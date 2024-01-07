Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею, - Мінвідновлення
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Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"План, який ми узгодили, з боку України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду", - зазначив Деркач.
Чиновник наголосив, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.
Деркач також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгення. "Тому їхні заклики, що українські перевізники повністю "вбили" польський ринок перевезень, не відповідають дійсності", - наголосив посадовець.
Водночас, за його словами, Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже ₴10 мільярдів митних зборів через блокування кордону. Збитків зазнає і Польща.
Будь ласка, зачекайте...
Яеій план?! План з « блокувальниками»?
Польща порушила норми ЕС. А Україна повинна вмовляти польських блокувальників?!
Що за хрень?!
Хто веде таку « діпломатія» від України? Хто за це відповідальний?
Та хто буде компенсувати Україні її втрати від цього блокування? Уряд Польщі чи ЕС?
Це як мінімум.
А як максімум- ще збитки з недополученноі прибилі за час простою, та збитки за порушення контрактів з кінцевими покупцями.
Чи може це не збитки? Може простояти неділю на кордоні це прибуток?
Если вы поймали не 5 а 3 рыбины, у вас убыток 2 рыбы?
Ти я бачу дуже далека від проблем через яки вони блокують кордон. То ж поясню:
Уяви собі на хвилинку: ти українка, працюєш, платиш податки (нормальні такі податки), годуєш свою сім'ю, ремонтуєш свій трак, тощо.
І тут такі поляки з'являються, та за три копійки починають перевозити вантажі...
Не платять податки, не отримують ліцензії, і фактично віднімають у тебе та твоєї родини хліб...
Бо хто з замовників буде платити більше, якщо поляки зі своїми халявними ліцензіями, та пільгами - возять за копійки, бо їх же ж потрібно розуміти, та жаліти, бо ж вони хороші, бо у них війна...
Але як від цього співчуття стане легше твоїй родині?
Як ти скажеш своїм дітям що грошей на їжу немає, бо полякам заробити важніше ніж тобі?
Треба ставитися до людей так, як хочете щоб ставилися до Вас.
Бойкот всіх польських товарів, якими завалені наші магазини!
Кукурудза гнила і на дунайському напрямку по пів року. І воно гідне було тільки для нижчої ціни технічного спирту. Не кажучи про зриви договорів, страхові ризики