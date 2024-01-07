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Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна вже почала спільну оборонну діяльність із чотирма країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом.

Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.

"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін виграє в Україні, він як тварина з’їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС і НАТО, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Дивно, а турки про це знають? Мабуть не знають, якщо не пропустили через Босфор два тральщики подаровані Великобританією Україні?
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07.01.2024 17:24
+17
Базікати ми вміємо.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
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07.01.2024 17:27
+17
Не потрібно сюди приплітати 10 років, бо з 2014 і по 2019 роки бгато чого зроблено, відроджена армія, яка була одягнута і нагодована по стандартам НАТО. Будувалися квартири, відремонтовано і содернізовано за 700 танків, продовжувався випуск старих і налагодили випуск нових бронемашин. Допрацьовані ракетні програми "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Стугна" на інші. З нуля зроблена САУ "Богдана", ставали в стрій один за одним військові катери...і тут нарід вирішив зробити себе разом.
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07.01.2024 17:30
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Не минуло й 10 років
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07.01.2024 17:23 Відповісти
Півздьож
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07.01.2024 17:28 Відповісти
Турецький султан буде « будувати суспільну оборону»?!

Це як? Буде володіти військово технічними даними про оборону України?

А може військові секрети України повинні бути тільки в Україні?
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07.01.2024 22:05 Відповісти
Не потрібно сюди приплітати 10 років, бо з 2014 і по 2019 роки бгато чого зроблено, відроджена армія, яка була одягнута і нагодована по стандартам НАТО. Будувалися квартири, відремонтовано і содернізовано за 700 танків, продовжувався випуск старих і налагодили випуск нових бронемашин. Допрацьовані ракетні програми "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Стугна" на інші. З нуля зроблена САУ "Богдана", ставали в стрій один за одним військові катери...і тут нарід вирішив зробити себе разом.
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07.01.2024 17:30 Відповісти
Подякуй за це хрінпіду який зразу ж заморозив їх виробництво!
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07.01.2024 18:13 Відповісти
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07.01.2024 18:46 Відповісти
Это вброс. Луч проходит процесс переоформления. Просто это так отображается в реестрах.
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07.01.2024 19:53 Відповісти
Можливо. Поживемо - побачимо, головне, щоб не було ПІЗНО!!!
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08.01.2024 09:01 Відповісти
вы Безуглая?
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07.01.2024 21:18 Відповісти
А это Безуглая ракеты в асфальт закатала ?
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07.01.2024 23:44 Відповісти
вы сами знаете кто
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08.01.2024 00:03 Відповісти
Дивно, а турки про це знають? Мабуть не знають, якщо не пропустили через Босфор два тральщики подаровані Великобританією Україні?
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07.01.2024 17:24 Відповісти
Ben bir Türküm, bu akşam yazışmaları okudum, aptalca cevaplar, Ukraynalıların Türklere bu kadar düşman olacağını beklemiyordum.

,
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07.01.2024 17:41 Відповісти
Turlar veya Türkiye hakkında kesinlikle olumsuz hiçbir şey yazmadım. İşte yazım: Garip, Türklerin bundan haberi var mı? Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya bağışladığı iki mayın tarama gemisini Boğaz'dan geçmeselerdi muhtemelen bilmiyorlardı. - Benim yazımın neresinde düşmanlık gördün?
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07.01.2024 17:46 Відповісти
Ukrayna sohbetlerindeki pek çok Rus botunun yıkıcı olduğunu ve Ukraynalıları olumsuz duruma düşürmek için her şeyi yaptığını unutmayın. İnanın bana, Ukraynalılar yardımlarından dolayı Türkiye'ye çok minnettarlar.
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07.01.2024 17:53 Відповісти
Ukraynalılar sizi neden seviyor? Türkiye, Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım ettiği için mi?
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07.01.2024 18:06 Відповісти
Турки керуються міжнародними нормами - концвенцією Монтре. А вы думали, що вони роблять що хотять '- як у росії?
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07.01.2024 19:19 Відповісти
Я добре знаю, що значить Конкенція Монтрьо, а чим вони керуються, коли через свої фірми-прокладки, та свою територію продають підсанкційні товари в рашку?
Чи то другоє?
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07.01.2024 19:26 Відповісти
*конвенція
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07.01.2024 19:45 Відповісти
А що їм забороняє?
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07.01.2024 21:09 Відповісти
FT пише, що турецький експорт 45 цивільних товарів, які російська військова машина використовує для відновлення свого збройного арсеналу, неабияк виріс у поточному році. Це прямо підриває зусилля США і союзників запобігти спробам Москви забезпечити себе додатковими засобами для обстрілу мирних українських міст, що, своєю чергою, сприяє напрузі між Анкарою та її партнерами по НАТО.

