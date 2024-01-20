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ЄС має виробити 1,3 млн снарядів до кінця року, до України вони потраплятимуть у пріоритетному порядку, - єврокомісар Бретон

Снаряди для України

Європейський Союз до кінця поточного року зможе виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів, більшість з яких у пріоритетному порядку має потрапити до України.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми продовжимо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року", - сказав він.

Єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі обговорюють створення нового фонду для військової підтримки України

"З такою потужністю, щоб виробляти мільйон снарядів, ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку. Тому що саме там (в них) є нагальна потреба", - додав Бретон.

За його словами, ЄС досягне своєї мети – мати виробничі потужності в один мільйон снарядів на рік – до березня або квітня 2024 року.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в загарбницкій війні, яку в Україні веде РФ, Європа повинна й продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами", - зазначив Бретон.

Автор: 

боєприпаси (2262) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+8
"ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку." - Дякуємо друзям за їхнє розуміння і допомогу!
А там вже Литва почала мінування прикордоння, бо у них є розуміння, що за 2-3 роки рашкостан може напасти і на них. Вони, Литва, для цього, навіть вийшли з угоди про заборону протипіхотних мін! А там, не забаром, і інші Балтійські країни це зроблять, бо всі розуміють до чого це може привести і укріплюють кордони не чекаючи на..."майські шашликі"!
Боже, як подумаєш, ЩО люди натворили в 19-му - така злість охоплює на наш бидлостан, на цей лохторат 73%, на цих істот з мозком гуппі, що серце зупиняється! Скільки тисяч смертей можно було б уникнути! Десятки, сотні тисяч!
А скільки мільонів поломаних судеб, скільки біженців!
І чому?
Бо хтось дуже хотів "поржать"!
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20.01.2024 11:55
+5
Лапін каже шо Захід за рік купив у Рашки нафти\газу на 550млрд. євро
ну, за 5.5млрд. рашка купить у собакоїдів(жирного Кіма) - 5 млн. снарядів.
думай.те(Захід)
правда снаряди такі собі, але як з 10-ти один прилітає в ціль, то є питання. Захід може задавити мордор економічно, але не робить цього. Ленін був правий, кажучи про мотузку на якій комуністи повісять Захід.
І я навіть буду радий. Ну ніяк не дойде до них що те що орки робили в Бучі, в околицях Антверпену буде...... "болєє лучше", "как оні любят". грабувати то більше є чого, ну і то не славянє, нє братья та.
тьху.
Кулєба, де лопати?(Кулєба сказала шо якщо не буде зброї, то буде(мо) різатись лопатами)
який крінж. Обама, повернись!!!1111
до речі саме обама розвела оце все. шкода шо на обаму не можна навести дрон порчу.
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20.01.2024 11:49
+4
слабаки ЄС
В нас 1 млн дронів
виро-*****...зеленим язиком
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20.01.2024 12:22
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Лапін каже шо Захід за рік купив у Рашки нафти\газу на 550млрд. євро
ну, за 5.5млрд. рашка купить у собакоїдів(жирного Кіма) - 5 млн. снарядів.
думай.те(Захід)
правда снаряди такі собі, але як з 10-ти один прилітає в ціль, то є питання. Захід може задавити мордор економічно, але не робить цього. Ленін був правий, кажучи про мотузку на якій комуністи повісять Захід.
І я навіть буду радий. Ну ніяк не дойде до них що те що орки робили в Бучі, в околицях Антверпену буде...... "болєє лучше", "как оні любят". грабувати то більше є чого, ну і то не славянє, нє братья та.
тьху.
Кулєба, де лопати?(Кулєба сказала шо якщо не буде зброї, то буде(мо) різатись лопатами)
який крінж. Обама, повернись!!!1111
до речі саме обама розвела оце все. шкода шо на обаму не можна навести дрон порчу.
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20.01.2024 11:49 Відповісти
Лапін заблуждається (а може й бреше) хоча б тому, що експорт нафти-газу-нафтопродуктів з РФ всього лише близько 250 млрд. дол на рік, тобто приблизно стільки ж, скільки вона витрачає на війну з Україною. Із цієї суми на ЄС припадає лише кілька процентів (а на Китай - близько половини)
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20.01.2024 12:03 Відповісти
а йому воно треба?
брехати то.
факт просто того шо Захід мав би взагалі припинити закупівлі і санкції вводити проти чорно і красно ж.пих шо купляють цю продукцію.
ясно шо там ціни піднімуться, ну але Лапін каже - так ви би нам дали зброю тут і зараз шоб ми знищували орків тут, а не - ви, готувались приймати ракети у себе.
хоча, я не знаю, не мого розумі і Лапіна, діло. вон - навіть Боткевик кричав на Шольца, а там була ціла "епопея" зі снарядами до "Гепардів". і нічо, жирненький "аналітик" не вибачився.
