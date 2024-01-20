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Новини Війна
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Доба на Миколаївщині: під вогнем Очаків, упродовж ночі ворог бив по Куцурубській громаді

очаків

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївщини. Вчора, 19 січня та сьогодні упродовж ночі ворог кілька разів завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

"Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора вдень, о 15:31, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині, пошкоджено будинок, з-під завалів деблокували жінку та двох дітей

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Миколаївська область (2258) обстріл (28228) Очаків (204)


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"ні, ми можемо збільшити армію в 2 рази, але це нам буде заважати будувати дороги, і це нас турбує..."
клован-державник!
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20.01.2024 09:18 Відповісти
Але ж Кім обіцяв звільнитикосу ше у 22023 р.р. Пі-бол як всі зелені
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20.01.2024 10:31 Відповісти
 
 