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Проведення обшуків у судах несе істотні загрози для незалежності суддів, - Верховний Суд

суд,верховний

Верховний Суд вважає, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, нагадується, що 9 січня 2024 року в Дніпровському районному суді міста Києва Державне бюро розслідувань провело слідчі дії.

"Верховний Суд звертає увагу на те, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів, а тому такі дії мають проводитися виключно у виняткових випадках, за наявності належних фактичних та юридичних підстав і за умов суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що, за повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи, і цей факт викликає серйозне занепокоєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які нові конкурси та перевірка суддів Верховного Суду несуть значні загрози для їхньої незалежності, - Кравченко

"Випадки втручання в діяльність судді у зв’язку з ухваленням ним судових рішень та незгодою з результатами судового розгляду провадження є неприпустимими.

Відповідні події вимагають невідкладної реакції як з боку органів судової влади, так і з боку правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за діяльністю конкретних слідчих підрозділів та окремих співробітників, які брали участь у проведенні зазначених слідчих дій", - додають у ВС.

З цією метою Верховний Суд звернувся до директора ДБР, який, згідно із Законом України "Про Державне бюро розслідувань", несе відповідальність за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР.

"Належна і своєчасна правова оцінка відповідних дій правоохоронних органів та засудження випадків втручання в діяльність суддів у зв’язку зі справами, що перебувають на їх розгляді, унеможливить подальше виникнення подібних ситуацій, несумісних із цінностями правової держави", - резюмували у Верховному Суді.

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Верховний суд про обшуки в судах 01

Автор: 

Верховний Суд (1188) обшук (1970) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+40
А сумашедша корупція в судах що несе.
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20.01.2024 14:45
+25
у верховному суді жопами зайорзали ))) не сціть .. готовте бабоси . обілетят вас і працюйте далі
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20.01.2024 14:45
+24
верх цинизма прикрывать свои коррупционные сраки мантиями и верховенством права!!!!!
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20.01.2024 14:49
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Это вы продажные сук....и несёте угрозу Украине
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20.01.2024 17:22 Відповісти
Так недавно ж щедрували... а вдгуг потомки Зварича з,явились. АРХ М
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20.01.2024 17:36 Відповісти
Не обшуки, а на вас треба самосуд військових які прийдуть за всіма вами, хтось із корупціонерів засуджений реально, за що ви дістаєте державні кошти?
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20.01.2024 17:43 Відповісти
Не українському наскрізь корумпованому верховному суду про це розповідати. Взагалі незрозуміло, навіщо в теперішній час в Україні суди? Збіговисько хабарників та покидьків дуже просто замінять військово-польові трибунали.
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20.01.2024 17:56 Відповісти
це така шутка ? любого , любого україньского судью можна посадити , у кожного є за що
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20.01.2024 17:58 Відповісти
навіть якщо знайдуть під столом судді відро діамантів, нищо вам не загрожує
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20.01.2024 18:40 Відповісти
Верховний суд і незалежність? В нашій країні, ці поняття не сумісні.
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21.01.2024 08:10 Відповісти
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