хм., він навіть же німців всіх обізвав. я "бомбанув", як такою бути скотиною?
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20.01.2024 12:11 Відповісти
Запад практически перестал покупать нефть и газ у Мордора. Заставить весь основной мир он не может, ввести односторонние санкции против всего мира - это выстрелить себе не в ногу а в голову. Опять же - даже после введения таких санкций никто не может гарантировать что рашка не будет продавать нефть - будет конечно же, но такое удаление объемов нефти при не возрастающем предложении автоматически означает что цена на нефть будет сильно расти, а это бьет по экономике всего мира, в том числе и Запада - а так же позволяет получать Мордору те же доходы при продаже меньшего количества нефти. Потому стояла задача оставить объемы нефти на рынке хотя бы временно, но лишить рашку сверхдоходов, оставив ей только денег на плюс минус себестоимость добычи. А тем временем стимулировать развитие добычи в других странах, типа Венесуэлы. А еще США стали самым большим нефтедобытчиком в мире - и все это давит на стоимость нефти. Можно увидеть что старые факторы, которые всегда заставляли нефть дорожать - уже не работают. Нападение ХАМАСа на Израиль - нефть на месте. Мастурбеки из Йемена блокируют одну из крупнейших транспортных артерий, по которой в Европу идет большое количество нефти - цена на нефть на месте. Саудовская Аравия предоставляет дополнительные скидки своим клиентам - так не делают когда на рынке все хорошо. Опять же - уход из рашки большого количества нефтесервисных компаний означает что им становятся недоступны современные технологии добычи нефти, добыча становится дороже, часть нефти они совсем извлечь не могут. Аналитики нефтяного рынка говорят что сейчас нефтедобывающие компаниее рашки совершенно хищнически начали добывать имеющиеся месторождения, чтобы добыть то что можно, и сознательно ставя крест на том что в тех скважинах еще остается, практически уничтожая перспективу когда то ее добыть в дальнейшем. Так же очень сильно уменьшаются инвестиции в геологоразведку и бурение новых скважин, потому что там горизонт планирования 10-15 лет, и деньги, вложенные сейчас - окупятся только через десятилетие - если окупятся. И это автоматически ведет к тому что рашка в течении буквально нескольких лет может спокойно потерять до половины текущей добычи нефти. Конечно, нам нужно здесь и сейчас - но что есть то есть.
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20.01.2024 12:34 Відповісти
ну, просто танкерный флот закупила рашка, а ведь кто то эти корыта страх*ет, а кто то закрывает глаза шо в индийский порт пришла нефть не "брент", а "уралвагон".
ясно что мы всей картины не видим, как было с "Гепардами" - Швейцария обосрала Шольца, тот закупил в Бразилии снаряды, а в испанцев - завод, а в это время скоты, сволочь, быдло и шлюхи лили тонны помоев на этого коррупц., ой, канцлеонера
вроде аристотель, или Сократ сказал - Я знаю что ничего не знаю. Так наверное и тут. Спасиб* шо ответил и заставил вспомнить шо мы - просто писуны коментов, а все решает дряхлый дед, ой, законно избранный человек во главе Индии, ой... Небраски... или где там Трамп расколет Индиану то....
да прикол, но как знать то, вообще я ничему не удивлюсь, абсолютно, как и Антиколорадос.
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20.01.2024 12:46 Відповісти
А разве санкции запрещают рашке иметь танкерный флот? Или запрещает страховать эти грузы? санкции запрещают покупать эту нефть дороже 60 баксов, потом следующий покупатель волен делать с ней все что захочет - она уже не считается расейской. Другое дело что санкции эти год хромали на обе ноги, и их обходили все кому ни лень. Но сейчас ситуация стала меняться, вторичные санкции на финансовые учреждения - и банки Турции и Китая массово начинают отказываться от работы с рашкой, санкции против судоходных компаний и их танкеров - и танкеры стоят на рейде, потому что их в порт не пускают. Я не говорю что все хорошо и что вопрос решен - дырок много, главное желание их закрывать.
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20.01.2024 13:47 Відповісти
ну вот. надо бы санкциям(и) запретить.
а то они говорят, "западники", что скоро мордор нападет и надо готовиться.
интересно, Ленин же был прав? про веревку на которой повесят "Запад".
кстати есть ответ на то что мы говорим - д.е.м.о.к.р.а.т.и.я.
то есть - никакой лидер не будет принимать невыгодные для рейтинга решения. кстати видим это и тут, у Ермака, или кто там щас хрипит гундосики то. - или представь что Порошенко выступает: - Потому что Судан напал на Зимбабве мы прекратим экспорт Кразов туда и сократим 2000 работников.
Просто представь. Знаешь, я уже просто никого не обвиняю и не осуждаю "бикос оф тхат"
Потому что я умею поставить ся на место, "вна" то есть место кого то, да и кто я мля шоб "обвинять" Макрона типо: Эй, жабоед, че ты не хочешь терять миллиард евро и не прикажешь каким то компаниям показать рашке - ..... хвост?

