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Новини Війна
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Повітряні сили про нічну атаку "Шахедами": 4 знищено, решта - не досягли цілей

шахеди

Під час нічної атаки жоден ворожий дрон-камікадзе не досяг своїх цілей.

На цьому наголошують у командуванні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадується, що у ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ, та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

Як зазначається, мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три - не досягли своїх цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили повідомили про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях. За даними Генштабу, знищено 4 "шахеди" із 7 запущених цієї ночі. На Півдні влучань не допущено.

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знищення (7142) дрони (4624) Повітряні сили (2591)


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рашисти розробляють дрони, з визначенням цілей, про це розповіла Марія Берлінська
«Це буде найбільша війна дронів і технологій».
https://www.youtube.com/watch?v=80UNXS5-4K4
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20.01.2024 10:21 Відповісти
Потрібні дрони-винищувачі дронів чи мисливці за дронами.
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20.01.2024 10:53 Відповісти
Мисливці за дронами вже є, а ось що таке "дрони-винищувачи дронів"? Sidewinder?
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20.01.2024 11:28 Відповісти
Безпілотний літак з кулеметом і радаром на борту.
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20.01.2024 13:41 Відповісти
Чудова новина.
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20.01.2024 10:21 Відповісти
А от куда они знаю какие "цели" были у дронов? Может их цель была просто летать, выявлять очаги ПВО, а не попасть куда ни будь?
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20.01.2024 12:00 Відповісти
З-за того що ти кацап, тобі не ясно, що якщо ваш шахед спікірував на якийсь вигін, або бухнувся в болото, то він явно в запрограмовану ціль не попав.
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20.01.2024 12:28 Відповісти
 
 