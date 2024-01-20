У британській поліції створили підрозділ для боротьби із загрозами з боку Росії

У поліції Великої Британії створили новий підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану, на тлі стурбованості ризиками напередодні парламентських виборів у країні, які очікуються цього року.

За словами помічника комісара поліції Метта Джукса, який також керує британським відділом боротьби з тероризмом, у поліції нині вважають, що виклик, створений ворожими державами, "зараз більший, ніж з часів холодної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", - сказав він журналістам.

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Минулого року Велика Британія ухвалила закон "Про національну безпеку", намагаючись ускладнити для інших країн шпигунство, викрадення комерційної таємниці і втручання в політичну систему країни.

Джукс зазначив, що новий відділ спеціалізованих розслідувань використовуватиме повноваження, які були визначені в цьому законі.

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою відповідь на ворожі дії інших держав", – сказав він.

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Джукс також розповів, що обсяг дезінформації в Інтернеті був більшим, ніж у будь-який попередній рік виборів у Британії.