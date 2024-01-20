ЄС має виробити 1,3 млн снарядів до кінця року, до України вони потраплятимуть у пріоритетному порядку, - єврокомісар Бретон
Європейський Союз до кінця поточного року зможе виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів, більшість з яких у пріоритетному порядку має потрапити до України.
Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми продовжимо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року", - сказав він.
Єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.
"З такою потужністю, щоб виробляти мільйон снарядів, ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку. Тому що саме там (в них) є нагальна потреба", - додав Бретон.
За його словами, ЄС досягне своєї мети – мати виробничі потужності в один мільйон снарядів на рік – до березня або квітня 2024 року.
"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в загарбницкій війні, яку в Україні веде РФ, Європа повинна й продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами", - зазначив Бретон.
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ну, за 5.5млрд. рашка купить у собакоїдів(жирного Кіма) - 5 млн. снарядів.
думай.те(Захід)
правда снаряди такі собі, але як з 10-ти один прилітає в ціль, то є питання. Захід може задавити мордор економічно, але не робить цього. Ленін був правий, кажучи про мотузку на якій комуністи повісять Захід.
І я навіть буду радий. Ну ніяк не дойде до них що те що орки робили в Бучі, в околицях Антверпену буде...... "болєє лучше", "как оні любят". грабувати то більше є чого, ну і то не славянє, нє братья та.
тьху.
Кулєба, де лопати?(Кулєба сказала шо якщо не буде зброї, то буде(мо) різатись лопатами)
який крінж. Обама, повернись!!!1111
до речі саме обама розвела оце все. шкода шо на обаму не можна навести
дронпорчу.
брехати то.
факт просто того шо Захід мав би взагалі припинити закупівлі і санкції вводити проти чорно і красно ж.пих шо купляють цю продукцію.
ясно шо там ціни піднімуться, ну але Лапін каже - так ви би нам дали зброю тут і зараз шоб ми знищували орків тут, а не - ви, готувались приймати ракети у себе.
хоча, я не знаю, не мого розумі і Лапіна, діло. вон - навіть Боткевик кричав на Шольца, а там була ціла "епопея" зі снарядами до "Гепардів". і нічо, жирненький "аналітик" не вибачився.
хм., він навіть же німців всіх обізвав. я "бомбанув", як такою бути скотиною?
ясно что мы всей картины не видим, как было с "Гепардами" - Швейцария обосрала Шольца, тот закупил в Бразилии снаряды, а в испанцев - завод, а в это время скоты, сволочь, быдло и шлюхи лили тонны помоев на этого коррупц., ой, канцлеонера
вроде аристотель, или Сократ сказал - Я знаю что ничего не знаю. Так наверное и тут. Спасиб* шо ответил и заставил вспомнить шо мы - просто писуны коментов, а все решает дряхлый дед, ой, законно избранный человек во главе Индии, ой... Небраски... или где там Трамп расколет Индиану то....
да прикол, но как знать то, вообще я ничему не удивлюсь, абсолютно, как и Антиколорадос.
а то они говорят, "западники", что скоро мордор нападет и надо готовиться.
интересно, Ленин же был прав? про веревку на которой повесят "Запад".
кстати есть ответ на то что мы говорим - д.е.м.о.к.р.а.т.и.я.
то есть - никакой лидер не будет принимать невыгодные для рейтинга решения. кстати видим это и тут, у Ермака, или кто там щас хрипит гундосики то. - или представь что Порошенко выступает: - Потому что Судан напал на Зимбабве мы прекратим экспорт Кразов туда и сократим 2000 работников.
Просто представь. Знаешь, я уже просто никого не обвиняю и не осуждаю "бикос оф тхат"
Потому что я умею поставить ся на место, "вна" то есть место кого то, да и кто я мля шоб "обвинять" Макрона типо: Эй, жабоед, че ты не хочешь терять миллиард евро и не прикажешь каким то компаниям показать рашке - ..... хвост?
как то так.
за 2023 рік - десь 420млрд$
якщо повірити по нафті
Moscow earned $15.3 billion from July crude, products exports
а єкспорт за липень 31.6млрд, то нафта 48%
за рік від 420млрд це приблизно 202млрд на нафті
що співпадає з даними "Федеральная таможенная служба (ФТС)
Объем экспорта по октябрь 2023 - $316,9 млрд
Так, экспорт в Азию вырос с $205,4 млрд до $226,6 млрд (плюс 10%), а в Африку - в 1,5 раза, с $10,1 до $15,6 млрд"
В перерахунку на 2023 рік
420млрд весь єкспорт
100млрд ЕС та інші - 24%
320млрд Азія+Африка - 76%
навіть США купили нафту на 2-3 млн$
про війну за незалежність Нідерландів. там як раз про це, і в 20 раз потужніше.
