи після 50 всі стають на адно ліцо, бо бухають з малечку безпросвітньо.
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07.01.2024 18:06 Відповісти
А тим часом на пітьмі :

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07.01.2024 17:21 Відповісти
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07.01.2024 17:31 Відповісти
Новина тим більш приємна тим, що протягом тривалого часу Маркус Зьодер був відомий як русофіл.
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07.01.2024 17:42 Відповісти
Там немає ніякої симпатії до України тільки бажання насолити конкуренту Шольцу і його коаліції.
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07.01.2024 18:48 Відповісти
второй глаз ему надо подбить , может до него дойдет
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07.01.2024 17:45 Відповісти
Додавлюйте Щольца !
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07.01.2024 17:49 Відповісти
Щось кацапом засмерділо ...
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07.01.2024 18:04 Відповісти
а ваша фтараяой первая армия боевых ********** в мире какой раз у Киева берёт...?
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07.01.2024 18:26 Відповісти
Сховайся, вилупку козломордий, обратно у чорний пакет і не відблискуй
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07.01.2024 19:30 Відповісти
Немає ніяких таурусів. Є поодинокі екземпляри для демонстрації. Що, хочете щоб віддали останнє, всі три?
Якби були то вже б дали.
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07.01.2024 18:01 Відповісти
Немецкие танки созданы для учений и парадов, а не для реальных боевых действий, - Spiegel

Комиссия из Германии, посетившая ремонтный центр в Литве для немецких танков, оказалась неприятно удивлена количеством техники, вышедшей из строя из-за внутренних дефектов.

Немецкий офицер признался Spiegel, что немецкие танки быстро изнашиваются в боевых условиях. Украинские же военные отмечают, что у Leopard хрупкие гусеницы - ослабление их натяжения приводит к поломкам.
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07.01.2024 18:13 Відповісти
Подивіться про німецькі танки в другій світовій там теж багато подібних проблем було, але при всіх проблемах все ж вони кращі чим баштомети радянської школи танкобудування.
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07.01.2024 18:39 Відповісти
Зьодер дуже специфічний німецький політик. Не спішіть його нахвалювати.
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07.01.2024 18:36 Відповісти
Він це в пику Шольцу і коаліції світлофору заявляє. Там немає ніякої симпатії до України зовсім.
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07.01.2024 18:38 Відповісти
Так какого болта мы на вас миллиарды тратим а ваши братья поляки вообще отморозились анет они же вам эмбарго захерачели и границу перекрыли. Посмотрим когда реально в Европу вступать будете они вам еще свой оскал покажут.
заездили здесь этими ракетами когда время придет тогда и получите.
разберитесь сначала с своими ворами в правительстве а то скоро вам вообще перестанут помогать.
у нас своих проблем выше крыши если правые к власти придут точно помощь остановится
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07.01.2024 19:06 Відповісти
Свинособака вибігла за парєбрік і жалісно скавучить.
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07.01.2024 19:34 Відповісти
А чого вона у вас сквачить? Дайте їй їжі, погладьте . Не вмієте за тваринами доглядати
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07.01.2024 19:42 Відповісти
Судячи з її прапорця, вона в вас скавучить. Таких тварин в нас відправляють до кабзона. Якщо годуватимете, вона вас зжере.
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07.01.2024 19:52 Відповісти
Ви в Німеччині наче живете, а до сих пір радянські міфи про братні народи підтримуєте.
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07.01.2024 19:38 Відповісти
Я не можу розбиратися з українськими політиками бо не маю відношення до України. І що ви маєте на увазі під розбиратися? Розкрийте думку вашу?
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07.01.2024 19:40 Відповісти
толку от этих таурусов, если ими будет запрещено бить по территории эрефии. Только удары по заводам в зауралье могут сломать клепание нового оружия в промышленных масштабах.
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07.01.2024 19:13 Відповісти
крым выбить тоже неплохо
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07.01.2024 23:13 Відповісти
зеленский, досить бути хвойдою та приймати і з переду і з заду - або зброя, або банківськи ячейки з діамантами.
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07.01.2024 19:14 Відповісти
 
 