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Заступник міністра оборони Гаврилюк про угоду з РФ щодо припинення війни: Має бути пункт про відмову Москви від ядерної зброї

зброя,росія,ядерна

Результатом війни Росії проти України має стати відмова РФ від ядерної зброї. Це має бути закріплено в підписаній угоді.

Про це заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, всі війни у світі закінчуються переговорами, а зіткнення РФ та України не має стати винятком.

Він зазначив, що під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-окупант має відмовитися від ядерної зброї.

Гаврилюк також заявив, що нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій, але необхідно буде створити механізми, за яких Росія не нападе знову.

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"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - сказав чиновник.

Автор: 

Міноборони (7307) перемовини (2852) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+56
Він живе в світі рожевих поні?
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20.01.2024 08:50
+28
Рашисти звільнили територію України і вже обговорюється якась угода? Я щось пропустив? Може зарано такі заяви робити? Замість цього пєрдєжа в калюжу кацапам насміх, краще б міністерство зимовою амуніцією ЗСУ забезпечило?
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20.01.2024 08:56
+24
як і вся влада зеленського. В реальності не факт, що Україна зможе вистояти ще хоча б рік, а вони то репарапції ділять, то ядерну зброю в рф забирають.
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20.01.2024 09:20
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нафтобази також під заборону, вони наші дрони нафтобазами збивають
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20.01.2024 10:47 Відповісти
Для всіх недолугих, які не розуміють контекст. Це було звичайне питання за ініциативою журналіста-інтервʼюєра в рамках інтервʼю, а не бажання влади щось заявити прям зараз. Відповідь абсолютно адекватна, тому що ця війна закінчиться саме цим - військовою поразкою Росії. Нанесе цю поразку Україна, чи доведеться щє добивати військами НАТО - це щє дійсно невідомо.
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20.01.2024 10:53 Відповісти
Допис "абсолютно неадекватний", тому що "долугі" про васюки від зама МО про ядерне раззброення параши, а ви про перемогу, а це вже маніпуляція.
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20.01.2024 11:25 Відповісти
недолугі скоріш ті хто робить

такі і подібні "заяви" бо п/корейців досі заставляють відмовитись від ЯЗ, вже майже пів століття, Іран ядерну державу до речі теж, Китай. А це вже коаліція ядерних держав - путінська, антизахідна і антиукраїнська.
Шлях до перемоги буде довгим. Доля України в руках простого солдата що мерзне в окопах - єдиного хто заслуговує на повагу.
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20.01.2024 11:40 Відповісти
Боже яке конечене... Тут би це рік якось протриматись без допомоги США і остаточно не здохнути, а воно ядерну зброю відбирає.
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20.01.2024 11:33 Відповісти
Новая партия кокса из ОПы?
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20.01.2024 11:46 Відповісти
як зазвичай, в коментах бенефіс ідіотів які далі заголовка не читають...
А якби почитали, вникли в сутність сказаного то ще б аплодували
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20.01.2024 11:50 Відповісти
Ні про що. Можна розходитись.
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20.01.2024 13:08 Відповісти
Гаврилюк, прежде чем нести всякую ахинею в интервью, хоть бы похмелился сначала… Отказаться от ядерного оружия Россия может одним способом: пустив его на головы своих врагов, в том числе и голову самого Гаврилюка
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20.01.2024 13:26 Відповісти
Це було б чудово, але заступнику міністра оборони варто бути реалістом.

Такий пункт в угоді можливий … при повному знищенні росії, тобто «в щебень». А в такому разі вона її (зброю) в останню хвилину якраз і використає.

Аби росія не загрожувала світу, її треба фрагментувати, причому бажано зсередини. Тоді навіть з ядерною дубиною у окремих її уламків (наприклад, того, столицею якого залишиться москва) банально сил не вистачить комусь створити реальні проблеми. Бо по периметру будуть НАТО із заходу і півдня та його китайський аналог зі сходу і теж півдня.
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20.01.2024 14:11 Відповісти
Де вони понавибирали таких тупих заступників МО?
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20.01.2024 15:23 Відповісти
заступник міністра і такий дурбель.....- у нас "вимальовуеться" гібридо-варіант аля КНДР та Південна Корея...- щось так....
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20.01.2024 15:26 Відповісти
Ров и минные поля. Часть территории Немытой - санитарный кордон с полным отселением населения!
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20.01.2024 19:11 Відповісти
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