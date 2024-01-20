Байден сподівається, що Сенат США наступного тижня досягне угоди щодо кордону
Наступного тижня партійні лідери в Сенаті США мають досягти угоди щодо питання кордону та міграційної реформи. Саме через відсутність консенсусу з цього питання досі блокується продовження допомоги США Україні.
Про це заявив президент США Джо Байден у п’ятницю під час виступу перед мерами США в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Моя команда вже кілька тижнів працює з двопартійною групою сенаторів за столом переговорів стосовно угоди, яка включає кордон, бо я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні", - підкреслив Байден.
Він додав, що готовий діяти.
"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо до чогось дійти, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", - зазначив глава Білого дому.
У цьому контексті він наголосив, що питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, "чи готові вони діяти".
Зауважимо, що республіканці у Конгресі США висунули умову, що погодяться продовжити підтримку України після того, як демократи й адміністрація ухвалять кардинальні зміни в міграційній реформі у США.
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но которая оперативно переносит посольство из Тель-Авива в Иерусалим и мгновенно посылает 2 авианосных соединения в поддержку Израиля. Звёздочки на американском флаге скоро будут шестиконечные.
2 авианосных соединения были посланы Белым Домом, чтобы не дать возможность Израилю нанести удары по террористам Хисболлы (Ливан) и Ирану... большой конфликт на Ближнем Востоке вредит переизбранию Байдена.
Сегодня было сообщение: Израиль дал срок Белому Дому , конец января, - для дипломатического урегулирования проблемы безопасности Севера Израиля. В противном случае, интенсивность военных действий против "Хизбаллы" будут усилены,,.
У Израиля достаточно оружия .... помощь США не нужна.
Как говорил мудрый Киссинджер: ,,быть другом Соединенных Штатов хуже, чем быть их врагом,,.
Рэднеки кормят страну, "трампоны" требуют закрытия границы и прекращения нашествия миллионов дармоедов.
А срать приходят сюда такие, как ты.
А пока что из-за такого говна как ты нам задерживают военную помощь.
И этому ты с Ху#лом своим вонючим наверняка очень рад.
Продолжай.
********, не пытайся ******* человечество!
Этот "трампон" сейчас собирает митинги более 100 000 на саоих праймериз.
СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ ! - его девиз
И только уроды вроде тебя против этого.
Военную помощь вам задерживает байден, а не я и не мои единомышленники :
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ в позапрошлом гранте были "ошибочно" недоплачены Украине, и байден их уже присвоил и сделал в д , что забыл.
Иди, получи в кассе ботофермы свои 11 рублядей и дуй за стекломоем, пока не закрылось
А пора!
Ты родилась дурой или тебя такой телевизор сделал?
тільки Трамп нічуть не кращий для нас старий дід із своїми маразмами ...
штати чомусь не вчать історії що совок розпався через довге правління старих маразматиків, та інші країни при таких правителях тільки занепадали
якщо не буде допомоги, росія виграє за кілька тижнів.
пройшло вже майже 4 місяці, якби фінансувалось то залишок був би 8.9млрд до 1 жовтня 2024
Байден має 4.5млрд невикористанного PDA з 2023 року, тобто на 4-5місяців
в чому проблема скористатись своїм правом?
просто використовує поміч України для своїх цілей
кожного разу просить пакет грошей, де крім України є гроші на інші цілі,
на інші цілі - використовуються всі гроші
для України - не використовують всі гроші (1.6 млрд втрата в 2022, 5.3млрд не використано в 2023)
Швидше, довбень
Члени Палати представників проголосували 225-187 голосами за ухвалення H.Res.957 у середу ввечері. Представники демократів від Техасу Генрі Куеллар, Колін Оллред і Вінсенте Гонсалес проголосували разом з 11 іншими демократами на підтримку резолюції. Інші демократи з Аляски, Арканзасу, Колорадо, Флориди, Іллінойсу, Невади, Північної Кароліни, Мейну, Міннесоти та Вашингтону проголосували "за" резолюцію. Демократи в прикордонних штатах Арізона, Каліфорнія і Нью-Мексико або проголосували проти, або не брали участі в голосуванні. Республіканці проголосували 211 "за" і 9 "не голосували"."
Засуджуючи політику відкритих кордонів адміністрації Байдена, засуджуючи кризу національної та громадської безпеки вздовж південно-західного кордону та закликаючи президента Байдена припинити політику відкритих кордонів, яку проводить його адміністрація.
