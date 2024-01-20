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Новини
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Росіяни наситили ППО Крим та фронт, а далі у них - прохідний двір, - Ігнат

с-400,ппо

Росіяни стягнули сили ППО в Крим та на передову, але прибрали їх з регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю Focus.

"Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО.

Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак.

Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони...

Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів", - зауважив Ігнат.

Читайте також: Росії не вдалося досягти переваги у повітрі, збиття двох літаків є підтвердженням, - Ходжес

Автор: 

ППО (3146) росія (64926) Ігнат Юрій (786)


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Топ коментарі
+8
Так скористайтесь цим прохідним двором, а інакше нічого було й розповідати!
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20.01.2024 14:31
+8
а воно їм навіщо? вони ж не такі дурні, як кацапи, щоб ще й налаштовувати весь світ проти себе, як агресора.. щоби що? щоби захопити ресурси? так кацапи ці ресурси самі китайцям віддають за безцінь. тобто китайцям ці ресурси кацапські обійдуться дешевше зараз, ніж якби вони їх захоплювали силою і витрачали на свою військову операцію кошти.
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20.01.2024 14:34
+6
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20.01.2024 15:07
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Росіяни наситили ППО Крим та фронт, а далі у них - прохідний двір

Задньопрохідний...
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20.01.2024 14:21 Відповісти
проти Найвеличнішого риєш?..Зєльц сказав,що буде мільйон дронів,значить буде..може...колись..
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20.01.2024 14:22 Відповісти
Хай китайці маленкими взводами по три мільйони заходять до уральських гір.
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20.01.2024 14:25 Відповісти
а воно їм навіщо? вони ж не такі дурні, як кацапи, щоб ще й налаштовувати весь світ проти себе, як агресора.. щоби що? щоби захопити ресурси? так кацапи ці ресурси самі китайцям віддають за безцінь. тобто китайцям ці ресурси кацапські обійдуться дешевше зараз, ніж якби вони їх захоплювали силою і витрачали на свою військову операцію кошти.
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20.01.2024 14:34 Відповісти
На Далекому Сході раші вже кітайців просачилось більше за росіян..
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21.01.2024 13:26 Відповісти
Ну впірьод тоді. Бла бла бла
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20.01.2024 14:25 Відповісти
Буде вам , кацапи , і вперёд
і взад , обовʼязково 😠
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20.01.2024 15:30 Відповісти
угораю как два додика друг друга кацапами называют. Надо бы запретить пенсионером интернетом пользоваться. Совсем без мозгов под старость
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20.01.2024 17:36 Відповісти
Ну Ігнат , ну молодець ! Сам сходив до кацапів за фронт , перевірив , дайте ж йому медальку ))
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20.01.2024 14:27 Відповісти
На мой взгляд
Всегда лучше перебдеть
Помните - год назад мы все называли орков ЧМОБИКАМИ
И нам казалось - еще немного и мы будем в Москве
Воевать с теми ,у кого практически неограниченный человеческий ресурс
Невероятно сложно
Я не завидую США
Можно иметь прекрасную армию
Но Китай может собрать миллионов этак 100 китайцев в свою армию
Чтобы убить каждого нужны пули
Минимум 100 миллионов
Война- это самая сложная штука на свете
Поэтому лучше перебдеть....
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20.01.2024 14:28 Відповісти
ахаха, ....
1. обеспечь
2., главное - ЗАЧЕМ они будут покидать кресла и идти за .... яхты Ротенберга
3. Кажется мне что ты гебнявый тролль. иди, шоле, сосиску поджарь над вечным газом, а то отключим
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20.01.2024 14:32 Відповісти
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20.01.2024 14:46 Відповісти
щоб вбити 100 лямів китайців не потрібно 100 лямів куль. цілком достатньо буде кілька томагавків з ядерними боєголовками. тому китайці ніколи не рипнуться мільйонами проти Америки. бо вони не такі дурні, як кацапи.
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20.01.2024 14:49 Відповісти
ні, балістичних трайдентів та посєйдонів
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20.01.2024 14:58 Відповісти
та там все піде в хід, якщо комуняки рипнуться. тому не думаю, що вони рипнуться. )
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20.01.2024 15:49 Відповісти
це написала вам не баба Клава, а адекватна людина. не забалуєш... ви так це пишеше, що ніби Америка зібралась на Китай нападати... воно їй треба? так само і Китай сцикане напасти на Америку... тож нісенітницю про те, що на 100 лямів китайців потрібно 100 лямів куль - це ж не я, а ви написали. то хто тут баба Клава? )
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20.01.2024 15:47 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=21283
он, волонтер щиро здивувався шо верзе цей журналіст(Ігнат - журналіст)
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20.01.2024 14:29 Відповісти
Так скористайтесь цим прохідним двором, а інакше нічого було й розповідати!
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20.01.2024 14:31 Відповісти
А нащо?
То ж роботи купа. А так сидиш собі а теплій студії і патякаєш аби шо...
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20.01.2024 15:28 Відповісти
Та й на землі не краще. РДК регулярно це доводить:

