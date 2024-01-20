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Новини Війна
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Рашисти зменшили кількість обстрілів Херсонщини та стали частіше бити по Миколаївщині, - ОК "Південь"

миколаїв

Російські окупанти зменшили обстріли Херсонської області, втім зосередили увагу на ударах по Миколаївщині.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", - наголосила речниця.

За її словами, російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах. Росіяни на цьому напрямку також активізували використання дронів, зокрема FPV, та скидають з них осколкові боєприпаси.

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На Півдні окупанти загалом зменшили кількість обстрілів.

"Погодні умови ускладнювали роботу, і аеророзвідка не могла так коректно наводити озброєння, як би їм хотілось", - додала Гуменюк.

Автор: 

Миколаївська область (2258) обстріл (28228) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5705)


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Бедная Николаевская область.Сколько эти путинисты сделали гадостей.
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20.01.2024 12:05 Відповісти
Навесні будуть пробивати коридор до придністров'я і брати в облогу Одесу?
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20.01.2024 12:19 Відповісти
Х.й їм ...а ні Миколаїв з Одесою !!!
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20.01.2024 19:15 Відповісти
 
 