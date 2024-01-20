Протягом 19 січня авіація та ракетні війська уразили 1 район зосередження окупантів та 2 артилерійські засоби, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 19 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника".
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