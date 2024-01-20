ЄС має виробити 1,3 млн снарядів до кінця року, до України вони потраплятимуть у пріоритетному порядку, - єврокомісар Бретон

Європейський Союз до кінця поточного року зможе виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів, більшість з яких у пріоритетному порядку має потрапити до України.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми продовжимо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року", - сказав він.

Єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.

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"З такою потужністю, щоб виробляти мільйон снарядів, ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку. Тому що саме там (в них) є нагальна потреба", - додав Бретон.

За його словами, ЄС досягне своєї мети – мати виробничі потужності в один мільйон снарядів на рік – до березня або квітня 2024 року.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в загарбницкій війні, яку в Україні веде РФ, Європа повинна й продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами", - зазначив Бретон.