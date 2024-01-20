Бізнесмен Мазепа вважає 349 млн грн застави непідйомною сумою: Це свавілля і фактично безальтернативний арешт

Бізнесмен і власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого Печерський райсуд Києва напередодні відправив під варту із можливістю застави 349 млн грн, вважає такий розмір застави непідйомною сумою і свавілля замість правосуддя.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо суми застави, яку мені присудив суд першої інстанції. Це 349 мільйонів гривень. Можливо, для чиновника це і підйомна сума. Але для бізнесмена, вибачте, ні. Жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін із свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість і ніколи не зможе. Тобто, ця застава - це фактично безальтернативний арешт", - зазначає він.

Мазепа також порушує питання, яким чином суд прийшов до такої цифри?

"Просто поділив забаганки прокурора на два? А якщо би прокурор у своїй забаганці два нулика дописав, то я би мав внести 35 мільярдів? Серед не-чиновників, тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми. Нагадаю, що у моїй справі йдеться лише про 7 мільйонів… Тому я впевнено кажу про свавілля замість правосуддя", - додає він.

Також читайте: Справа Мазепи: суд відправив ще двох підозрюваних під варту із можливістю застави 20 та 45 млн грн

Бізнесмен також подякував всім за активну підтримку.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.









