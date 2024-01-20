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Новини
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Байден сподівається, що Сенат США наступного тижня досягне угоди щодо кордону

байден

Наступного тижня партійні лідери в Сенаті США мають досягти угоди щодо питання кордону та міграційної реформи. Саме через відсутність консенсусу з цього питання досі блокується продовження допомоги США Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден у п’ятницю під час виступу перед мерами США в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя команда вже кілька тижнів працює з двопартійною групою сенаторів за столом переговорів стосовно угоди, яка включає кордон, бо я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні", - підкреслив Байден.

Він додав, що готовий діяти.

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо до чогось дійти, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", - зазначив глава Білого дому.

У цьому контексті він наголосив, що питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, "чи готові вони діяти".

Також читайте: Більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні, - Байден. ВIДЕО

Зауважимо, що республіканці у Конгресі США висунули умову, що погодяться продовжити підтримку України після того, як демократи й адміністрація ухвалять кардинальні зміни в міграційній реформі у США.

Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8294) США (22512) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+12
Байдена вываляли в грязи вместе с престижем Америки, которая трусливо жмётся перед путиным,
но которая оперативно переносит посольство из Тель-Авива в Иерусалим и мгновенно посылает 2 авианосных соединения в поддержку Израиля. Звёздочки на американском флаге скоро будут шестиконечные.
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20.01.2024 08:20
+11
Фотка Байдена уособлює США. Суцільна неміч.
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20.01.2024 08:31
+10
Ху#ло через трампона и его тупых rednecks будет срать и Штатам, и нам до последнего.
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20.01.2024 09:10
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Якщо звичайно Трамп, з бандою дозволять.
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20.01.2024 08:09 Відповісти
Ім потрібно погранцями поляків набирати
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20.01.2024 08:13 Відповісти
наших з ТЦК .
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20.01.2024 13:04 Відповісти
Байдена вываляли в грязи вместе с престижем Америки, которая трусливо жмётся перед путиным,
но которая оперативно переносит посольство из Тель-Авива в Иерусалим и мгновенно посылает 2 авианосных соединения в поддержку Израиля. Звёздочки на американском флаге скоро будут шестиконечные.
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20.01.2024 08:20 Відповісти
Бред, Посольство из Тель-Авива в Иерусалим перенес Трамп, а не Байден, также, как Трамп разморозил запрет Обамы-Байдена, на поставку оружия Украине.
2 авианосных соединения были посланы Белым Домом, чтобы не дать возможность Израилю нанести удары по террористам Хисболлы (Ливан) и Ирану... большой конфликт на Ближнем Востоке вредит переизбранию Байдена.
Сегодня было сообщение: Израиль дал срок Белому Дому , конец января, - для дипломатического урегулирования проблемы безопасности Севера Израиля. В противном случае, интенсивность военных действий против "Хизбаллы" будут усилены,,.
У Израиля достаточно оружия .... помощь США не нужна.
Как говорил мудрый Киссинджер: ,,быть другом Соединенных Штатов хуже, чем быть их врагом,,.
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21.01.2024 01:45 Відповісти
Фотка Байдена уособлює США. Суцільна неміч.
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20.01.2024 08:31 Відповісти
Ну, якшо судити по фото-відео фіксації - то хто тоді Україна по цьому відосу - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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20.01.2024 08:56 Відповісти
Ну це треба під новину про легалізацію канабісу в Україні)
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20.01.2024 09:35 Відповісти
Вона уособлює те, що треба багато зробити і працювати, щоб стати президентом США.
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21.01.2024 14:42 Відповісти
Давайте без оцієї патетики. Виявляється що в наш час вона до сраки. Нажаль.
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21.01.2024 15:05 Відповісти
Якщо прийде Трамп і пуйло його відправить за Байденом, то Трамп може діяти ще більш жорстко, ніж Байден. Портніков так каже. Бо Трамп не любить дуже, коли з ним не домовляються. Вважає це неповагою. Відповідно може дати наказ навіть на підсилення конфронтації. Спочатку бити, а потім думати. Так що невідомо як все буде, якщо Трамп стане настпуним. Може і до обміну ядерними ударами дійти. Бо Трамп уособлює реальну силу США, а пуйло уособлює тільки ядерні боєголовки.
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21.01.2024 15:44 Відповісти
Ху#ло через трампона и его тупых rednecks будет срать и Штатам, и нам до последнего.
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20.01.2024 09:10 Відповісти
в штатах також є свої 73%
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21.01.2024 14:58 Відповісти
IDIOTTO!!!
Рэднеки кормят страну, "трампоны" требуют закрытия границы и прекращения нашествия миллионов дармоедов.
А срать приходят сюда такие, как ты.
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22.01.2024 05:05 Відповісти
Дурень, трампон потом насрёт в Штатах ещё сильнее, чем нам в Украине.
А пока что из-за такого говна как ты нам задерживают военную помощь.
И этому ты с Ху#лом своим вонючим наверняка очень рад.
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22.01.2024 09:19 Відповісти
Мнение ************* очень ценно для антихуйловской пропагады.
Продолжай.
********, не пытайся ******* человечество!
Этот "трампон" сейчас собирает митинги более 100 000 на саоих праймериз.
СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ ! - его девиз
И только уроды вроде тебя против этого.
Военную помощь вам задерживает байден, а не я и не мои единомышленники :
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ в позапрошлом гранте были "ошибочно" недоплачены Украине, и байден их уже присвоил и сделал в д , что забыл.
Иди, получи в кассе ботофермы свои 11 рублядей и дуй за стекломоем, пока не закрылось
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06.02.2024 01:37 Відповісти
Дупа в шляпе, сходи на ЙУХ. Там тебя, чмо, заждались.