как то так.
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20.01.2024 14:05 Відповісти
тут можна подивитись єкспорт
за 2023 рік - десь 420млрд$

якщо повірити по нафті
Moscow earned $15.3 billion from July crude, products exports

а єкспорт за липень 31.6млрд, то нафта 48%
за рік від 420млрд це приблизно 202млрд на нафті

що співпадає з даними "Федеральная таможенная служба (ФТС)
Объем экспорта по октябрь 2023 - $316,9 млрд
Так, экспорт в Азию вырос с $205,4 млрд до $226,6 млрд (плюс 10%), а в Африку - в 1,5 раза, с $10,1 до $15,6 млрд"

В перерахунку на 2023 рік
420млрд весь єкспорт
100млрд ЕС та інші - 24%
320млрд Азія+Африка - 76%

навіть США купили нафту на 2-3 млн$
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20.01.2024 17:36 Відповісти
Чуєш, іксперд...а не через Україну йдуть нафто..газопроводи ???... Не Україна заробляє на крові своїх дітей ?!… То як ?
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20.01.2024 12:08 Відповісти
до речі, іспанець, почитай.ТЕ
про війну за незалежність Нідерландів. там як раз про це, і в 20 раз потужніше.
ну, напр. тканину для уніформи купляли в іспанців, а потім в ній йшли мочитись з іспанцями.
так шо.... шди, шолі, до Єрмака напиши чому до сих пір газопроводи не ........ (підставити потрібне)
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20.01.2024 12:14 Відповісти
Блд...мені смішні ті, шо в власному оці поліна не бачать...
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20.01.2024 14:37 Відповісти
ну так ото ж.
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20.01.2024 14:48 Відповісти
Мені до самої дупи нідерландці...мова йде про нафту...нє !?... Чи ще про чірокі розкажеш ?... І їх "військову хитрість"?)))
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20.01.2024 14:52 Відповісти
я тобі сказав про торгівлю з ворогом, а ти, такий же іспанець як я папуас. іспанці те що я сказав - знають прекрасно.
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20.01.2024 14:54 Відповісти
Ааа та даааа...ета савсєм другоє ))))...
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20.01.2024 17:44 Відповісти


Ааа та даааа...ета савсєм другоє ))))...

