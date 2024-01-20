З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 520 дітей, - Офіс Генпрокурора

Понад 1716 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 520 дітей загинули та понад 1196 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У відомстві зазначили, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 504, Харківській - 315, Херсонській - 146, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67", - ідеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додали, що протягом останньої доби - 19 січня - внаслідок обстрілу військами РФ у Херсоні поранено 16-річного хлопця.

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