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06.02.2024 08:05 Відповісти
Трампакс ще не президент, а вже вирішує нашу долю та право на існування. Треба приспати цю руду скажену бєлку поки ще є час.
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20.01.2024 09:23 Відповісти
Соблазни его)
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21.01.2024 00:14 Відповісти
иренка, тебе тампакс в горло еще не вставили?
А пора!
Ты родилась дурой или тебя такой телевизор сделал?
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06.02.2024 01:39 Відповісти
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06.02.2024 12:11 Відповісти
Тягне до виборів поближче, щоб потім добрати голосів мов я допоміг Україні не програти і я рішив проблему з нелегалами яку сам істворив.... брехати всім це його основний дивіз... тому такий і рейтинг

тільки Трамп нічуть не кращий для нас старий дід із своїми маразмами ...

штати чомусь не вчать історії що совок розпався через довге правління старих маразматиків, та інші країни при таких правителях тільки занепадали
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20.01.2024 09:32 Відповісти
Саме так - він не хоче лаври за складання угоди ділити із спікером Джонсоном.
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20.01.2024 15:27 Відповісти
У цьому контексті він наголосив, що питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, "чи готові вони діяти". Республіканці ПОКИ ЩО і діють втілюючи свої інтереси в США, І ІНТЕРЕСИ КУЙЛА В УКРАЇНІ,В той час , як Байденюк в США поки що "спостерігач" з десятого американського ряду....
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20.01.2024 09:57 Відповісти
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/incredibly-stark-biden-aides-give-lawmakers-grim-assessment-ukraine-ai-rcna134792 https://www.nbcnews.com/politics/white-house/incredibly-stark-biden-aides-give-lawmakers-grim-assessment-ukraine-ai-rcna134792

якщо не буде допомоги, росія виграє за кілька тижнів.
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20.01.2024 10:40 Відповісти
запит PDA на 2024 рік становить 13.4млрд,
пройшло вже майже 4 місяці, якби фінансувалось то залишок був би 8.9млрд до 1 жовтня 2024

Байден має 4.5млрд невикористанного PDA з 2023 року, тобто на 4-5місяців

в чому проблема скористатись своїм правом?
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20.01.2024 19:54 Відповісти
просто спить
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21.01.2024 15:48 Відповісти
якби ж спав...

