Зеленський: Протидія російській пропаганді у світі та недопущення обходу Росією санкцій є ключовими завданнями на найближчий час
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Найголовнішими викликами сьогодення в протистоянні російській агресії є боротьба з російською дезінформацією та недопущення обходу Росією запроваджених проти неї санкцій. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з учасниками щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона", що є одним із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського президента.
У повідомленні зазначається: "Відповідаючи на запитання модератора, Президент зазначив, що в найближчому майбутньому вирішальне значення матиме глобальна інформаційна політика.
"Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору. І я зараз кажу не про Україну, а про соцмережі всюди в цивілізованому світі: про Європу, про США, про Британію, про Африканський континент та країни Латинської Америки. Росія вкладає дуже багато грошей у різні медіа всередині інших країн, а також у соцмережах", – сказав Володимир Зеленський.
Незалежні ЗМІ цих держав, за словами Президента, підхоплюють поширювані пропагандистами російські наративи й подають їх уже не як чийсь погляд, а як реальність. Тому, переконаний Глава Української держави, одним із найскладніших викликів сьогодні є боротьба з російською дезінформацією у світі.
"Відстежувати це, займатись очищенням від цього мають професійні люди, від розвідки до незалежних журналістів", – сказав Президент.
Другий ключовий виклик сьогодення, на який вказав Володимир Зеленський, – це обхід Росією запроваджених проти неї санкцій.
"Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу. На жаль, Росії допомагають обходити (санкції. – Ред.) компанії-виробники або компанії-посередники, які є в тій же Європі, США – усюди. І я б на це звертав увагу, особливо тих органів, що займаються санкційною політикою", – наголосив Глава держави.
Щорічна національна конференція "Суспільство та оборона", що триватиме у шведському місті Селен 7–9 січня 2024 року, вважається найпрестижнішою у Швеції та є одним із найважливіших публічних заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони, який широко висвітлюється шведськими та європейськими ЗМІ.
Основними доповідачами конференції є прем’єр-міністри, міністри оборони, міністри закордонних справ та інші представники урядів, верховні головнокомандувачі, керівні посадові особи організацій громадянського суспільства, міжнародних міжурядових та неурядових організацій, а також відомі експерти й лідери думок".
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воно ніх не рішає
бо навіть видумувати нічого не треба - він весь для них всігда
Ергодану подзвони.
А може ключове завдання/ мета це Перемога?
А усе інше це лише можливі шляхи виконання.
Де системне мислення?!
А звідкіля йому бути, коли у команді дітей немае дорослих…
якось не до ржаки
"Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.
Що він тобі обіцяв?"
Де ти справжній, тут, чи там?
Коментуй тему ( бажано без матюків),
а не персоналії читачів.
є зрадники - нема зброї
Луччего начальніка СБУ не було ніколи, як сказав Боневтікю
Резніков з Шмигалем та НБУ, можуть підтвердити, що це 2 батереї ЗРК ПАТРІОТІВ або до 60 літаків F16 з системою обслуги і забезпечення!
Юрій Швець, може надати фактуру з кошторисом!
Західні Партнери, теж чекають на його дії щодо повернення в Україну офшорних грошей, у цей непростий для України час! В Україні, усе відбувається під патронатом ПреЗЕдента та Конституції України, Регламентів ВРУ та КМУ!! Тим більше, що Зеленський має, стільки усіляких контролюючих осіб та установ, організацій, підприємств, радників, помічників, консультантів…. Та ще отих, усіляки рахамій для перемовин з московітами та Оманськими інвесторами!!
І я знаю назви цих частин в Україні: "єдиний марафєт", безмізка, агрохімія, абдристоіич, подляк і всі, хто дєрьмаку прислужують в ОПі, РПЦ, "позитивні блогери" і решта сєктантів, які досі вважають ЗЕ! найвеличнішою нетряпкою Всесвіту...
Хто вважає Зеленського Лідером?!
Мабудь наівідь у Слуг Народа нема 100% підтримки.
Завдання суспільства «гнати цього коня» у перед до Перемоги ( та не повторювати помилок 2014, коли втратили Крим).
Шаг у ліво, або шаг у право -
буде коратися батогом по спині або ніжче.
Нікуди він не дінеться- виконае усе « як миленькая».
А от після перемоги буде фінальний разбір полетів та залетів.
Війна усе не спише.
Усі ходи записані.
Чи може щось зміниться, якщо по три рази на день говорити очевидні речі?
Даєш відосики ЗЄ замість правди!!!