Повітряні сили про нічну атаку "Шахедами": 4 знищено, решта - не досягли цілей

Під час нічної атаки жоден ворожий дрон-камікадзе не досяг своїх цілей.

На цьому наголошують у командуванні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадується, що у ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ, та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

Як зазначається, мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три - не досягли своїх цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили повідомили про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях. За даними Генштабу, знищено 4 "шахеди" із 7 запущених цієї ночі. На Півдні влучань не допущено.