просто використовує поміч України для своїх цілей
кожного разу просить пакет грошей, де крім України є гроші на інші цілі,
на інші цілі - використовуються всі гроші
для України - не використовують всі гроші (1.6 млрд втрата в 2022, 5.3млрд не використано в 2023)
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21.01.2024 16:11 Відповісти
Дурень?
Швидше, довбень
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06.02.2024 01:41 Відповісти
ображати в мережі ознака низьких моральних підвалин. зустрівшись на вулиці обісциш ноги
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11.02.2024 13:21 Відповісти
не верь всему что написано на заборе
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21.01.2024 20:25 Відповісти
А що, байден зараз допомага????
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22.01.2024 05:15 Відповісти
минами всё засыпать,как у нас Чонгар до Зеленского...
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20.01.2024 12:05 Відповісти
"Палата представників Конгресу США засудила "політику відкритих кордонів" адміністрації Байдена у двопартійній резолюції, ухваленій у середу. Резолюція, підтримана 14 демократами, засуджує політику президента Джо Байдена у сфері безпеки кордонів та імміграції, водночас вихваляючи політику колишнього президента Дональда Трампа.

Члени Палати представників проголосували 225-187 голосами за ухвалення H.Res.957 у середу ввечері. Представники демократів від Техасу Генрі Куеллар, Колін Оллред і Вінсенте Гонсалес проголосували разом з 11 іншими демократами на підтримку резолюції. Інші демократи з Аляски, Арканзасу, Колорадо, Флориди, Іллінойсу, Невади, Північної Кароліни, Мейну, Міннесоти та Вашингтону проголосували "за" резолюцію. Демократи в прикордонних штатах Арізона, Каліфорнія і Нью-Мексико або проголосували проти, або не брали участі в голосуванні. Республіканці проголосували 211 "за" і 9 "не голосували"."
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20.01.2024 12:24 Відповісти
"РЕЗОЛЮЦІЯ
Засуджуючи політику відкритих кордонів адміністрації Байдена, засуджуючи кризу національної та громадської безпеки вздовж південно-західного кордону та закликаючи президента Байдена припинити політику відкритих кордонів, яку проводить його адміністрація.

Беручи до уваги, що Сполучені Штати перебувають у розпалі найгіршої в історії країни кризи у сфері безпеки кордонів;

Беручи до уваги, що протягом кожного місяця роботи адміністрації Байдена Митно-прикордонна служба США (CBP) стикається з більш ніж 100 000 нелегальних мігрантів уздовж південно-західного кордону;

Оскільки загальна кількість нелегальних іноземців, виявлених на південно-західному кордоні за час правління Байдена, перевищує 7 мільйонів;

Оскільки адміністрація Байдена випустила щонайменше 3,3 мільйона з цих нелегалів у внутрішні райони Сполучених Штатів;"
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20.01.2024 12:28 Відповісти
"...Оскільки адміністрація Байдена створила кризу нелегальних мігрантів на південно-західному кордоні, припинивши дію Протоколів про захист мігрантів, зупинивши будівництво прикордонної стіни, зловживаючи повноваженнями щодо умовно-дострокового звільнення, масово випускаючи мільйони нелегальних мігрантів у країну та впроваджуючи політику, яка заохочує нелегальну імміграцію, серед інших дій;

Враховуючи, що адміністрація Байдена систематично руйнувала імміграційне правозастосування та обмежувала можливості імміграційних служб депортувати іноземців, які порушують законодавство Сполучених Штатів, що призвело до того, що відносно невелика кількість іноземців, включаючи кримінальних злочинців, були вислані з країни;

Враховуючи, що м'яка імміграційна політика адміністрації Байдена призвела до того, що численні агресивні кримінальні іноземці були випущені на свободу в громадах Сполучених Штатів;"
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20.01.2024 12:30 Відповісти
"Оскільки м'яка політика адміністрації Байдена щодо охорони кордонів дозволила фентанілу проникнути в громади Сполучених Штатів і вбивати американців;

Оскільки історична прикордонна криза адміністрації Байдена зробила кожен штат прикордонним штатом;

Оскільки адміністрація Байдена відмовляється використовувати інструменти, які вже є в її розпорядженні, щоб покласти край прикордонній кризі; і

Оскільки запропоноване адміністрацією Байдена вирішення історичної прикордонної кризи - прийняття закону про амністію для десятків мільйонів нелегальних мігрантів - не зробить нічого, окрім стимулювання додаткової нелегальної імміграції: Таким чином, тепер, отже, буде це

Постановляє, що Палата представників

(1) засуджує політику відкритих кордонів адміністрації Байдена

(2) засуджує кризу національної та громадської безпеки, яку президент Джо Байден, "прикордонний цар" віце-президент Камала Гарріс, секретар Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та інші посадовці адміністрації Байдена створили вздовж південно-західного кордону; та

(3) закликає президента Байдена припинити політику відкритих кордонів, яку проводить його адміністрація.
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20.01.2024 12:33 Відповісти
Депутат Еліза Стефанік (Республіканська партія штату Нью-Йорк) звинуватила політику президента Байдена у кризі на кордонах нашої країни.

