УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 963 60
війна (56389) Зеленський (17431)

Успішно боротись проти Росії та відвойовувати своє можливо лише за умови солідарності з Україною інших країн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

З допомогою партнерів Україна здатна перемогти російську агресію

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - наголосив президент.

Зеленський впевнений, що із допомогою партнерів Україна здатна перемогти російську пгресію.

"Коли нація спирається на солідарність від інших, а отже, на відповідну підтримку, вона може успішно захищатися навіть від значно більшого ворога. Більшого саме у воєнному сенсі. Усі ми з вами знаємо, що Росія зараз використовує для агресії проти України та – у гібридних формах – проти всієї нашої Європи потенціал, який був накопичений за життя кількох поколінь. Це стосується і зброї, і промислових та економічних можливостей, і енергетичного потенціалу Росії, який вона витрачає на ведення своєї війни. Маємо визнати: це значна потуга. Але все одно – я впевнений, і це демонструють наші результати – навіть Росію можна поставити знову в межі міжнародного права. Її агресію можна перемогти.

Також читайте: 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ слід використати на підтримку України. Очікуємо відчутного прогресу цього року, - Зеленський

Звичайно, Україна не здалась би окупанту й не змирилась би з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, – це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету – захищати життя", - зазначив президент.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Ти 🤡 казав шо всі наклеп кажуть ...війни не буде...Чонгар під..рас віддав, людей загубив ...тепер солідарність шукаєш ,с* ка, їди у відставку ,виб..док !!!
показати весь коментар
07.01.2024 18:05
+26
саме ти тому ти хамив США, Британії і Польші - саме тим країнам, що нам найбільше допомагали? Саме тому, в 50-ти країнах світу вже давно немає українських послів, бо ти познімав не лояльних, а призначати нікого? Самі проститутки і аферисти в оточенні залишились, яких просто не приймають?
і тіьки бла бла бла... кожен божий день. придуркуватий ********.
показати весь коментар
07.01.2024 18:11
+22
А що ти зробило, щоб з нами були солідарні
показати весь коментар
07.01.2024 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якщо не буде "солідарності", то який у тебе план Б?
показати весь коментар
07.01.2024 18:04 Відповісти
У цих зелених покидьків навіть плану "А" немає...
показати весь коментар
07.01.2024 18:05 Відповісти
Та навпаки. У них "план" завжди пречудовий.
показати весь коментар
07.01.2024 18:28 Відповісти
зато у Патрушева план є,

