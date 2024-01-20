По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 20 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.47 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 12.19 карта тривог була така:

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За даними командування Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого Міг-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні.