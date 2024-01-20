Доба на Миколаївщині: під вогнем Очаків, упродовж ночі ворог бив по Куцурубській громаді

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївщини. Вчора, 19 січня та сьогодні упродовж ночі ворог кілька разів завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

"Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора вдень, о 15:31, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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