"Ліва політика Джо Байдена щодо відкритих кордонів відповідальна за кризу на наших північних і південних кордонах, яка перетворила кожну громаду на прикордонну громаду. Республіканці в Палаті представників ухвалили найсильніший в історії законопроект про безпеку кордонів. Байдену давно пора припинити свою провальну політику відкритих кордонів і захистити наші північні та південні кордони", - заявила конгресвумен Стефанік у своїй письмовій заяві. "Щодня прикордонна криза Байдена продовжується, життя людей опиняються під загрозою, а гроші працьовитих платників податків витрачаються безглуздо, саме тому я проголосувала за те, щоб засудити політику Байдена щодо відкритих кордонів і вимагаю від нього негайно захистити кордони нашої країни".

Представник Джаред Голден (D-ME) написав: "Нелегальна імміграція загрожує нашій національній безпеці і підриває американські робочі місця. Настав час для Конгресу і адміністрації Байдена об'єднатися і прийняти законодавство, яке дозволить ефективно вирішити проблеми на кордоні. Це має бути головним пріоритетом у Вашингтоні, так само, як і в більшій частині Америки".
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20.01.2024 12:36 Відповісти
Марні сподівання
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20.01.2024 13:34 Відповісти
Немає слів, Україна стікає кров'ю, а американців хвилює кордон з Мексикою. Зовсім зажиріли, але це може їм аукнутись, чекати не довго - з обранням Трампа.
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20.01.2024 18:52 Відповісти
Сравнение запрошенной помощи 2024
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/national_security_and_border_act_text.pdf
с 2023-2023 годами

PDA 2022: 11млрд примерно с середины марта 2022. 1.6млрд потеряно
PDA 2023: 14.5млрд с 1 октября 2022 по 1 октября 2023. 5.3 млрд не использовано
USAI+FMF 2022: 7.3млрд
USAI+FMF 2023: 12млрд
PDA 2024: 13.4млрд
USAI 2024: 13.5млрд

В пересчете на месяц, чтобы учесть 2022 год, как 6 месяцев до конца финансового года 2022
получается следующий тренд

первая сумма запрос/вторая сумма фактически использовано
PDA 2022: 1.8млрд/1.6млрд
PDA 2023: 1.2млрд/0.77млрд
PDA 2024: 1.1млрд/?

Тренд по PDA на понижение
USAI за 2022-2023 года, контракты заключили на половину суммы (~10млрд), растянув до 2031 года по 1-3 млрд в год - т.е.последняя поставка, в лучшем случае в 2032 году
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20.01.2024 19:38 Відповісти
сша це дуже надійний союзник ті що в нато можуть спати спокійно(сарказм)
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20.01.2024 22:29 Відповісти
Байден вже досяг своiх кордонiв, але Украiна досi чомусь сидить без лендлiзу.
Рулить там нiякий нi Байден , а cтавленик Кiссeнджера , а тому путiнський посiпака -Саллiван.
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21.01.2024 02:31 Відповісти
Багато тут пишуть, що Трамп це друг росії
Проте Крим за 3 дня, та Киїів за 3 дні - стались не коли друг був при владі, а при Байдені

якось не зрозуміло...
ніхто не може зрозуміти логіку росіян...
хто їм друг, а хто ворог
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21.01.2024 16:15 Відповісти
Кремлівська методичка
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21.01.2024 17:16 Відповісти
Спочатку західні партнери не давали ракети, потім не давали танки, зараз не дають літаки і далекобійні ракети....
...
Молодці, хлопці!
Слава УКРАЇНІ!
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21.01.2024 06:26 Відповісти
Цікаво, які будуть промови Зеленського, якщо Трамп із Байденом будуть "сваритися" чи сваритися в Синіх сорочках?)
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22.01.2024 01:50 Відповісти
 
 