Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею, - Мінвідновлення

Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"План, який ми узгодили, з боку України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду", - зазначив Деркач.

Чиновник наголосив, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.

Деркач також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгення. "Тому їхні заклики, що українські перевізники повністю "вбили" польський ринок перевезень, не відповідають дійсності", - наголосив посадовець.

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Водночас, за його словами, Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже ₴10 мільярдів митних зборів через блокування кордону. Збитків зазнає і Польща.