З цього приводу до Туреччини цього тижня вже вдруге за поточний рік навідається заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон. Схоже, що це є ознакою того, що для Вашингтона важливо покласти край цій торгівлі. Очевидно, що проблема товарів подвійного призначення далека від вирішення, адже вони продовжують потрапляти напряму в Росію.

За перші девʼять місяців 2023-го Туреччина експортувала 45 категорій товарів «високої пріоритетності» до Росії та підозрюваних у посередництві з Москвою пострадянських країн на $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
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07.01.2024 19:29 Відповісти
Монтрьо, кажете?
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07.01.2024 19:34 Відповісти
Мдаа, оборонна діяльність. Особливо з турками..
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07.01.2024 17:26 Відповісти
А то нічого шо ердогаша з ****** вась-вась?
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07.01.2024 17:27 Відповісти
Базікати ми вміємо.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
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07.01.2024 17:27 Відповісти
Все це є і навіть більше, але виключно у відосах Херпіду.
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07.01.2024 17:31 Відповісти
Я кажуть на сході :
Хоч тисячу разів повторюй слово "халва" - від того солодко в роті не стане.
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07.01.2024 17:41 Відповісти
воно ще про мільйон дронів на рік чесало. Пройшов місяць. Перші 80 тисяч вже мало надійти.
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07.01.2024 18:12 Відповісти
Фортифікації кажеш. А ти бачив їх у касапів ? На лінії суровікіна. Одні ями, а не окопи, і напів бліндажі. Це не бетоні споруди, не доти й дзоти. Вони розуміють, що 155 калібр перетворить у камінці будь-яку споруду. А 240 міномет касапів рознесе все, що вигадав Бутусов. Не кажу про керовані бомби. Аби язиком почесати ? Чи на клаву понатискати ?
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07.01.2024 18:51 Відповісти
Що тобі заважає язиком всю ту лінію суровікіна злизати ?
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07.01.2024 19:36 Відповісти
навіщо про це оголошувати ?

Ізраїль не оголошує з ким і що виробляє
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07.01.2024 17:32 Відповісти
Он молча продал лицензию козломордам на производство бпла Орлан, Зала.
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07.01.2024 18:11 Відповісти
буслаєв з мотор-січі продавав росії двигуни для гелікоптерів вже після 2014 року

втерся ?
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07.01.2024 18:12 Відповісти
бОГуслаев предатель и сейчас под следствием. Он из красных директоров совдера.
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07.01.2024 18:27 Відповісти
совдера - совдеПа
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07.01.2024 18:29 Відповісти
Лучше расскажи про Гром-2 (Сапсан), который вы в асфальт закатали, про Нептун, про Стугну, и про всё остальное, что вы просрали (или почти всё просрали) за 3 года (2019-2022).
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07.01.2024 17:32 Відповісти
спільну оборону Туреччини?

це дуже круто

чи зрозумів він, про що ляпнув?
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07.01.2024 17:36 Відповісти
Когда он говорит украинскою, оно вообще плохо понимает, шо оно несет.
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07.01.2024 18:13 Відповісти
Тут важно не содержание, а сам факт того что он в "эфире" так сказать. Чтобы избиратели не забыли кто это такой и зачем он нужен.
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07.01.2024 19:46 Відповісти
З турками *****? Шо б вони все рашистам зливали?
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07.01.2024 17:39 Відповісти
Голобородько ещё в школе был Хенералиссимус😁 советского союза...
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07.01.2024 17:40 Відповісти
Хіба що завод байрактарів. Але про них останнім часом не чути.
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07.01.2024 17:42 Відповісти
Краще б нічого не казати а мовчки робити
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07.01.2024 17:43 Відповісти
Завод "Байрактарів" мали б вже будувати, але зажерлива зє-камарілья почала вимагати в турків відкат в 10 млн.долл. США і ті послали нас. Ось така муйня , малята.
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07.01.2024 18:42 Відповісти
З Турки не надійні партнери. Зрадять і оком не моргнуть… з
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07.01.2024 17:44 Відповісти
Зеленський має зрозуміти, що політично він вже помер.
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07.01.2024 17:48 Відповісти
Дебіл шашличний.
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07.01.2024 17:50 Відповісти
З Туреччиною, на мій погляд, - зайве.
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07.01.2024 17:51 Відповісти
https://youtu.be/KY_6uowB-Rw?si=qqpO2fNV6Woe8M5L...

