Проведення обшуків у судах несе істотні загрози для незалежності суддів, - Верховний Суд

Верховний Суд вважає, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, нагадується, що 9 січня 2024 року в Дніпровському районному суді міста Києва Державне бюро розслідувань провело слідчі дії.

"Верховний Суд звертає увагу на те, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів, а тому такі дії мають проводитися виключно у виняткових випадках, за наявності належних фактичних та юридичних підстав і за умов суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що, за повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи, і цей факт викликає серйозне занепокоєння.

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"Випадки втручання в діяльність судді у зв’язку з ухваленням ним судових рішень та незгодою з результатами судового розгляду провадження є неприпустимими.

Відповідні події вимагають невідкладної реакції як з боку органів судової влади, так і з боку правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за діяльністю конкретних слідчих підрозділів та окремих співробітників, які брали участь у проведенні зазначених слідчих дій", - додають у ВС.

З цією метою Верховний Суд звернувся до директора ДБР, який, згідно із Законом України "Про Державне бюро розслідувань", несе відповідальність за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР.

"Належна і своєчасна правова оцінка відповідних дій правоохоронних органів та засудження випадків втручання в діяльність суддів у зв’язку зі справами, що перебувають на їх розгляді, унеможливить подальше виникнення подібних ситуацій, несумісних із цінностями правової держави", - резюмували у Верховному Суді.

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