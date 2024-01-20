На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 13 одиниць техніки ворога та ліквідували понад 350 окупантів

Протягом 19 січня українські воїни та воїнки ліквідували 356 російських окупантів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 13 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 3 ракетні удари, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.

"Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

Загальні втрати ворога у живій силі - 356 осіб.

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 375 270 осіб (+750 за добу), 6171 танк, 8868 артсистем, 11455 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби - 13 одиниць, зокрема: