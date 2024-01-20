Росіяни наситили ППО Крим та фронт, а далі у них - прохідний двір, - Ігнат
Росіяни стягнули сили ППО в Крим та на передову, але прибрали їх з регіонів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю Focus.
"Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО.
Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак.
Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони...
Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів", - зауважив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
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Задньопрохідний...
і взад , обовʼязково 😠
Всегда лучше перебдеть
Помните - год назад мы все называли орков ЧМОБИКАМИ
И нам казалось - еще немного и мы будем в Москве
Воевать с теми ,у кого практически неограниченный человеческий ресурс
Невероятно сложно
Я не завидую США
Можно иметь прекрасную армию
Но Китай может собрать миллионов этак 100 китайцев в свою армию
Чтобы убить каждого нужны пули
Минимум 100 миллионов
Война- это самая сложная штука на свете
Поэтому лучше перебдеть....
1. обеспечь
2., главное - ЗАЧЕМ они будут покидать кресла и идти за .... яхты Ротенберга
3. Кажется мне что ты гебнявый тролль. иди, шоле, сосиску поджарь над вечным газом, а то отключим
он, волонтер щиро здивувався шо верзе цей журналіст(Ігнат - журналіст)
То ж роботи купа. А так сидиш собі а теплій студії і патякаєш аби шо...
https://hvylya.net/uk/news/286315-rdk-provel-uspeshnyy-reyd-v-bryanskoy-oblasti
Сакральность и холопсвто рулят...
Когда регионы россии увидят что центр беззащитен и ничего не может противопоставить, они сами отколятся от него и развалят рашу.
Думаю что освобождение Донбасса и Крыма не остановит ракетных и авиа ударов по Украине.
А вот наши удары по самому логову врага могут изменить ситуацию кардинально.
щось не зрозуміло - тобто мільона дронів вже не очікуеться?
для порівняння, весь ЕС обіцяє до кінця 2024 року виробляти 1.3-1.4млн 155 снарядів
тобто 166тис в місяць
за весь 2022 рік ЕС виробив ~11млн легкових автомобілів, тобто 910тис в місяць
що складніше виробити
дрон
автомобіль
чи снаряд
?
Наприклад.
Якшо в вас нема постачальників вибухових речовин, то простіше виготивити машину, аніж снаряд.
Якщо у вас є автомобільний завод і ланцюжки запчастин налагоджені, а на місці майбутнбого заводу снарядів болото і шкреки квакають, то теж простіше виготовити машину.
вироблено
травень 1915 - 48 600
травень 1916 - 487 100
травень 1917 - 1 209 000
травень 1918 - 1 381 900
100 років тому, коли не було автоматизації, комп'ютерів та іншого
тільки одна країна, а не 27 країн ЄС
в травні 1917 року виробляла більше
ніж обіцянка всього ЄС до кінця року, виробляти 1.3млн в рік
може причина в іншому?
що немає політичного рішення на збільшення виробництва снарядів
Я вам задам зустрічне питання. Ви не замислювалися якого х..я Україна, яка воює 10 років, з яких 2 - повномасштабно, не мобілізувала свою економіку і промисловість і не налагодила випуск снарядів хочаб на рівні Франції травня 1926 року?
деякі компанії готові були в десятки разів збільшити виробництво, за умови, що будут контракти щонайменше на 5 років - вони не отримали від урядів запевенень...
тому виробництво збільшилось в 2-3 рази, за рахунок збільшення змін,
а не збільшення ліній по виробництву
по факту хоч якісь зрушення були до 2019 року по виробництву зброї
потім заглохло
потім були казки "халяви" вистачить, лендліз не потрібен
а сьогодні не зрозуміло - що є правда, а що брехня
мільон дронів
то мільон дронів на кухні за власні кошти
то нема ресурсів на мільон дронів - Ігнат
тоді й військові плани були б з розрахунку на 500тис, а не на 1млн
навіщо обіцяти те що не можуть, або не хочуть виконати?
адміністрація США, ще гірше
мають гроші та повноваження - проте не користуються
де зброя, а не гроші
тому що за гроші ніхто не продасть зараз зброю
якщо про вибухівку правда - то прийдеться заморожувати конфлікт
а що робити?
якщо основного наступального компоненту обмаль