Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський
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Україна вже почала спільну оборонну діяльність із чотирма країнами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом.
Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки.
"Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі", - пояснив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Це як? Буде володіти військово технічними даними про оборону України?
А може військові секрети України повинні бути тільки в Україні?
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Чи то другоє?
З цього приводу до Туреччини цього тижня вже вдруге за поточний рік навідається заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон. Схоже, що це є ознакою того, що для Вашингтона важливо покласти край цій торгівлі. Очевидно, що проблема товарів подвійного призначення далека від вирішення, адже вони продовжують потрапляти напряму в Росію.
За перші девʼять місяців 2023-го Туреччина експортувала 45 категорій товарів «високої пріоритетності» до Росії та підозрюваних у посередництві з Москвою пострадянських країн на $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
Хоч тисячу разів повторюй слово "халва" - від того солодко в роті не стане.
Ізраїль не оголошує з ким і що виробляє
втерся ?
це дуже круто
чи зрозумів він, про що ляпнув?
Авторша яйца по 17... всплыла в бывшей Югославии и купила отель... почему не в тюрьме,спросите у Голобородьки...
потім він брехав, що ніякої війни не буде;
потім він брехав про потужний констнаступ і кордони 91-року.
тепер він знову про щось бреше. навіщо?
Він читає.
Бреше той, хто пише.
Турція не пропускає тральщики подаровані нам Британією,а ти несеш в масси свої гундяві казки!
І я не певен, що другий варіант не гірший, ніж те, що є. Бо шансів на обрання головою Верховної ради когось притомного, за наявності у ВР монозбіговиська, майже нема.
збройна агресія раші, неприпиниться поки штати не введуть санкції щодо Китаю... а це малоймовірно, більішсть їхнього виробництва там... всі надіються на смерть ху..ла, але якщо це станеться, вони видумають двійника ... там вся еліта така...
ну або ми підемо на поступки