Прем’єр Баварії та очільник ХСС Зедер закликав Шольца надати Україні німецькі ракети Taurus
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Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія у Німеччині Маркус Зедер, який є очільником Християнсько-соціального союзу, що утворює у Бундестазі єдину фракцію із Християнсько-демократичним союзом, закликав німецький уряд надати Україні крилаті ракети Taurus.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Німеччина та ЄС зіштовхуться зі справжньою небезпекою, якщо Росія виграє війну в Україні, а єдиним виходом із ситуації є постачання ракет Taurus, вважає Зедер. Це "єдиний серйозний шанс для України здобути нову сміливість, а для росіян – не перемогти", заявив політик.
Окрім надання ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus, Зедер виступає за посилення армії Німеччини й називає серед пріоритетів:
- розширення обороноздатності через покращення танкових військ та артилерії;
- необхідність створення "власної армії дронів";
- повернення обов’язкової служби в армії.
Топ коментарі
+17 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар07.01.2024 17:06
+8 SANDY
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+7 Urs
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1 ч. ·
Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.
Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.
Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
Щольц що, безсмертний, як Меркель?
фтараяой первая армия боевых ********** в мире какой раз у Киева берёт...?
Якби були то вже б дали.
Комиссия из Германии, посетившая ремонтный центр в Литве для немецких танков, оказалась неприятно удивлена количеством техники, вышедшей из строя из-за внутренних дефектов.
Немецкий офицер признался Spiegel, что немецкие танки быстро изнашиваются в боевых условиях. Украинские же военные отмечают, что у Leopard хрупкие гусеницы - ослабление их натяжения приводит к поломкам.
заездили здесь этими ракетами когда время придет тогда и получите.
разберитесь сначала с своими ворами в правительстве а то скоро вам вообще перестанут помогать.
у нас своих проблем выше крыши если правые к власти придут точно помощь остановится