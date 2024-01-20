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Справа Мазепи: суд відправив ще двох підозрюваних під варту із можливістю застави 20 та 45 млн грн

суд

За матеріалами Офісу Генпрокурора, у "справі Мазепи" чотири фігуранти - учасники злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС. Відповідно, щодо всіх чотирьох уже обрано запобіжні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення про обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн та 45 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував брата бізнесмена Мазепи з можливістю застави у 44 млн грн

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, таким чином суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказував прокурор.

Зазначається, що підозрюваним інкриміновано незаконну приватизацію державного майна, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 233, ст. 209, ст. 255 КК України).

Також читайте: Затримання Мазепи - це не тиск на бізнес, це бл#дство, - Кожемяко

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

Автор: 

суд (11653) запобіжний захід (481) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+15
Пів України розвкрали, а тут незаконно 7 Га землі і застава 349 лямів. Це зелене шапіто тільки починає розкручувати маховик. Далі буде.
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20.01.2024 10:39
+13
Робиш (начебто!) махінації на 10 млн. - отримуєш вимогу застави в 349+44+20+45 = 458млн.!
Який з цього висновок?
НЕ РОБИ МАХІНАЦІЙ НА 10 ЛЯМІВ!!!! РОБИ МІНІМУМ НА 320 МІЛЬЙОНІВ, ЯК !!!
І тоді - порушень не знайдено!
Зміни в КК України від 19.01.2024 за редакцією Зеленського - п.1 чим менше вкрав, тим більший строк. п.2 крадіжка від 100 млн. карається примусовим призначенням в ОП на посаду радника.

P.S. Резніков з яйцями за 17, передає Мазепі привіт, і готовий, разом з Бакановим, надати йому адвокатські послуги.
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20.01.2024 10:55
+9
Не знаю, за какие грехи реально арестовали Мазепу. Но то, что к обводному каналу возле КВХ от Вышгорода и до Лебедивки (а это 20км воды и леса), смертные не могут подойти уже много лет это факт.
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20.01.2024 10:39
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А хто ж ім "впихнув" ті 7 га
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20.01.2024 10:34 Відповісти
вони їх заробили тяжким трудом! гарували,сердешні,на галерах
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20.01.2024 11:50 Відповісти
Ви їх особисто знаєте?
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20.01.2024 13:08 Відповісти
Шо-то Мазепам не везёт. 300 лет назад один царь наехал, теперь другой.
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20.01.2024 10:35 Відповісти
Тоді царь , тепер шут на троні царя
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20.01.2024 13:52 Відповісти
Пів України розвкрали, а тут незаконно 7 Га землі і застава 349 лямів. Це зелене шапіто тільки починає розкручувати маховик. Далі буде.
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20.01.2024 10:39 Відповісти
То що, вибачити?
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20.01.2024 11:15 Відповісти
Це вистава !
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20.01.2024 11:38 Відповісти
Не знаю, за какие грехи реально арестовали Мазепу. Но то, что к обводному каналу возле КВХ от Вышгорода и до Лебедивки (а это 20км воды и леса), смертные не могут подойти уже много лет это факт.
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20.01.2024 10:39 Відповісти
ну начнем считать
Кравчук--- Ядерное вооружение 200 млрд на состояние 1994 года
ЧМП вообще не поддается подсчетам примерно 500-800 млрд прямых а с косвенными полтора триллиона баксов
Авиация порядка 80-100 млрд вся гражданская авиация
Кучма подбил тему в ноль ЯО потом обычное вооружение примерно в такую же сумму разворовал неподдающемся подсчетам примерно 2-4 триллиона промышленность Украины всю скопом...
Ющенко крал по маленькому о правда как ни странно сблизил Россию и Украины в ЗАВИСИМОСТИУ КРАИНЫ ОТ РОССИИ В ЧАСТИ ГАЗА НЕФТИ СВЕТА И УГЛЯ..ДОБИЛ АРМИЮ В НУЛЬ... порядка 2-3 триллионов прямых и с косвенными около 8 триллионов убытков Украине..
ЯНУКОВЧИ КРЫМ БЫЫЛ СДАН 2010 ГОДУ ХАРЬКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЕ В 2014 ПУТИН ПРОСТО ПОСТАВИЛ ТОЧКУ ВСЯ СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ И ПОЛУЧАЛА ПРИБЫЛЬ РОССИЕЙ И РОССИЯ... это триллионы... и это дало возможность Януковичу и банде еще накрасть себе лично налом десятки миллиардов ЭТО ВОПРОС ВНУТРЕННИХ ПОТЕНЦИАЛОВ УКРАИНЫ И ОТВЕТ НА ВОПРОС ---ЗАЧЕМ РОСССИИ --УКРАИНА СЕГОДНЯ.... 13-17% мировых запасов чернозема и 12% воды запасов Земли достаточны сделать из страны Украина-- 5 Швейцарий Германий и Британий вместе...
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20.01.2024 12:19 Відповісти
Доки бізнес буде терпіти цих блазнів, доти блазні будуть перетворювати Україну в цирк!
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20.01.2024 10:54 Відповісти
Робиш (начебто!) махінації на 10 млн. - отримуєш вимогу застави в 349+44+20+45 = 458млн.!
Який з цього висновок?
НЕ РОБИ МАХІНАЦІЙ НА 10 ЛЯМІВ!!!! РОБИ МІНІМУМ НА 320 МІЛЬЙОНІВ, ЯК !!!
І тоді - порушень не знайдено!
Зміни в КК України від 19.01.2024 за редакцією Зеленського - п.1 чим менше вкрав, тим більший строк. п.2 крадіжка від 100 млн. карається примусовим призначенням в ОП на посаду радника.

