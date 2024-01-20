Байден сподівається, що Сенат США наступного тижня досягне угоди щодо кордону

Наступного тижня партійні лідери в Сенаті США мають досягти угоди щодо питання кордону та міграційної реформи. Саме через відсутність консенсусу з цього питання досі блокується продовження допомоги США Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден у п’ятницю під час виступу перед мерами США в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя команда вже кілька тижнів працює з двопартійною групою сенаторів за столом переговорів стосовно угоди, яка включає кордон, бо я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні", - підкреслив Байден.

Він додав, що готовий діяти.

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо до чогось дійти, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", - зазначив глава Білого дому.

У цьому контексті він наголосив, що питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, "чи готові вони діяти".

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Зауважимо, що республіканці у Конгресі США висунули умову, що погодяться продовжити підтримку України після того, як демократи й адміністрація ухвалять кардинальні зміни в міграційній реформі у США.