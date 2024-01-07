Успішно боротись проти Росії та відвойовувати своє можливо лише за умови солідарності з Україною інших країн, - Зеленський

З допомогою партнерів Україна здатна перемогти російську агресію

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - наголосив президент.

Зеленський впевнений, що із допомогою партнерів Україна здатна перемогти російську пгресію.

"Коли нація спирається на солідарність від інших, а отже, на відповідну підтримку, вона може успішно захищатися навіть від значно більшого ворога. Більшого саме у воєнному сенсі. Усі ми з вами знаємо, що Росія зараз використовує для агресії проти України та – у гібридних формах – проти всієї нашої Європи потенціал, який був накопичений за життя кількох поколінь. Це стосується і зброї, і промислових та економічних можливостей, і енергетичного потенціалу Росії, який вона витрачає на ведення своєї війни. Маємо визнати: це значна потуга. Але все одно – я впевнений, і це демонструють наші результати – навіть Росію можна поставити знову в межі міжнародного права. Її агресію можна перемогти.

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Звичайно, Україна не здалась би окупанту й не змирилась би з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, – це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету – захищати життя", - зазначив президент.