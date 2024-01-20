Рашисти зменшили кількість обстрілів Херсонщини та стали частіше бити по Миколаївщині, - ОК "Південь"

Російські окупанти зменшили обстріли Херсонської області, втім зосередили увагу на ударах по Миколаївщині.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", - наголосила речниця.

За її словами, російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах. Росіяни на цьому напрямку також активізували використання дронів, зокрема FPV, та скидають з них осколкові боєприпаси.

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На Півдні окупанти загалом зменшили кількість обстрілів.

"Погодні умови ускладнювали роботу, і аеророзвідка не могла так коректно наводити озброєння, як би їм хотілось", - додала Гуменюк.