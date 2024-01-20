По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 20 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.47 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 12.19 карта тривог була така:
За даними командування Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого Міг-31К.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні.
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МКАДомКиєвом теж є життя....
тік-токер.....
Потрібно бути реалістом - на сьогодні 99% громадян та бізнесу ігнорують тривоги. А там де знають, що вони пріоритетна ціль для рабсеян, ті дійсно при тривозі ховаються.
Держава повідомила про небезпеку, а подальше уже на відповідальності самих людей.