https://hvylya.net/uk/news/286315-rdk-provel-uspeshnyy-reyd-v-bryanskoy-oblasti
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20.01.2024 14:32 Відповісти
Когда питер и мацкву обнулят все (!) остальные регионы примут любое соглашение ...
Сакральность и холопсвто рулят...
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20.01.2024 14:47 Відповісти
От у той прохідний двір і потрібно "заходити", а не БЛА_БЛА_БЛА!
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20.01.2024 14:50 Відповісти
досить вже намащувати, потрібно ВВОДИТИ 😂
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20.01.2024 14:59 Відповісти
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20.01.2024 15:07 Відповісти
.а послать партизан и взорвать эту фигню ???
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20.01.2024 15:10 Відповісти
ну так настав час нам наводити там лад дронами. а для яких там роботи не початий край.
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20.01.2024 15:44 Відповісти
Українцям потрібні не декларації Ігната, а палаючі об'єкти рашиків.
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20.01.2024 15:57 Відповісти
Треба цим скористатися... щоб " люда *********" був усюди..
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20.01.2024 16:17 Відповісти
Я конечно не стратег, но кажется что основные усилия нужно направлять на Москву и Питер, а не на Крым.
Когда регионы россии увидят что центр беззащитен и ничего не может противопоставить, они сами отколятся от него и развалят рашу.
Думаю что освобождение Донбасса и Крыма не остановит ракетных и авиа ударов по Украине.
А вот наши удары по самому логову врага могут изменить ситуацию кардинально.
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20.01.2024 16:36 Відповісти
Москва та пітер це міста-вітрини "руz@каго міра". Вони нічого абсолютно не виробляють, не мають жодних ресурсів і тупо паразитують на колоніях. Іншими словами все туди доставляється за тисячі кілометрів з провінції і з-за кордону за гроші отримані від продажі ресурсів з колоній. 70% продуктових та товарних складів ********** знаходиться поряд москвою. Якщо поставки на ці склади припиняться ********** *******.
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20.01.2024 17:03 Відповісти
ЗСУ атакує виключно воєнні обʼєкти. Ракет мало, тож вони пуляють туди, де від цього є максимальний ефект. Якшо ви натякаєте, шо треба проводити таку саму політику терору, яку проводять кацапи, то для цього треба було робити ракети замість асфальту. Один-два таких удари тільки роздражнять їх. Запорука успіху терору - систематичність і масовість. А в України на це нема засобів.
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20.01.2024 18:34 Відповісти
Де там "прохідні двори" інформації не маю а от у нас тут на кордоні шахеди зграями літають.
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20.01.2024 17:16 Відповісти
"Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров"

щось не зрозуміло - тобто мільона дронів вже не очікуеться?

для порівняння, весь ЕС обіцяє до кінця 2024 року виробляти 1.3-1.4млн 155 снарядів
тобто 166тис в місяць
за весь 2022 рік ЕС виробив ~11млн легкових автомобілів, тобто 910тис в місяць

що складніше виробити
дрон
автомобіль
чи снаряд
?
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20.01.2024 18:05 Відповісти
Ви порівнюєте непорівняні величини.
Наприклад.
Якшо в вас нема постачальників вибухових речовин, то простіше виготивити машину, аніж снаряд.
Якщо у вас є автомобільний завод і ланцюжки запчастин налагоджені, а на місці майбутнбого заводу снарядів болото і шкреки квакають, то теж простіше виготовити машину.
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20.01.2024 18:31 Відповісти
Якщо вірити даним по виробництву 155мм снарядів по Франції
вироблено
травень 1915 - 48 600
травень 1916 - 487 100
травень 1917 - 1 209 000
травень 1918 - 1 381 900

100 років тому, коли не було автоматизації, комп'ютерів та іншого
тільки одна країна, а не 27 країн ЄС
в травні 1917 року виробляла більше
ніж обіцянка всього ЄС до кінця року, виробляти 1.3млн в рік

може причина в іншому?
що немає політичного рішення на збільшення виробництва снарядів
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20.01.2024 19:10 Відповісти
Це теж недоречно порівнювати. Звичайно, якби США і Європа кинули все і почали виробляти снаряди, то вони б їх наклепали дофіга і більше. Але ви не враховуєте, що в 1915-1918 Франція знаходилася в стані війни і йшлося про їх існування взагалі. Тож промисловість, економіка і населення були мобілізовані і поставлені на військові рейки. Зараз країни не в стані війни і економіка не мобілізована. Тож нафіга рвати серце й душу?
Я вам задам зустрічне питання. Ви не замислювалися якого х..я Україна, яка воює 10 років, з яких 2 - повномасштабно, не мобілізувала свою економіку і промисловість і не налагодила випуск снарядів хочаб на рівні Франції травня 1926 року?
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20.01.2024 19:50 Відповісти
* 1916 року. Промазав по кнопці.
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20.01.2024 19:51 Відповісти
ну так допис стосується того, що на заході немає політичного рішення по збільшенню виробництва зброї, зокрема снарядів

деякі компанії готові були в десятки разів збільшити виробництво, за умови, що будут контракти щонайменше на 5 років - вони не отримали від урядів запевенень...
тому виробництво збільшилось в 2-3 рази, за рахунок збільшення змін,
а не збільшення ліній по виробництву

по факту хоч якісь зрушення були до 2019 року по виробництву зброї
потім заглохло
потім були казки "халяви" вистачить, лендліз не потрібен
а сьогодні не зрозуміло - що є правда, а що брехня

мільон дронів
то мільон дронів на кухні за власні кошти
то нема ресурсів на мільон дронів - Ігнат
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20.01.2024 20:04 Відповісти
Я вам ще раз кажу. Цифри, наведені вами, були коли Франція була в стані війни. Коли всі сили країни були кинуті на війну а все неважливе - зупинено. Це - величезний удар по економіці і статку народа. Нахєра країни Європи будуть робити таке, якшо вони 1) не в стані війни, 2) Україна сама не зробили такого? Як можна вимагати від Європи, шоб вони все бросили і виробляли снаряди, а самим витрачати мільярди на асфальт і відосіки?
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20.01.2024 20:09 Відповісти
могли би пообіцяти 500тис,
тоді й військові плани були б з розрахунку на 500тис, а не на 1млн
навіщо обіцяти те що не можуть, або не хочуть виконати?

адміністрація США, ще гірше
мають гроші та повноваження - проте не користуються
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20.01.2024 20:22 Відповісти
Я не знаю відповіді на це питання. Але може вони і готові були виробити скільки обіцяно, а потім шось не склалося. Нажаль Шольц з Макроном мені не доповідають. Але я дивився одне цікаве інтервʼю з паном Євгеном Диким. Він каже шо зараз в усього світу проблема з виробництвом вибухівки. Виявилося, що її нема в достатній кількості і ніякими грошима її зараз не купити. І все - приплили. Потужності є, снаряди кліпати можна, а якогось компонента не вистачає. Он северокорейців це не зупиняє - вони постачають кацапам снаряди, великий відсоток яких тупо без вибухової речовини всередині. На болотах вой стоїть з цього приводу.
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20.01.2024 20:30 Відповісти
"і ніякими грошима її зараз не купити" - тобто потрібно було брати безкоштовний лендіз,
де зброя, а не гроші
тому що за гроші ніхто не продасть зараз зброю

якщо про вибухівку правда - то прийдеться заморожувати конфлікт
а що робити?
якщо основного наступального компоненту обмаль
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20.01.2024 20:40 Відповісти
А далі вони або ні з ким не воюють, або в сусідів нема яєць, шоб навіть зараз проти них рипатись. Тож нічого страшного для кацапів в відсутності там ППО мабудь і нема.. Китай всеодно на них не рипнеться..
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20.01.2024 18:26 Відповісти
Ну то не базікайте Ігнат
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20.01.2024 18:49 Відповісти
Тож добре є змога не далеко всю їх ППО перевалити по одній установці
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20.01.2024 19:33 Відповісти
 
 