Справа Мазепи: суд відправив ще двох підозрюваних під варту із можливістю застави 20 та 45 млн грн

За матеріалами Офісу Генпрокурора, у "справі Мазепи" чотири фігуранти - учасники злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС. Відповідно, щодо всіх чотирьох уже обрано запобіжні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення про обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн та 45 млн грн.

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Як повідомляє Офіс Генпрокурора, таким чином суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказував прокурор.

Зазначається, що підозрюваним інкриміновано незаконну приватизацію державного майна, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 233, ст. 209, ст. 255 КК України).

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Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.