P.S. Резніков з яйцями за 17, передає Мазепі привіт, і готовий, разом з Бакановим, надати йому адвокатські послуги.
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20.01.2024 10:55 Відповісти
На 5 років в апеляційний суд потрібно переселити англійських судьїв. Дуже бистро побачимо результат.
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20.01.2024 10:57 Відповісти
І верховний. Ще б справи за запитами передивились - зовсім шикарно було б.
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20.01.2024 11:00 Відповісти
на 50 не менше, суддів з В.Британі та США !!!
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20.01.2024 11:01 Відповісти
Студентів направити на навчання в Англію.Після закінчення навчання замінити всіх судьїв.10 років вистачить.
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20.01.2024 11:10 Відповісти
Пам'ятаю як при януковичу грабували бізнесменів. Тепер при клоуні ситуація повторюється - і пограбунок бізнесменів стає нормою.
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20.01.2024 11:06 Відповісти
А хто у даному випадку бізнесмени і в чому полягає погопбунок?
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20.01.2024 11:17 Відповісти
Ви що, досі не зрозуміли, хто тут музику заказує?)
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20.01.2024 11:24 Відповісти


За зєлєнскага голосувала у 2019-му? Можеш не відповідати і так зрозуміло
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20.01.2024 12:06 Відповісти
Тут бачу почали розкручувати "...наїзд на бізнес"?
Мазепа ще з 80-х. був у списках організованих злочинних угрупувань.
Проте, йому вистачило клепки не сісти у в'язницю.
Дивним чином він віджав частину "Конкорд банку" (колишній ФСБ-банк - Фоменко - Сосєдко банк) і раптом став "вЯликим бізнесменом". Спочатку сестри Сосєдко зжерли співвласника - Фоменко, а потім і самим довелося трохи посунутися біля корита.
Бандит він і в Африці бандит.
Ще один "чесний бізнесмен і меценат" - Норікашвілі (поганяло Нарік) змінив прізвище на Петровський (взяв прізвище дружини) і ходив ікони облизував, а цей пішов по старій схемі віджав-легалізував "за долю малую".
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20.01.2024 11:45 Відповісти
Ще цікавий факт. Канали ОП дружньо почали волати про вину Мазепи, відволікаючи увагу від скандалу з незаконними переслідуванням журналістів-розслідувачів. Можливо якийсь зв'язок?
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20.01.2024 12:03 Відповісти
Та звісно, що "не ангел". Але чому з усього переліку таких, затриманий лише Мазепа, який, от який дивний збіг, дуже активно критикував владу за корупцію та свавілля?
Така вибірковість, чудово демонструє яка реальна мета цієї справи - "наїзд", чи законність.
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20.01.2024 12:10 Відповісти
Якщо у справі про "законність" діють методами беззаконня то це про що завгодно-про тиск,помсту, "віджим" бізнесу,репресії але,вже точно,не про Закон! І байдуже кого мати на увазі!
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20.01.2024 13:21 Відповісти
Хоч щось.
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20.01.2024 11:53 Відповісти
Ну звісно. рєзніков ******* 5 млрд із бюджету на яйцях, до нього нуль претензій.
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20.01.2024 12:08 Відповісти
Один в один как в россии
Так начинал путин
На примере Ходорковского показал всему российскому бизнесу
Что будет ,если не лягут под путина
И у него получилось......
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20.01.2024 13:32 Відповісти
Напевно Мазепа з Каломойським чи Зе не ділився
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20.01.2024 13:45 Відповісти
А власники ділянків конченої заспи чому не під вартою?! Це теж природоохоронна територія з гідротехнічними спорудами. Єрмак з Татаровим вирішили таким чином обілетити Мазепу за посібництвом їх дебеерного посіпаки.
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20.01.2024 17:35 Відповісти
Курви ДЕБЕЕРНІ, куди малого Гринкевича сховали?!
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20.01.2024 17:37 Відповісти
Взагалі то писали що незаконно було "прихватизовано" земель дамби Київської ГЕС щось більше 200 га. Виникає законне питання чому комом в горлі ДБР стали саме ці 4,5 га (а не 7 як пишуть. 7 млн. було нараховано збитків)? Якщо Мазепа винний, то має сидіти, але поряд з усіма учасниками оборутки, включаючи держчиновників, а також власниками інших незаконно прихватизованих земель.
Але щось мені каже, що все це закінчиться нічим. Всі сторони прийдуть до згоди, кожний отримає своє, а держава черговий раз отримає купу гівна на своє реноме.
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20.01.2024 18:01 Відповісти
 
 