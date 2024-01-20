Заступник міністра оборони Гаврилюк про угоду з РФ щодо припинення війни: Має бути пункт про відмову Москви від ядерної зброї

Результатом війни Росії проти України має стати відмова РФ від ядерної зброї. Це має бути закріплено в підписаній угоді.

Про це заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив в інтерв'ю Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, всі війни у світі закінчуються переговорами, а зіткнення РФ та України не має стати винятком.

Він зазначив, що під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-окупант має відмовитися від ядерної зброї.

Гаврилюк також заявив, що нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій, але необхідно буде створити механізми, за яких Росія не нападе знову.

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"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - сказав чиновник.