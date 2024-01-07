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Якщо Путін переможе в Україні, наступною стане Молдова, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що в разі поразки України Путін атакує Молдову та країни Балтії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Ексглава розвідки США впевнений, що Путін "не зупиниться на досягнутому", якщо Росія переможе в Україні.
"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь", - наголосив Петреус.
Топ коментарі
+26 Алексей Алексеевич 56ec05b5
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+18 морячок
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+14 Lada2014
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Бо будете мудрими, як дружина Абрама потім.
Бо хто має друзів з Молдови, в курсі, що народ (особливо молоде покоління) ментально відчувають себе мало не частиною Румунії .
Бо просто *******
Так от швидкість винищення жертв голокосту - 1500 душ щоденно
Геноцид тутсі в Руанді (під егідою ООН, ***) - 10000 тутсь за добу шо вшестеро більше аніж в голокост
Дріга світова (70 мільйонів жертв за період 1.09.1939-2.09.1945 - рівно шість років - 32000 жертв щоденно .. до речі, сюди вписується бомбардування Хіросіми, де одномоментно загинуло порядку 30 тищ японців..
а тепер... тра-та-та! призове місце зі світовим рекордом!!! 10 мільйонів українських селян за зиму 1932-1933 (до появи перших бур'янів) - порядку 50000 українців за добу.
Хто опротестовує цифру в 10 мільйонів, то ніхто не сперечається з цифрою в сім мільйонів. Але і в такому випадку Голодомор безперечний рекордсмен зі значним відривом від інших учасників "забігу" -- 39000 душ за добу.
Це шоп всі збагнули та второпали - капітуляція призведе до більших жертв, аніж збройний опір.