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Новини Війна
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По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

сирена,тривога

Вдень 20 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.47 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К 01

Станом на 12.19 карта тривог була така:

Масштабна тривога 02

Також читайте: Нардеп Тищенко: "Парламент - це героїчні люди. Звучить сирена, а вони працюють". ВIДЕО

За даними командування Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого Міг-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Повітряні сили (2591) повітряна тривога (901)


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Петріот - наша надія! Розумію, що сам МіГ важко "дістати" - але "супер-пупер" ракети уже не такі страшні......
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20.01.2024 12:29 Відповісти
Не всі живуть в Печерському районі та Кончі-Заспі. За МКАДом Києвом теж є життя....
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20.01.2024 12:36 Відповісти
Тих МіГ-31К в Росії дуже мало, їх необхідно було давно знищити на аеродромах. Пане Буданов, коли ви знищите МіГ-31К, які тероризують всю Україну?
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20.01.2024 13:37 Відповісти
бАданов може тільки інтерв"ю давати ЗМІ
тік-токер.....
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20.01.2024 14:19 Відповісти
1 кинж на борту
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20.01.2024 12:39 Відповісти
Тим паче)))
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20.01.2024 13:03 Відповісти
Нікого ж не заганяють силоміць в укриття.
Потрібно бути реалістом - на сьогодні 99% громадян та бізнесу ігнорують тривоги. А там де знають, що вони пріоритетна ціль для рабсеян, ті дійсно при тривозі ховаються.
Держава повідомила про небезпеку, а подальше уже на відповідальності самих людей.
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20.01.2024 12:45 Відповісти
Коли ж буде - радість! Знов черговий МІГ-31 ляпнув
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20.01.2024 17:21 Відповісти
 
 