Авторша яйца по 17... всплыла в бывшей Югославии и купила отель... почему не в тюрьме,спросите у Голобородьки...
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07.01.2024 17:53 Відповісти
В Хорватии.
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07.01.2024 18:18 Відповісти
спочатку він брехав, що війна вигідна тільки Порошенку і достатньо просто його замінити;
потім він брехав, що ніякої війни не буде;
потім він брехав про потужний констнаступ і кордони 91-року.
тепер він знову про щось бреше. навіщо?
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07.01.2024 18:01 Відповісти
Він не бреше.
Він читає.
Бреше той, хто пише.
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07.01.2024 18:35 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «Дайте йому ще 100 днів, він навчиться», як Україна.
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07.01.2024 18:02 Відповісти
Знову Ze мразь прибухнула мабуть. Знову несе його.
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07.01.2024 18:19 Відповісти
Поміняй клей.
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07.01.2024 18:21 Відповісти
Який булшит !
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07.01.2024 18:24 Відповісти
боневтік,що ти мелеш!
Турція не пропускає тральщики подаровані нам Британією,а ти несеш в масси свої гундяві казки!
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07.01.2024 18:28 Відповісти
Що йому написали то він і читає .
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07.01.2024 18:32 Відповісти
Судячи з усього владу передавати після 5 років каденції навіть і не думає
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07.01.2024 18:35 Відповісти
На жаль, владу він може передати або новообраному після відміни воєнного стану Президенту, або голові Верховної ради, тобто Коливану, котрий за Конституцією буде виконувати його обов'язки до проведення виборів після відміни воєнного стану.
І я не певен, що другий варіант не гірший, ніж те, що є. Бо шансів на обрання головою Верховної ради когось притомного, за наявності у ВР монозбіговиська, майже нема.
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07.01.2024 18:41 Відповісти
Читайте Конституцію України і Закон України "Про правові особливості воєнного стану".
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07.01.2024 22:50 Відповісти
Та бачу... помилився, виконує обов'язки до призначення нового Президента, тоді це безвихідь якась, в теперішньому складі ВР ніколи не піде на його зняття... і вибори не зрозуміло коли будуть

збройна агресія раші, неприпиниться поки штати не введуть санкції щодо Китаю... а це малоймовірно, більішсть їхнього виробництва там... всі надіються на смерть ху..ла, але якщо це станеться, вони видумають двійника ... там вся еліта така...

ну або ми підемо на поступки
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07.01.2024 23:35 Відповісти
Добровільно він владу не віддасть ніколи, незалежно від того будуть коли-небудь вибори чи ні, виграє він їх чи програє. Надто багато вже натворив...
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07.01.2024 18:42 Відповісти
Польща вже допомогла .турки заблокували тральщики Великобританії . США припинили практично допомагати і фінансово і війсковою допомогою, німці дають мізер."зе зрадник! і дальше "кварталить " по мізгах українського народу,котрого знищує рашист, згідно оманських домовленостей..
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07.01.2024 18:35 Відповісти
З турками? Ну, хіба шо конкретно з зятем Ердогана Байрактаром. І те, не чути цих БПЛА після початку повномасштабки. Напевне, припинили випуск...
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07.01.2024 18:48 Відповісти
Не виключено що кацапи просто "підібрали ключик" до електроніки "Байрактара" і модифікували свої засоби РЕБ А турки ще не змогли переробить та модифікувать захист від впливу цих модифікованих засобів
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07.01.2024 18:52 Відповісти
Туреччина навіть собі не допомагає. А тут ще й Україні. Мінні тральщики потрібні у Чорному морі для розмінування. А не для установки мінних пасток. Як це роблять касапи.
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07.01.2024 18:53 Відповісти
Черговий стопітсотий пустопорожній пі@дьож. Чос по вухам лохторату у виконанні ляльки, яка лише вміє читати з суфльору. Нічорта ці виродки не робили, не роблять і не робитимуть для посилення України, бо не для того вони пхалися у владу. Вони лише послаблюють та дискредитують Україну та брешуть, брешуть, брешуть. Брехати не кліпнувши оком та грати на публіку це все що вони роблять. Їхнє завдання з 2019 не змінилося - будь яким способом допомогти москалоті повернути Україну у сферу впливу мацкви, а якщо не вийде повернути, то допомогти знищити або фізично, якщо не фізично, то економічно та політично. Саме це й робиться професійно, наполегливо, систематично 24/7. Дивіться на їхні дії та на їхні результати (їх вже назбиралося на 10 пожиттєвих термінів цим покидькам), а не на їхню брехню, яка лише маскує систематичну роботу проти України та її незалежності та державності.
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07.01.2024 19:40 Відповісти
Надо было еще сказать что совместно с Венгрией и Словакией. Чтобы Орбану и Фицо строгий выговор с занесением на Политбюро объявили.
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07.01.2024 19:51 Відповісти
Якби хоч четвертина з того, про що ви ляпаєте язиками, втілювалася в життя...
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07.01.2024 23:40 Відповісти
 
 