УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9942 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
2 764 58
дезінформація (272) Зеленський (17431) пропаганда (2566) санкції (6842) Швеція (650)

Зеленський: Протидія російській пропаганді у світі та недопущення обходу Росією санкцій є ключовими завданнями на найближчий час

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Найголовнішими викликами сьогодення в протистоянні російській агресії є боротьба з російською дезінформацією та недопущення обходу Росією запроваджених проти неї санкцій. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з учасниками щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона", що є одним із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського президента. 

У повідомленні зазначається: "Відповідаючи на запитання модератора, Президент зазначив, що в найближчому майбутньому вирішальне значення матиме глобальна інформаційна політика.

"Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору. І я зараз кажу не про Україну, а про соцмережі всюди в цивілізованому світі: про Європу, про США, про Британію, про Африканський континент та країни Латинської Америки. Росія вкладає дуже багато грошей у різні медіа всередині інших країн, а також у соцмережах", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

Незалежні ЗМІ цих держав, за словами Президента, підхоплюють поширювані пропагандистами російські наративи й подають їх уже не як чийсь погляд, а як реальність. Тому, переконаний Глава Української держави, одним із найскладніших викликів сьогодні є боротьба з російською дезінформацією у світі.

"Відстежувати це, займатись очищенням від цього мають професійні люди, від розвідки до незалежних журналістів", – сказав Президент.

Другий ключовий виклик сьогодення, на який вказав Володимир Зеленський, – це обхід Росією запроваджених проти неї санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успішно боротись проти Росії та відвойовувати своє можливо лише за умови солідарності з Україною інших країн, - Зеленський

"Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу. На жаль, Росії допомагають обходити (санкції. – Ред.) компанії-виробники або компанії-посередники, які є в тій же Європі, США – усюди. І я б на це звертав увагу, особливо тих органів, що займаються санкційною політикою", – наголосив Глава держави.

Щорічна національна конференція "Суспільство та оборона", що триватиме у шведському місті Селен 7–9 січня 2024 року, вважається найпрестижнішою у Швеції та є одним із найважливіших публічних заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони, який широко висвітлюється шведськими та європейськими ЗМІ.

Основними доповідачами конференції є прем’єр-міністри, міністри оборони, міністри закордонних справ та інші представники урядів, верховні головнокомандувачі, керівні посадові особи організацій громадянського суспільства, міжнародних міжурядових та неурядових організацій, а також відомі експерти й лідери думок".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Звільнення і подача під слідство Єрмака - то першочергова задача для збереження України, як держави.
показати весь коментар
07.01.2024 20:10
+25
Одна з найголовніших тем російської пропаганди у світі - "хронічний ідіотизм Зеленського" І з цим ніхто нічого зробить не може!
показати весь коментар
07.01.2024 20:12
+13
Он неисправим (((
показати весь коментар
07.01.2024 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звільнення і подача під слідство Єрмака - то першочергова задача для збереження України, як держави.
показати весь коментар
07.01.2024 20:10 Відповісти
вава знкає що і він і лєнка сядуть разом
показати весь коментар
07.01.2024 20:33 Відповісти
та вовку до кінця війни треба тримати на відосиках.

воно ніх не рішає
показати весь коментар
07.01.2024 20:55 Відповісти
війну вже виграли...
показати весь коментар
08.01.2024 00:17 Відповісти
Одна з найголовніших тем російської пропаганди у світі - "хронічний ідіотизм Зеленського" І з цим ніхто нічого зробить не може!
показати весь коментар
07.01.2024 20:12 Відповісти
російська пропаганда зможе,

бо навіть видумувати нічого не треба - він весь для них всігда
показати весь коментар
07.01.2024 20:17 Відповісти
Зеля, де "Луч"?
показати весь коментар
07.01.2024 22:41 Відповісти
"... та недопущення обходу санкцій."

Ергодану подзвони.
показати весь коментар
07.01.2024 20:12 Відповісти
Наче віртуальна війна у віртуальному всесвіті..
показати весь коментар
07.01.2024 20:17 Відповісти
Наче трагікомедійний серіал в якому про комедію забули
показати весь коментар
07.01.2024 20:30 Відповісти
Шо опять ...МАРАФОН?
показати весь коментар
07.01.2024 20:17 Відповісти
Он неисправим (((
показати весь коментар
07.01.2024 20:17 Відповісти
Деза. Так казав з початку війни. Кидай.
показати весь коментар
07.01.2024 20:17 Відповісти
куйло ти коли стажеш правду? Нарід і так згнає. Сцикло.
показати весь коментар
07.01.2024 20:19 Відповісти
Що там про шило із мішка? 95%
показати весь коментар
07.01.2024 20:21 Відповісти
Кожен день у « нього нове ключове завдання»!