ну, напр. тканину для уніформи купляли в іспанців, а потім в ній йшли мочитись з іспанцями.
так шо.... шди, шолі, до Єрмака напиши чому до сих пір газопроводи не ........ (підставити потрібне)
Ааа та даааа...ета савсєм другоє ))))...
--------------- я за це й кажу. ватніки є по обі сторони.
то. "сер". чи тіпа, як там "сриньйор"
Як вам такий поворот?
/Тg. "Украīна в Онлайнi"/
всі лідери Хамас міліардери, гроші тримають в західних банках... але санкцій проти них до цього часу немає...це якись сюр якщо чесно...
А там вже Литва почала мінування прикордоння, бо у них є розуміння, що за 2-3 роки рашкостан може напасти і на них. Вони, Литва, для цього, навіть вийшли з угоди про заборону протипіхотних мін! А там, не забаром, і інші Балтійські країни це зроблять, бо всі розуміють до чого це може привести і укріплюють кордони не чекаючи на..."майські шашликі"!
Боже, як подумаєш, ЩО люди натворили в 19-му - така злість охоплює на наш бидлостан, на цей лохторат 73%, на цих істот з мозком гуппі, що серце зупиняється! Скільки тисяч смертей можно було б уникнути! Десятки, сотні тисяч!
А скільки мільонів поломаних судеб, скільки біженців!
І чому?
Бо хтось дуже хотів "поржать"!
так шо смішно говорити шо - "хтось винен шо те і те сталось"
Все в руках Перуна, ну, або Зевса, або іншої істоти, це смішно просто як віропітеки кричать про свого якогось Боба, скромно не кажучи шо Бобу знищити путіна, це просто як ..... ну не знаю, як "цар-бімбою" знищити блоху.
але нічого, біснуються і сравлять Біба. Навіть Чорновіл хворий на "віру". сміюсь, вроді людина нормальна, ненавидить совок, але інвалід на "мізги".
так шо..... пойми, є "доля", значить так мало бути.
до речі, тут вроді був ролик - мольфар казав, 5-6-7- років вназад, шо нападуть, правда дуже, пам.ятаю, якось недобре посміхнувся.
я ше вроді подумав про ядерку. "ще не вечір блін"
А як потужно драпала від німців червона армія у 1941- це ж пісня!
За три місяці від Бреста до Москви та Ленінграда, який блокували майже повністю, а столицю з півдня та півночі, здавши Вермахту Тулу та Твер відповідно.
Потужний успіх!
Щоб повернути статус кво совку забракло навіть 3 років. І це з працюючим лендлізом.
А не преЗЕдентом про...тєряним, як в нашому випадку.
Історію в трускавецьких академіях вчив?
В нас 1 млн дронів
виро-*****...зеленим язиком
В статті йдеться лише про один калібр- 155 мм.
Це не єдині артпостріли, що потрібні ЗСУ і навіть не самі популярні.
А порівнювати виробництво цього калібру з російським - взагалі нонсенс, бо статистика каців по всім калібрам снарядів та мін. Звичайно, цифра буде більшою.
Додайте до цього млн 155 пострілів снаряди та міни радянських та натівських калібрів- і статистика покращиться.
Біда в тому, що українського в цій кількості буде лише пара % і те сумнівної якості. А дивлячись на Камишина&його шоблу, розумієш, що покращення не буде. Оце дійсно біда.
вибивши їхню арту... те що їм снаряди передають не буде мати значення...
"Вам необхідно мати в будинку воду, радіоприймач на батарейках та ліхтарик на батарейках. Так ви зможете пережити перші 36 годин".
ЕС виготовив за 2022 рік, 10.9млн легкових автомобілів
https://www.acea.auto/figure/eu-passenger-car-production/
ЕС пообіцяв 1млн снарядів до березня 2024 року
6 грудня 2023
План виконано лише на третину - ЄС поставив Україні 300 тисяч снарядів. Крім того, ще 180 тисяч перебувають у процесі виробництва.
https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/infografika/bezpeka/artylerijski-***********-********-sytuacziya-postavkamy-soyuznykiv
"Мы продолжим совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона до конца этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году"
Тобто якщо взяти обіцяні потужності на кінець року по максиму 1.4млн в рік, то виробництво в місяць це 116тис
На початок грудня 2023 поставлено 300тис, до березня 2024, ще три місяці, оріентовно по максимуму: 300тис + 116тис*3місяці = 648тис
Тобто виконати обіцяний 1млн до березня 2024 не можуть
натомість виробляти 900тис автомобілей в місяць можуть....