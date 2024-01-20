Справа Мазепи: суд відправив ще двох підозрюваних під варту із можливістю застави 20 та 45 млн грн
За матеріалами Офісу Генпрокурора, у "справі Мазепи" чотири фігуранти - учасники злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС. Відповідно, щодо всіх чотирьох уже обрано запобіжні заходи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення про обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн та 45 млн грн.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, таким чином суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказував прокурор.
Зазначається, що підозрюваним інкриміновано незаконну приватизацію державного майна, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 233, ст. 209, ст. 255 КК України).
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.
У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.
Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.
20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.
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Кравчук--- Ядерное вооружение 200 млрд на состояние 1994 года
ЧМП вообще не поддается подсчетам примерно 500-800 млрд прямых а с косвенными полтора триллиона баксов
Авиация порядка 80-100 млрд вся гражданская авиация
Кучма подбил тему в ноль ЯО потом обычное вооружение примерно в такую же сумму разворовал неподдающемся подсчетам примерно 2-4 триллиона промышленность Украины всю скопом...
Ющенко крал по маленькому о правда как ни странно сблизил Россию и Украины в ЗАВИСИМОСТИУ КРАИНЫ ОТ РОССИИ В ЧАСТИ ГАЗА НЕФТИ СВЕТА И УГЛЯ..ДОБИЛ АРМИЮ В НУЛЬ... порядка 2-3 триллионов прямых и с косвенными около 8 триллионов убытков Украине..
ЯНУКОВЧИ КРЫМ БЫЫЛ СДАН 2010 ГОДУ ХАРЬКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЕ В 2014 ПУТИН ПРОСТО ПОСТАВИЛ ТОЧКУ ВСЯ СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ И ПОЛУЧАЛА ПРИБЫЛЬ РОССИЕЙ И РОССИЯ... это триллионы... и это дало возможность Януковичу и банде еще накрасть себе лично налом десятки миллиардов ЭТО ВОПРОС ВНУТРЕННИХ ПОТЕНЦИАЛОВ УКРАИНЫ И ОТВЕТ НА ВОПРОС ---ЗАЧЕМ РОСССИИ --УКРАИНА СЕГОДНЯ.... 13-17% мировых запасов чернозема и 12% воды запасов Земли достаточны сделать из страны Украина-- 5 Швейцарий Германий и Британий вместе...
Який з цього висновок?
НЕ РОБИ МАХІНАЦІЙ НА 10 ЛЯМІВ!!!! РОБИ МІНІМУМ НА 320 МІЛЬЙОНІВ, ЯК !!!
І тоді - порушень не знайдено!
Зміни в КК України від 19.01.2024 за редакцією Зеленського - п.1 чим менше вкрав, тим більший строк. п.2 крадіжка від 100 млн. карається примусовим призначенням в ОП на посаду радника.
P.S. Резніков з яйцями за 17, передає Мазепі привіт, і готовий, разом з Бакановим, надати йому адвокатські послуги.
За зєлєнскага голосувала у 2019-му? Можеш не відповідати і так зрозуміло
Мазепа ще з 80-х. був у списках організованих злочинних угрупувань.
Проте, йому вистачило клепки не сісти у в'язницю.
Дивним чином він віджав частину "Конкорд банку" (колишній ФСБ-банк - Фоменко - Сосєдко банк) і раптом став "вЯликим бізнесменом". Спочатку сестри Сосєдко зжерли співвласника - Фоменко, а потім і самим довелося трохи посунутися біля корита.
Бандит він і в Африці бандит.
Ще один "чесний бізнесмен і меценат" - Норікашвілі (поганяло Нарік) змінив прізвище на Петровський (взяв прізвище дружини) і ходив ікони облизував, а цей пішов по старій схемі віджав-легалізував "за долю малую".
Така вибірковість, чудово демонструє яка реальна мета цієї справи - "наїзд", чи законність.
Так начинал путин
На примере Ходорковского показал всему российскому бизнесу
Что будет ,если не лягут под путина
И у него получилось......
Але щось мені каже, що все це закінчиться нічим. Всі сторони прийдуть до згоди, кожний отримає своє, а держава черговий раз отримає купу гівна на своє реноме.