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У Росії заарештували 16-річного підлітка з Дагестану у справі про підпал Су-34

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су34,літак

Суд у Челябінську відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану, якого звинувачують у замаху на диверсію на об’єкті Збройних сил РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі "Шагол". Видання пише, що літак встигли оперативно загасити.

Співробітники ФСБ затримали обвинуваченого 5 січня. У спецслужбі тоді заявили, що підліток причетний до спроби диверсії в січні 2024 року за завданням спецслужб України. При затриманні у нього вилучили "засоби звʼязку та носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами", стверджували у ФСБ.

Крім того, у спецслужбі заявили, що встановили причетність обвинуваченого "до скоєних у листопаді та грудні 2023 року підпалів на об'єктах звʼязку та залізничної інфраструктури" в Дагестані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На російському аеродромі згорів винищувач Су-34. ВIДЕО

Нагадуємо, ГУР Міністерства оборони України раніше заявило, що на челябінському військовому аеродромі "Шагол" у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Було опубліковано відео бомбардувальника, який горить. Наскільки серйозних ушкоджень зазнав літак з відео незрозуміло.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Маленький мальчик спички нашел,
Су-34 на пепел пошел.
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07.01.2024 19:29
+14
Кого впіймали той і винен, в них це так працює.
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07.01.2024 19:07
+12
взагалі шукали більш молодшого, щоб не засуджувати до довічного, але знайшли тільки 16-річного.
Свої лижі він побачів вперше в житті, як тільки їх йому показали після арешту.
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07.01.2024 19:10
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07.01.2024 19:01 Відповісти
У радянські часи продавалися огірки до 35 см довжиною Тому ці - можуть вважаться "короткоплодними"
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07.01.2024 19:40 Відповісти
Поздоровляю Яре - здається ви придумали основу свого власного анектоду ( або заміну предмета в вашому серійному анектоді ).
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07.01.2024 20:07 Відповісти
!!!
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07.01.2024 20:10 Відповісти
нічого собі ціна
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07.01.2024 23:35 Відповісти
Кого впіймали той і винен, в них це так працює.
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07.01.2024 19:07 Відповісти
700рэ
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07.01.2024 19:08 Відповісти
взагалі шукали більш молодшого, щоб не засуджувати до довічного, але знайшли тільки 16-річного.
Свої лижі він побачів вперше в житті, як тільки їх йому показали після арешту.
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07.01.2024 19:10 Відповісти
Колись голова військового суду розказував, під чарку, випадок зі своєї молодості
"Роботи було багато в трибуналі - по кілька справ розглядали в один день Якось попалася мені справа з одним "узбечонком" Ну розглядаю справу Провели слідство Ставили питання підсудному - він тільки кивав чи головою крутив у заперечення Дійшли до судових дебатів І я вирішив уточнить, перед початком, його біографічні дані Задаю питання І тут виявляється що в судовому засіданні - інша особа Конвой привіз кількох підсудних і, не розібравшись, привів нам іншого!
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07.01.2024 19:48 Відповісти
Взагалі то, згідно КПК (як тоді так і зараз) встановлення особи це перше що робить суд після оголошення про слухання справи. А Ваш співбесідник придурок, чи вважав такими слухачів цієї дичини.
А за друге де був адвокат? Чи він не впізнав свого підзахисного?
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08.01.2024 02:14 Відповісти
Ти просто не служив у "тій" армії Де десь чверть солдат насилу розуміла "язик абщенаціанальнава абщенія" а деякі навіть писать-читать не вміли і електрику перший раз бачили - бо жили в гірських кишлаках та аулах Який адвокат зі знанням узбецької в Новосибірську? (справа там була) Тим більше - "за направленням" (бо часто рідні і не знали що син попав під слідство) А суди тоді йшли "конвеєром" Стикався - бачив!
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08.01.2024 08:44 Відповісти
То це в них по аеродрому можна просто так гуляти будь-кому?
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07.01.2024 19:15 Відповісти
Не могли когось більш підходящого назначити винним? Ну ідіотами ж себе виставляють - виходить, дитина може пробратися на їх секретний аеродром і спалити літак...
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07.01.2024 19:22 Відповісти
Маленький мальчик спички нашел,
Су-34 на пепел пошел.
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07.01.2024 19:29 Відповісти
будьонов, де рюський легіон? Невже це вже він - 16 років.
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07.01.2024 19:30 Відповісти
Так літак згорів чи ні??? Чи знов набрехали?
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07.01.2024 19:31 Відповісти
Походу, второе.
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07.01.2024 20:02 Відповісти
а против хода какое?
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07.01.2024 23:34 Відповісти
Мабуть хлопець не знав не впізнав 3 жди героя дагестана сина дирявого дона дирова, та дав йому копняка.
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07.01.2024 19:40 Відповісти
Тепер ще і в убивстві кеннеді зізнається
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07.01.2024 19:45 Відповісти
Перший кацапський літак він спалив у 16 років.
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07.01.2024 19:53 Відповісти
Точно . Он ещё в отрядах УПА против чикистов воевал ! Он сам может это подтвердить !
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07.01.2024 19:55 Відповісти
ну не ******* в Дагестані літаки , особливо кацапські ...
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07.01.2024 20:04 Відповісти
Головне в цій новині з боліт це те що літак оперативно загасили. Просто було спочатку відео що щось горить, потім деякі кауапські "воєнкори" соплі почали пускати, тому і швидко знайшли козла, відрапортували і добавили що впинципі все нормально. Трішки фарба обгоріла. Що означає що таки згорів.
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07.01.2024 21:23 Відповісти
Свободу Дагестану!
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07.01.2024 22:05 Відповісти
Какой шустрый подросток! В декабре дагестан поджигает, а в январе уже Челябинск!
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07.01.2024 22:46 Відповісти
 
 