Беручи до уваги, що Сполучені Штати перебувають у розпалі найгіршої в історії країни кризи у сфері безпеки кордонів;
Беручи до уваги, що протягом кожного місяця роботи адміністрації Байдена Митно-прикордонна служба США (CBP) стикається з більш ніж 100 000 нелегальних мігрантів уздовж південно-західного кордону;
Оскільки загальна кількість нелегальних іноземців, виявлених на південно-західному кордоні за час правління Байдена, перевищує 7 мільйонів;
Оскільки адміністрація Байдена випустила щонайменше 3,3 мільйона з цих нелегалів у внутрішні райони Сполучених Штатів;"
Враховуючи, що адміністрація Байдена систематично руйнувала імміграційне правозастосування та обмежувала можливості імміграційних служб депортувати іноземців, які порушують законодавство Сполучених Штатів, що призвело до того, що відносно невелика кількість іноземців, включаючи кримінальних злочинців, були вислані з країни;
Враховуючи, що м'яка імміграційна політика адміністрації Байдена призвела до того, що численні агресивні кримінальні іноземці були випущені на свободу в громадах Сполучених Штатів;"
Оскільки історична прикордонна криза адміністрації Байдена зробила кожен штат прикордонним штатом;
Оскільки адміністрація Байдена відмовляється використовувати інструменти, які вже є в її розпорядженні, щоб покласти край прикордонній кризі; і
Оскільки запропоноване адміністрацією Байдена вирішення історичної прикордонної кризи - прийняття закону про амністію для десятків мільйонів нелегальних мігрантів - не зробить нічого, окрім стимулювання додаткової нелегальної імміграції: Таким чином, тепер, отже, буде це
Постановляє, що Палата представників
(1) засуджує політику відкритих кордонів адміністрації Байдена
(2) засуджує кризу національної та громадської безпеки, яку президент Джо Байден, "прикордонний цар" віце-президент Камала Гарріс, секретар Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та інші посадовці адміністрації Байдена створили вздовж південно-західного кордону; та
(3) закликає президента Байдена припинити політику відкритих кордонів, яку проводить його адміністрація.
"Ліва політика Джо Байдена щодо відкритих кордонів відповідальна за кризу на наших північних і південних кордонах, яка перетворила кожну громаду на прикордонну громаду. Республіканці в Палаті представників ухвалили найсильніший в історії законопроект про безпеку кордонів. Байдену давно пора припинити свою провальну політику відкритих кордонів і захистити наші північні та південні кордони", - заявила конгресвумен Стефанік у своїй письмовій заяві. "Щодня прикордонна криза Байдена продовжується, життя людей опиняються під загрозою, а гроші працьовитих платників податків витрачаються безглуздо, саме тому я проголосувала за те, щоб засудити політику Байдена щодо відкритих кордонів і вимагаю від нього негайно захистити кордони нашої країни".
Представник Джаред Голден (D-ME) написав: "Нелегальна імміграція загрожує нашій національній безпеці і підриває американські робочі місця. Настав час для Конгресу і адміністрації Байдена об'єднатися і прийняти законодавство, яке дозволить ефективно вирішити проблеми на кордоні. Це має бути головним пріоритетом у Вашингтоні, так само, як і в більшій частині Америки".
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/national_security_and_border_act_text.pdf
с 2023-2023 годами
PDA 2022: 11млрд примерно с середины марта 2022. 1.6млрд потеряно
PDA 2023: 14.5млрд с 1 октября 2022 по 1 октября 2023. 5.3 млрд не использовано
USAI+FMF 2022: 7.3млрд
USAI+FMF 2023: 12млрд
PDA 2024: 13.4млрд
USAI 2024: 13.5млрд
В пересчете на месяц, чтобы учесть 2022 год, как 6 месяцев до конца финансового года 2022
получается следующий тренд
первая сумма запрос/вторая сумма фактически использовано
PDA 2022: 1.8млрд/1.6млрд
PDA 2023: 1.2млрд/0.77млрд
PDA 2024: 1.1млрд/?
Тренд по PDA на понижение
USAI за 2022-2023 года, контракты заключили на половину суммы (~10млрд), растянув до 2031 года по 1-3 млрд в год - т.е.последняя поставка, в лучшем случае в 2032 году
Рулить там нiякий нi Байден , а cтавленик Кiссeнджера , а тому путiнський посiпака -Саллiван.
Проте Крим за 3 дня, та Киїів за 3 дні - стались не коли друг був при владі, а при Байдені
якось не зрозуміло...
ніхто не може зрозуміти логіку росіян...
хто їм друг, а хто ворог
...
Молодці, хлопці!
Слава УКРАЇНІ!