А може ключове завдання/ мета це Перемога?

А усе інше це лише можливі шляхи виконання.

Де системне мислення?!
А звідкіля йому бути, коли у команді дітей немае дорослих…
показати весь коментар
07.01.2024 20:21 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 20:23 Відповісти
Тут порохоботи можуть поржати.
показати весь коментар
07.01.2024 20:43 Відповісти
над тим, шо помирають разом з дебілами, шо до цього призвели ?

якось не до ржаки
показати весь коментар
07.01.2024 20:52 Відповісти
Дивно, а в темі про полонених азовців ти був іншої думки... На мої слова, що обіцянки хрипатого нічого не варті, ти мені відповів:

"Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.

Що він тобі обіцяв?"

Де ти справжній, тут, чи там?
показати весь коментар
07.01.2024 20:58 Відповісти
Уксусний, тримай фокус.

Коментуй тему ( бажано без матюків),

а не персоналії читачів.
показати весь коментар
07.01.2024 21:40 Відповісти
Тада панятна, Паласатінькій "прі іспалнєніі"...
показати весь коментар
07.01.2024 22:13 Відповісти
Найголовнішими викликами як і два роки назад так і сьогодення в протистоянні російській агресії , залишалася і залишається і буде залишатися на майбутнє- зброя,зброя, зброя , позаяк за два роки "зелені зрадники так і не виріщили питання із забезпеченням ЗСУ достатньою кількістю зброї для захисту України і її народу від рашистського вбивці...
показати весь коментар
07.01.2024 20:26 Відповісти
ну то може не зброя, зброя і зброя найголовніше, а зрадники, зрадники і зрадники, завдяки яким нам не дають ту зброю ?
показати весь коментар
07.01.2024 20:33 Відповісти
ну то може не зброя, зброя і зброя найголовніше, а зрадники, зрадники і зрадники, завдяки яким нам не дають ту зброю- ні, ні не зброя найголовніше, а найголовніше як і раніше "масовані атаки" словесного зеленого поносу" по мозгах українського народу цих зрадників...
показати весь коментар
07.01.2024 20:38 Відповісти
давачі зброї - не дебіли з трускавецьких курсів.

є зрадники - нема зброї
показати весь коментар
07.01.2024 20:43 Відповісти
Це і козі зрозуміло. А вот хто розмінував Чонгар?!
показати весь коментар
07.01.2024 20:28 Відповісти
ФОП Баканов - друг і нинє адвокат.

Луччего начальніка СБУ не було ніколи, як сказав Боневтікю
показати весь коментар
07.01.2024 20:34 Відповісти
Зеленський соромиться чомусь, озвучити, скільки можна закупити ОВТ за офшорні гроші з України періоду 2022-23 років, виведені різними схемами МІНІСТРАМИ!
Резніков з Шмигалем та НБУ, можуть підтвердити, що це 2 батереї ЗРК ПАТРІОТІВ або до 60 літаків F16 з системою обслуги і забезпечення!
Юрій Швець, може надати фактуру з кошторисом!
Західні Партнери, теж чекають на його дії щодо повернення в Україну офшорних грошей, у цей непростий для України час! В Україні, усе відбувається під патронатом ПреЗЕдента та Конституції України, Регламентів ВРУ та КМУ!! Тим більше, що Зеленський має, стільки усіляких контролюючих осіб та установ, організацій, підприємств, радників, помічників, консультантів…. Та ще отих, усіляки рахамій для перемовин з московітами та Оманськими інвесторами!!
показати весь коментар
07.01.2024 20:29 Відповісти
Татишо. А шо тоді ось це - пропаганда рюського миру зеленским, на передодні виборів - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показати весь коментар
07.01.2024 20:32 Відповісти
А кордони 91го вже не треба ?
показати весь коментар
07.01.2024 20:35 Відповісти
"Он уже дашол да нево в сваєй галавє"
показати весь коментар
07.01.2024 21:02 Відповісти
Все що він здатен подолати - це дорога коксу
показати весь коментар
07.01.2024 20:39 Відповісти
Хоч за 2роки допетрав,що світовий інфопростір не дуже вживає такий продукт як телемарафон,там війна така ж жорстока і важлива,як і в окопах.
показати весь коментар
07.01.2024 20:48 Відповісти
"Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору." Джерело: https://censor.net/ua/n3466176