а справа цих покидьків - втілювати його в життя, шо вони успішно й ро*****, *****
показати весь коментар
07.01.2024 18:54 Відповісти
В нього є план....але не Б і не В. Просто план.
показати весь коментар
07.01.2024 18:40 Відповісти
Колупати ракети з асфальту і бити ними по *********.
показати весь коментар
07.01.2024 18:46 Відповісти
А що ти зробило, щоб з нами були солідарні
показати весь коментар
07.01.2024 18:04 Відповісти
Ти 🤡 казав шо всі наклеп кажуть ...війни не буде...Чонгар під..рас віддав, людей загубив ...тепер солідарність шукаєш ,с* ка, їди у відставку ,виб..док !!!
показати весь коментар
07.01.2024 18:05 Відповісти
Ага, щас. Воно само ніколи не піде.
показати весь коментар
07.01.2024 18:07 Відповісти
Тоді втече.
показати весь коментар
07.01.2024 21:03 Відповісти
Якщо Хєрпіду таки піде у відставку, його обов'язки до нових виборів Президента виконуватиме Коливан. Ви певні, що це буде краще. А з огляду на те, що під час дії воєнного стану вибори проводити заборонено Законом?
показати весь коментар
07.01.2024 18:48 Відповісти
Коливан вибирається ВР. Отже ВР легко отого ''коливана'' може змінити.
показати весь коментар
07.01.2024 19:17 Відповісти
Наскільки легко, за наявності монозбіговиська та ЗаЖОПівців? Бо для обрання нового спікера потрібно 226 (двісті двадцять шість) голосів.
показати весь коментар
07.01.2024 19:21 Відповісти
Чого розкудахталась? Будеш своєму Шольцу поради давати.
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", - цитує слова Залужного американський тижневик.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", - передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", - цитує слова Залужного TIME. Джерело: https://censor.net/ua/n3369695
показати весь коментар
07.01.2024 22:47 Відповісти
Цікава логика вибрали у 2019 р . 🤡 шоб на нас напали ... потім русню розбити і самім свій народ у крові втопити ...це ви таке між строчок у якому курятнику вичитали ?
показати весь коментар
07.01.2024 23:02 Відповісти
Від тебе слово "логіка" чується, як матюк. На нас напали ще в 2014-му. До фройлян у Німеччині так довго доходять новини?
показати весь коментар
07.01.2024 23:12 Відповісти
Треба забути про "відвоювати", сидіти в глибокій обороні та нищити кацапське біо-сміття, а своїх солдатів берегти, як зіницю ока.
показати весь коментар
07.01.2024 18:06 Відповісти
не вийде відсидітись вже, москалі виробляють дрони і ракети в промислових кількостях, гниди вже розробили реактивні шахеди з машинним зором штучним інтелектом вже цього року це все полетить до нас сотнями за раз, а єрмак за цей час банкрутить КБ "ЛУЧ" і розказує 72% ідіотам як у нас все добре.
показати весь коментар
07.01.2024 18:17 Відповісти
ну штурмувати уж точно не вийде, бо нема ким.
показати весь коментар
07.01.2024 18:36 Відповісти
пора вирішити питання з московськими агентами при владі, після чого вже можна думати про щось інше
показати весь коментар
07.01.2024 20:37 Відповісти
як його вирішити? я бачу тільки державний переворот, яким звісно скористаються кацапи, а отже це вже анархія... я не проти, але, будь ласка, не розворовуйте супер-маркети
показати весь коментар
07.01.2024 20:53 Відповісти
ти не повіриш, кацапи вже користуються всім чим можна, єрмак, зеленський, червоненко, шевченко і різні друзі портнова всі за них, яка ще анархія.
показати весь коментар
07.01.2024 21:57 Відповісти
Дурнику, ніхто КБ "Луч" не банкрутить. Не віриш мені - подивись останнє відео Бутусова. Він про це згадував. Від тебе кацапським лайном смердить за милю.
показати весь коментар
07.01.2024 22:52 Відповісти
зайди в опендатабот і подивись і не хами незнайомим людям
показати весь коментар
07.01.2024 22:56 Відповісти
То може мені ще до незнайомого кацапа на Ви звертатися? Що таке реорганізація суб'єкта господарювання знаєш? Коли змінюється назва, установчі документи, форма організації при збереженні виробництва? Так отож.
показати весь коментар
07.01.2024 23:02 Відповісти
Навіть витратив час, щоб перевірити. Давай, скажи, що після цього ти не зрадойоб і не працюєш на русню? Питання лише в тому чи свідомо.
показати весь коментар
07.01.2024 23:29 Відповісти
перестати красти знову не розглядається...
показати весь коментар
07.01.2024 18:09 Відповісти
Знову у Зєлі нам всі винні, але про кацапських кротів, кретинів та корупціонерів жодного слова.
показати весь коментар
07.01.2024 18:11 Відповісти
За цей час він усі майбутні мобілізації προςραβ.
показати весь коментар
07.01.2024 21:03 Відповісти
То це ти мерзота для солідарності розісрався з найголовнішими партнерами?
Цинічна дволика брехлива нікчема.
показати весь коментар
07.01.2024 18:11 Відповісти
саме ти тому ти хамив США, Британії і Польші - саме тим країнам, що нам найбільше допомагали? Саме тому, в 50-ти країнах світу вже давно немає українських послів, бо ти познімав не лояльних, а призначати нікого? Самі проститутки і аферисти в оточенні залишились, яких просто не приймають?
і тіьки бла бла бла... кожен божий день. придуркуватий ********.
показати весь коментар
07.01.2024 18:11 Відповісти
Які ж "правильні" слова йому написали. Цікаво, а хто це лив помиї на дружні Україні держави та надсилав послами корабельних сосен, мін'єтчиць, прокравшихся однопартійців та другу шушеру на кшалт тарана? А хто ж це розкрадає міжжнародну допомогу для України? Воно і вправду вважає, що ніхто із зарубіжних партнерів не бачить цих дивних "подвигів" зєлайна?
показати весь коментар
07.01.2024 18:13 Відповісти
Зеленському треба просто приїхати в ті інші країни і сквіртонуть, як подруга його дружбана, з якими він розпиляв 1.5 мільярда гривень на закупівлях для військових
показати весь коментар
07.01.2024 18:14 Відповісти
«...Україна не здала своїх позицій...» (с)
показати весь коментар
07.01.2024 18:17 Відповісти
в 2023 році
показати весь коментар
07.01.2024 21:08 Відповісти
Зовсім інше, казав Зеля з кварталом, отих зкацаплених запроданців за гроші від ФСБ, з 2014 року…
Роздвоєння особистості, на останніх місяцях сидіння в ОПУ ??
МОЗ, попереджує про це завчасно.
показати весь коментар
07.01.2024 18:18 Відповісти
Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х ультиматум: або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви.

Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.

Cтратегічну ядерну зброю контролювала Росія.

Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року, бо розуміла, що тактичну зброю ми могли зберігати і використовувати.
показати весь коментар
07.01.2024 18:19 Відповісти
«Ухвалював рішення Генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалась за технологією, яка існувала з радянських часів: приїхали ешелони з Москви, звантажили зі сховищ ядерні боєголовки і вивезли.
Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю».
показати весь коментар
07.01.2024 18:32 Відповісти
А це вже брехня. Бо рішення про без'ядерний статус України записане у Декларації про державний суверенітет України, ухваленій Верховною радою України 27 липня 1990 року.
показати весь коментар
07.01.2024 18:53 Відповісти
Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.
показати весь коментар
07.01.2024 18:57 Відповісти
А от цього у Декларації не записано. Навпаки - записана позаблоковість
показати весь коментар
07.01.2024 19:04 Відповісти
Це була лише Декларація (план на майбутнє).
показати весь коментар
07.01.2024 19:16 Відповісти
От Україна його, той план і виконала.
показати весь коментар
07.01.2024 19:18 Відповісти
янелох, верни в Україну гроші вкрадені та виведені в офшори!
2 мілліарда доларів!
Це два Петріота,які могли б закрити небо над Одесою та Дніпром,або 60 F16 !!!
показати весь коментар
07.01.2024 18:25 Відповісти
Знову бреше
показати весь коментар
07.01.2024 18:29 Відповісти
Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, але 3,14дерація досягла в Україні того,що здали ми "зелені зрадники" згідно оманських договорняків.
показати весь коментар
07.01.2024 18:30 Відповісти
Земля пласка чи кругла? Просто перепитую?
показати весь коментар
07.01.2024 22:57 Відповісти
А що там було в Кабо-Верде? Мені просто цікаво...
показати весь коментар
07.01.2024 18:32 Відповісти
З Україною, а не з тобою і твоєю командою, на якій тавро мародера зрадника ніде ставити.
показати весь коментар
07.01.2024 18:34 Відповісти
Мо не треба було копати яму пороху, мо не треба було жити договорняками, мо не треба було йти на поступки путлу і лукашу, мо не треба було призначати керівниками фсбшних агентів, котрі крутять тобою як лялькою на вірьовках, мо не треба було брехати і красти....
показати весь коментар
07.01.2024 18:36 Відповісти
Тупорилй ішак корчить із себе видатного стратега та радіє думкою, що хтось прислухаєтьсядо його піз...жі.
показати весь коментар
07.01.2024 18:40 Відповісти
Не вони з Україною а ми з ними маємо все узгоджувати, щоб вони залищились з нами.
показати весь коментар
07.01.2024 18:40 Відповісти
Нє. Ще можливо без зеленого кодла.
показати весь коментар
07.01.2024 18:48 Відповісти
Вже шукає винних.
показати весь коментар
07.01.2024 19:12 Відповісти
А ще , Вова, треба щоб ОПа, ти, аудитори х7єві та іньші ує#ани не заважали!!!
показати весь коментар
07.01.2024 19:24 Відповісти
В Ізраїлі цього поца зє вже б закидали камінням до смерті прямо на вулицях...
показати весь коментар
08.01.2024 06:05 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2024 06:57 Відповісти
 
 