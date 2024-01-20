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Новини
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Бізнесмен Мазепа вважає 349 млн грн застави непідйомною сумою: Це свавілля і фактично безальтернативний арешт

мазепа

Бізнесмен і власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого Печерський райсуд Києва напередодні відправив під варту із можливістю застави 349 млн грн, вважає такий розмір застави непідйомною сумою і свавілля замість правосуддя.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо суми застави, яку мені присудив суд першої інстанції. Це 349 мільйонів гривень. Можливо, для чиновника це і підйомна сума. Але для бізнесмена, вибачте, ні. Жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін із свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість і ніколи не зможе. Тобто, ця застава - це фактично безальтернативний арешт", - зазначає він.

Мазепа також порушує питання, яким чином суд прийшов до такої цифри?

"Просто поділив забаганки прокурора на два? А якщо би прокурор у своїй забаганці два нулика дописав, то я би мав внести 35 мільярдів? Серед не-чиновників, тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми. Нагадаю, що у моїй справі йдеться лише про 7 мільйонів… Тому я впевнено кажу про свавілля замість правосуддя", - додає він.

Також читайте: Справа Мазепи: суд відправив ще двох підозрюваних під варту із можливістю застави 20 та 45 млн грн

Бізнесмен також подякував всім за активну підтримку.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

Допис Мазепи 01
Застава для Мазепи 02



Автор: 

арешт (2520) Concorde Capital (33) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+9
Впевений, що зепідри умисно спровокували справу мазепи, аби перебити хейт проти мусорів за незаконну відезйомку готельних номерів журналісток із фірми Бігуса
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20.01.2024 14:08
+7
Бизнесмен Мазепа задержан за жалобы на коррупцию и давление правоохранителей на бизнес, - Bloomberg
Источник:
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20.01.2024 14:22
+4
там ще бабло хєрмак з татаровим поділити хочуть.
інвестняні в лаптях
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20.01.2024 14:11
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Впевений, що зепідри умисно спровокували справу мазепи, аби перебити хейт проти мусорів за незаконну відезйомку готельних номерів журналісток із фірми Бігуса
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20.01.2024 14:08 Відповісти
там ще бабло хєрмак з татаровим поділити хочуть.
інвестняні в лаптях
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20.01.2024 14:11 Відповісти
не згоден, це дві паралельні операції по знищенню авторитету Держави і припиненню її фінансування західними партнерами
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20.01.2024 16:53 Відповісти
Згоден з Мазепою, застави не має бути зовсім!
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20.01.2024 14:09 Відповісти
Чому? Зе й Ко - можна й в мільярдах. Або й зовсім, без права застави.
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20.01.2024 14:11 Відповісти
Бизнесмен Мазепа задержан за жалобы на коррупцию и давление правоохранителей на бизнес, - Bloomberg
Источник:
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20.01.2024 14:22 Відповісти
"правоохоронці повідомили, що у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.". Якщо так, то це дійсно тиск.
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20.01.2024 15:12 Відповісти
рєзніков ******* 5 лярдів із бюджету на яйцях. І мусорам похєр, ніякого тиску
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20.01.2024 16:09 Відповісти
Не в виправдовування Резнікова. Ніколов "раптом знайшов" яйця по 17 грн., але чомусь ніхто не знайшов документального підтвердження причетності до цього Резнікова. Навіть жодної угоди на постачання з його підписом. Чому? Тому, що угода є, але пидпису Резнікова там немає.
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20.01.2024 17:06 Відповісти
все це дивно....дивно,що вже 3 дні тут постійні статті про цього "нещасного" Мазєпу.....
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20.01.2024 14:16 Відповісти
А що ти хотів ексклюзив від мусорів, як дівчатка одягають струси на корпоратів бігуса?
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20.01.2024 16:10 Відповісти
Цікаво, на думку тих хто його вигорожує, цей Мазепа ні в чому не винен? Може ви його ще в сраку поцілуєте?
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20.01.2024 14:21 Відповісти
вопрос не в том виновен или нет Мазепа а сообразности соотношения содеянного и ущерба и сумме залога получается ЗАЛОГ ЭТО УЗАКОНЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ СУММА ВЗЯТКИ И ОРТКУПА ПОССЛЕ ТОГО КАК чинуша вор внесен крохи залог и тут же пропадает с радаров страны а потом его типа видели в Испании или Лондоне то залог звучит как насмешка просто сумма залога обязана быть соизмерима сумме убытков а у нас украли миллиарды а сумма залога 3 млн а тут 7 млн убытки якобы а залог в 27 раз выше разумности...
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20.01.2024 14:26 Відповісти
Принцип співмірності називається
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20.01.2024 14:29 Відповісти
якщо залог вносять то загранпаспорт відбирають
як вони тікають то питання до погранслужби
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20.01.2024 15:08 Відповісти
Що таке Закон знаєте? Ні? Знаєте де в Європі живуть по-понятіїх? У білорусі бульбофюрера і на мордорі у *****. Там і в сраку цілують.
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20.01.2024 14:32 Відповісти
Після накопичення первинного капіталу, потрібно було розбудувати правову державу. Але ж ви були зайняті не цим? Ви дерли на шматки спадщину колишнього ссср та природні ресурси України. Прийшов час збирати каміння. Велкам
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20.01.2024 14:24 Відповісти
ти це кому? сам де був?
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20.01.2024 14:30 Відповісти
В принципі нашій еліті. А взагалі усім нам. Збираємо, що посіяли. А що не подобається? Не те зійшло? Це воно саме таке виросло? Начаклував хтось ? Чи природній катаклізм?

Тут був. Їм разом з усіма. Насолоджуюсь. Чого і Вам бажаю
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20.01.2024 15:12 Відповісти
Про спадщину колишнього СРСР детальніше будь ласка.
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20.01.2024 15:50 Відповісти
Цікаво просто, що там такого розвалили без чого зараз жити неможливо?
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20.01.2024 15:52 Відповісти
Ви зараз так знущаєтеся? Я ні разу не совкодрочер, але не бачити, що під соусом потужних реформ була проведена деіндустріалізація країни, яка випускала від міжконтинентальних ракет і систем управління супутниками, автобусів, тепловозів, телевізорів та чого тільки не випускала, до рівня рівня бананової республіки, неможливо. ЧМП, Южмаш, хімпромисловість, Антонова, легка промисловість. Атомна енергетика допрацьовує свій ресурс. Лишилася металургія низького переділу та відновилося з руїн сільське господарство. Я повинен цьому радіти? Україні не потрібні товарне виробництво і робочі місця? Ковід і війна добили освіту. До нас тепер
навіть африканці вчитись не поїдуть, втрачено викладацьку школу. У Вас інше бачення того, що сталося?
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20.01.2024 18:50 Відповісти
економіст мамкин) ти ті підприємства бачив? ти в курсі структури економіки срср? там шансів не було їм вижити у нормальних економічних реаліях.
щось ниє, а конкретики нуль, совкодрочерство, яке ще й заперечує). клоун
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21.01.2024 13:14 Відповісти
конкретики нуль пафосне скавучання. хто, що зробив, як зробив. просто ниття
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21.01.2024 13:16 Відповісти
Ану но перерахуй мені економічні досягнення України за остання десять довоєнних років. Відрапортуй бадьоро, не ниючи, з конкретними прикладами. Вкажи свій вклад у це. Як збільшив, покращив, приумножив. Я потішуся за такого активного громадянина.
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21.01.2024 18:11 Відповісти
як зі всіма був, то пиши "ми".
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21.01.2024 13:11 Відповісти
Теперь на зеленом складе прибудет
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20.01.2024 14:27 Відповісти
☝️БЕРЕЗА: Банкова ВЛЯПАЛАСЯ у МІЖНАРОДНИЙ СКАНДАЛ! Силовики ОФІГІЛИ. Зеленський МОЧИТЬ БІЗНЕС та ЗМІ
https://www.youtube.com/watch?v=75t_wU3HSJY
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20.01.2024 14:33 Відповісти
73% будуть сейчас ржать задним проходом. Приступим! Прав и свобод нет, судебной системы нет, парламента нет, кабинета министров нет, правоохранительной систмы нет, как следствие-доходов нет, работы нет, свободы передвижения нет, правды нет, избирательного права нет! Зато есть вовочка с видосиками и обязанность здохнуть
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20.01.2024 14:44 Відповісти
Инвестиционный климат, мать вашу
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20.01.2024 14:46 Відповісти
ШТА!? Від тебе лаптями тхне.
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20.01.2024 15:48 Відповісти
Вы готовы вкладывать деньги в страну, где уроды в большинстве придерживаются идей гопников?
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20.01.2024 14:48 Відповісти
Нариваються суки зелені!
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20.01.2024 14:46 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові
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20.01.2024 15:17 Відповісти
Скажіть будь ласка, коли українські правоохоронці звернуть увагу на мої пости: Я ЗНАЮ ДЕ ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ КОЛИШНІЙ ГОЛОВА НАЦБАНКУ УКРАНИ В РОЗШУКУ ПАН ШЕВЧЄНКА!
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20.01.2024 15:47 Відповісти
Вони теж знають. В Лондоні. У власному будинку за мільони фунтів стерлінгів
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20.01.2024 16:00 Відповісти
Корупція в Україні була,є і буде.
Мабуть,ми так збудовані.
Всі кричать про корупцію,але якщо щось трапиться з будьсяким із нас,будемо шукати кума-свата-брата-знайомого,який за бабки все порішає.
Та ще й закони такі.Висить таке у поліклініці:
Якщо з вас вимагають гроші,подзвоніть по номеру такому то.
Багато дзвонили?Бо знають,лікарю не буде нічого,а на прийом до нього йти доведеться.
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20.01.2024 16:12 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1748706886524825958 21 мин

Єрмак пішов на зачистку Всіх і Вся!Показово іде знищення потенційної опозиції.Татаров репресує Бізнес(Брати Мазепи)!Стефанчук Паралізував"ЄС"у В.Раді,Іде Рейдерська атака на К.Суд.Накінець-готове рішення РНБО про"Фальшиву Ротацію"в ЗСУ.На Ділі Арешт Залужного/Шептала/Наєва і ін!
Маємо"Сигнал"із Банкової.Єрмак Готовий ВИДАТИ"Укази"Зельца про Звільнення Генералів на РНБО ФАЛЬШИМИ РОТАЦІЯМИ!Першими у списку"ворогів"Зельца Генерали Залужний/Шаптала/Наєв.Всього більше 20 вищих офіцерів ЗСУ!ДАЛІ ЇХ АРЕШТИ!ДБР ОТРИМАЛО"КОНВЕРТИ"З ВІДПОВІДНИМИ НАКАЗАМИ!Такі Дії!
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20.01.2024 16:22 Відповісти
Таки правий був Симон Петлюра на рахунок московськиїх вошей і українських гнид. Правий на 1000 вітсотків. За сто років нічого не змінилося.
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20.01.2024 16:42 Відповісти
 
 