І я знаю назви цих частин в Україні: "єдиний марафєт", безмізка, агрохімія, абдристоіич, подляк і всі, хто дєрьмаку прислужують в ОПі, РПЦ, "позитивні блогери" і решта сєктантів, які досі вважають ЗЕ! найвеличнішою нетряпкою Всесвіту...
показати весь коментар
07.01.2024 20:53 Відповісти
Не треба перебільшувать

Хто вважає Зеленського Лідером?!

Мабудь наівідь у Слуг Народа нема 100% підтримки.

Завдання суспільства «гнати цього коня» у перед до Перемоги ( та не повторювати помилок 2014, коли втратили Крим).

Шаг у ліво, або шаг у право -
буде коратися батогом по спині або ніжче.

Нікуди він не дінеться- виконае усе « як миленькая».

А от після перемоги буде фінальний разбір полетів та залетів.
Війна усе не спише.
Усі ходи записані.
показати весь коментар
08.01.2024 07:01 Відповісти
ладім ладіміравічь, забєрітє етава вову сєбє взад.
показати весь коментар
07.01.2024 21:04 Відповісти
Язиком впірьот, как Вова і мєчтал...
показати весь коментар
07.01.2024 21:10 Відповісти
Зеля ставить завдання усьому світу!
показати весь коментар
07.01.2024 21:29 Відповісти
Що саме ти робиш в цьому напрямі?
Чи може щось зміниться, якщо по три рази на день говорити очевидні речі?
показати весь коментар
07.01.2024 21:36 Відповісти
Він нагадує мені папужку Кешу з мультика.
показати весь коментар
07.01.2024 23:58 Відповісти
Даєш Телемарафон по всьому Світу замість всіх адекватних новин!!!

Даєш відосики ЗЄ замість правди!!!
показати весь коментар
07.01.2024 21:42 Відповісти
Чувирло, яке все своє свідоме сценічне життя "вєрой і правдой" працювало на російську пропаганду, тепер "на сєрьйозних щах" повчає європейців та американців щодо протидії російській пропаганді... Це лютий ППЦ... Хуцпа у виконанні "найвеличнішого лідОра квартала та його акрєсностєй", як завжди неперевершена та бездоганно огидна.
показати весь коментар
07.01.2024 22:00 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2024 22:13 Відповісти
У ***** глаза ідіота, а ось поп зліва вже чогось боїться
показати весь коментар
07.01.2024 22:15 Відповісти
Чого поп боїться? Що фуршетах не буде?
показати весь коментар
08.01.2024 00:01 Відповісти
Що в ад попаде
показати весь коментар
08.01.2024 02:45 Відповісти
Это он имел в виду статью под заголовком "Это государственная пропаганда": украинцы избегают теленовостей из-за затягивания войны" в The New York Times
показати весь коментар
07.01.2024 22:32 Відповісти
Чомусь Вова й тут все просрав, якось це було його, але навіть тут обісралась.
показати весь коментар
07.01.2024 22:34 Відповісти
Бо Порох йому постійне в підгузки сере, а єрмак не встигає їх міняти.
показати весь коментар
08.01.2024 00:04 Відповісти
Шо там по науму барули и его родствегникам, это уже противодействие или еще нет, а, ссаныч?
показати весь коментар
08.01.2024 03:28 Відповісти
Чудо,яке у своїх виступах у кварталі і нетіки принижувало все що повязано з украіною,її мешканців,героїв каже про протидію російскої пропоганді.Чи це відповідь ідіота на заказну(з офіса) рекламно-пропогандистьску кніжонку С.Шустера про то,як вторгнення зробило з нього "ліДУРА".В же дві доби різні помийки тягають цитати з неї.
показати весь коментар
08.01.2024 04:02 Відповісти
Твій мармхвон переплюне будь яку пропаганду
показати весь коментар
08.01.2024 08:07 Відповісти
Тупе лайно
показати весь коментар
08.01.2024 08:10 Відповісти
Але Україна ніколи не накладе санкції на Абрамовича, бо він з того коліна Ізраїлєва що і все керівництво країни.
показати весь коментар
08.01.2024 08:18 Відповісти
 
 