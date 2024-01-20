Протягом 19 січня авіація та ракетні війська уразили 1 район зосередження окупантів та 2 артилерійські засоби, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 19 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська протягом 17 січня уразили 8 районів зосередження окупантів, 5 ЗРК, 2 станції РЛС, 2 засоби ППО та 2 артзасоби, - Генштаб