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Новини Війна
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З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 520 дітей, - Офіс Генпрокурора

діти,війни

Понад 1716 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 520 дітей загинули та понад 1196 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У відомстві зазначили, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 504, Харківській - 315, Херсонській - 146, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67", - ідеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додали, що протягом останньої доби - 19 січня - внаслідок обстрілу військами РФ у  Херсоні поранено 16-річного хлопця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синєгубов закликає виїжджати із двох громад Куп’янщини: Не виключаємо евакуацію дітей у примусовий спосіб

Автор: 

діти (5044) смерть (6740) Офіс Генпрокурора (3239)


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а до повномасштабного? чи то вже не діти?
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20.01.2024 12:43 Відповісти
а скільки з них могли б були живі,
якби буба з бубовнею напередодні вторгнення не закликала іх батьів шашличню маринувати замість евакуації?
і якась тупа зелена каза з парасолькою не розмінувала Чонгар?
своїх зелені повивозили - а ви там маринуйте,
а то би збігли, а так вас русня повбивала....
і не хвилюйтесь - все під особистим контролем ідіота...
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20.01.2024 12:48 Відповісти
А скіки було ж було живих,як би 13,5 млн у 2019 році поставило галочку у інший колонці?
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20.01.2024 13:03 Відповісти
на це в нас мозоку не достало - ми поржали 19....
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20.01.2024 13:08 Відповісти
Але ж без паніки і вірою в травневі шашлики
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20.01.2024 13:12 Відповісти
разом з ****** і бурятами під розстрільною стінкою повинен стояти буба і вся його потна шобла в кедах - інакше приговор буде не повним...
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20.01.2024 13:20 Відповісти
Ось так рашиські варвари вбивають безневиних українських дітей і ніхто не знає скільки дітей загинули в Маріуполі ,Волновасі,Попасні ,Северодонецьку ,Лисичанську ,Бахмуті ,Марїнці ,Соледарі думаю тисячі ,тому побажаю рашиським катам і насамперед путіну і його кліці що б і вони втратили дітей .
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20.01.2024 15:04 Відповісти
 
 