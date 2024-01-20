Росіяни наситили ППО Крим та фронт, а далі у них - прохідний двір, - Ігнат

Росіяни стягнули сили ППО в Крим та на передову, але прибрали їх з регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю Focus.

"Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО.

Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак.

Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони...

Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів", - зауважив Ігнат.

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