Заступник міністра оборони Гаврилюк про угоду з РФ щодо припинення війни: Має бути пункт про відмову Москви від ядерної зброї
Результатом війни Росії проти України має стати відмова РФ від ядерної зброї. Це має бути закріплено в підписаній угоді.
Про це заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За його словами, всі війни у світі закінчуються переговорами, а зіткнення РФ та України не має стати винятком.
Він зазначив, що під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-окупант має відмовитися від ядерної зброї.
Гаврилюк також заявив, що нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій, але необхідно буде створити механізми, за яких Росія не нападе знову.
"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - сказав чиновник.
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такі і подібні "заяви" бо п/корейців досі заставляють відмовитись від ЯЗ, вже майже пів століття, Іран ядерну державу до речі теж, Китай. А це вже коаліція ядерних держав - путінська, антизахідна і антиукраїнська.
Шлях до перемоги буде довгим. Доля України в руках простого солдата що мерзне в окопах - єдиного хто заслуговує на повагу.
А якби почитали, вникли в сутність сказаного то ще б аплодували
Такий пункт в угоді можливий … при повному знищенні росії, тобто «в щебень». А в такому разі вона її (зброю) в останню хвилину якраз і використає.
Аби росія не загрожувала світу, її треба фрагментувати, причому бажано зсередини. Тоді навіть з ядерною дубиною у окремих її уламків (наприклад, того, столицею якого залишиться москва) банально сил не вистачить комусь створити реальні проблеми. Бо по периметру будуть НАТО із заходу і півдня та його китайський аналог зі сходу і теж півдня.