--------------- я за це й кажу. ватніки є по обі сторони.
то. "сер". чи тіпа, як там "сриньйор"
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26.01.2024 16:20 Відповісти
" Влада iзраiлю фiнансувала ХАМАС щоб послабити владу Палестинькоī автономiī"- верховний представник ЕС Боррель.

Як вам такий поворот?

/Тg. "Украīна в Онлайнi"/
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20.01.2024 12:48 Відповісти
Там великий бізнес... ви думаєте ті хто заробляє на озброєнні в регіоні хоче припинення війни... в Ізраїлі великі податки все йде на озброєння...
всі лідери Хамас міліардери, гроші тримають в західних банках... але санкцій проти них до цього часу немає...це якись сюр якщо чесно...
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20.01.2024 13:43 Відповісти
"ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку." - Дякуємо друзям за їхнє розуміння і допомогу!
А там вже Литва почала мінування прикордоння, бо у них є розуміння, що за 2-3 роки рашкостан може напасти і на них. Вони, Литва, для цього, навіть вийшли з угоди про заборону протипіхотних мін! А там, не забаром, і інші Балтійські країни це зроблять, бо всі розуміють до чого це може привести і укріплюють кордони не чекаючи на..."майські шашликі"!
Боже, як подумаєш, ЩО люди натворили в 19-му - така злість охоплює на наш бидлостан, на цей лохторат 73%, на цих істот з мозком гуппі, що серце зупиняється! Скільки тисяч смертей можно було б уникнути! Десятки, сотні тисяч!
А скільки мільонів поломаних судеб, скільки біженців!
І чому?
Бо хтось дуже хотів "поржать"!
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20.01.2024 11:55 Відповісти
угу. Бєня поставив світ у залежність. хоча, може Парасюк? він же вроді виграв на Майдані і Овоч втік.
так шо смішно говорити шо - "хтось винен шо те і те сталось"
Все в руках Перуна, ну, або Зевса, або іншої істоти, це смішно просто як віропітеки кричать про свого якогось Боба, скромно не кажучи шо Бобу знищити путіна, це просто як ..... ну не знаю, як "цар-бімбою" знищити блоху.
але нічого, біснуються і сравлять Біба. Навіть Чорновіл хворий на "віру". сміюсь, вроді людина нормальна, ненавидить совок, але інвалід на "мізги".
так шо..... пойми, є "доля", значить так мало бути.
до речі, тут вроді був ролик - мольфар казав, 5-6-7- років вназад, шо нападуть, правда дуже, пам.ятаю, якось недобре посміхнувся.
я ше вроді подумав про ядерку. "ще не вечір блін"
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20.01.2024 12:05 Відповісти
Не мрій....виробляй сам, курва, хоч щось.... мрійники....блд.
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20.01.2024 12:12 Відповісти
Хоча б не під кінець року
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20.01.2024 12:13 Відповісти
О ..ще один...ждун. А чекати таки ліпше, ніж самому робити ? Нє !?
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20.01.2024 14:39 Відповісти
Все, як завше, в часі майбутньому . І буде так, як завше-виготовлять 100 тисяч і будуть кудкудакати як їм важко. Ситуація з ************ яскраво показує чому Диктатура завжди перемагає Демократію. Захід, маючи економічну перевагу перед рашкою в 25 разів (зі слів Камерона), тотально програє їй у виготовлені ***********. Рашка вже реально, а не колись, вийшла на 1 мл. в рік а скоро напевно досягне і 2 мл. ЇЇ союзники, такі як КНДР та Іран, без жодної проволочки везуть все, що потрібно. А ті західні ліваки будуть місяцями обговорювати чи дати і коли 2 гармати, 5 ракет, 15 танків. А в кінці-кінці дадуть, коли вони вже фактично непотрібні. Та ще й будуть гундосити: туди не стріляти, там не використовувати. При цьому стогону, як їм важко і на які жертви вони йдуть буде вагон і возик. Якби в 40-кових на диктатора Гітлера не знайшовся диктатор Сталін, то Гітлер розкатав би Захід під нуь. Те саме було б і тепер. Якби путін не зробив ту херню а напав би на НАТО, то Європа (крім напевно Франції та Англії) була б вже його. Смішно сказати, але виявилось, що Бундесвер має всього 200 справних танків але без достатньої кількості снарядів до них. В інших членах НАТО ситуація не краща а може і гірша. Росія спокійно могла б кинути в Європу 20 000 танків і то зі снарядами
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20.01.2024 12:21 Відповісти
За півтора роки Гітлер не зміг "розкатати під нуль" навіть саму Британію, яка за той час у нього та італійців з французами успішно колонії в Африці та Азії повіджимала.
А як потужно драпала від німців червона армія у 1941- це ж пісня!
За три місяці від Бреста до Москви та Ленінграда, який блокували майже повністю, а столицю з півдня та півночі, здавши Вермахту Тулу та Твер відповідно.
Потужний успіх!
Щоб повернути статус кво совку забракло навіть 3 років. І це з працюючим лендлізом.
А не преЗЕдентом про...тєряним, як в нашому випадку.
Історію в трускавецьких академіях вчив?
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20.01.2024 12:36 Відповісти
слабаки ЄС
В нас 1 млн дронів
виро-*****...зеленим язиком
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20.01.2024 12:22 Відповісти
У ПСВ під Верденом таку кількість снарядів "ЄС" розстрілював за тиждень.
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20.01.2024 12:48 Відповісти
Розганяємо зраду-зрадоньку на пустому місці.
В статті йдеться лише про один калібр- 155 мм.
Це не єдині артпостріли, що потрібні ЗСУ і навіть не самі популярні.
А порівнювати виробництво цього калібру з російським - взагалі нонсенс, бо статистика каців по всім калібрам снарядів та мін. Звичайно, цифра буде більшою.
Додайте до цього млн 155 пострілів снаряди та міни радянських та натівських калібрів- і статистика покращиться.
Біда в тому, що українського в цій кількості буде лише пара % і те сумнівної якості. А дивлячись на Камишина&його шоблу, розумієш, що покращення не буде. Оце дійсно біда.
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20.01.2024 12:48 Відповісти
У нас зараз в основному арта 155 працює... чому цих снарядів не треба... хоча нам більше ударних беспілотників типу Ланцет зараз необхідно.... та РСЗВ типу Грім або Хаймарс...

вибивши їхню арту... те що їм снаряди передають не буде мати значення...
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20.01.2024 13:46 Відповісти
сказано четко и по делу
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20.01.2024 13:29 Відповісти
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер розповів, як громадянам країн НАТО можна мінімально підготуватися до війни з Росією:
"Вам необхідно мати в будинку воду, радіоприймач на батарейках та ліхтарик на батарейках. Так ви зможете пережити перші 36 годин".

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20.01.2024 13:45 Відповісти
А наступні 36 годин вже не ************)))
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20.01.2024 14:18 Відповісти
Та що ти за них так хвилюєшся......сам би ....на шашлики пішов!?))
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20.01.2024 14:42 Відповісти
нормально раскочегарились )
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20.01.2024 15:06 Відповісти
Для порівняння
ЕС виготовив за 2022 рік, 10.9млн легкових автомобілів
https://www.acea.auto/figure/eu-passenger-car-production/

ЕС пообіцяв 1млн снарядів до березня 2024 року
6 грудня 2023
План виконано лише на третину - ЄС поставив Україні 300 тисяч снарядів. Крім того, ще 180 тисяч перебувають у процесі виробництва.
https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/infografika/bezpeka/artylerijski-***********-********-sytuacziya-postavkamy-soyuznykiv

"Мы продолжим совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона до конца этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году"

Тобто якщо взяти обіцяні потужності на кінець року по максиму 1.4млн в рік, то виробництво в місяць це 116тис
На початок грудня 2023 поставлено 300тис, до березня 2024, ще три місяці, оріентовно по максимуму: 300тис + 116тис*3місяці = 648тис

Тобто виконати обіцяний 1млн до березня 2024 не можуть
натомість виробляти 900тис автомобілей в місяць можуть....

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20.01.2024 17:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ld_5m8868v0&ab_channel=MittlerReport Нам би таку цяцю. Повний автомат
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20.01.2024 22:53 Відповісти
 
 