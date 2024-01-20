У британській поліції створили підрозділ для боротьби із загрозами з боку Росії
У поліції Великої Британії створили новий підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану, на тлі стурбованості ризиками напередодні парламентських виборів у країні, які очікуються цього року.
За словами помічника комісара поліції Метта Джукса, який також керує британським відділом боротьби з тероризмом, у поліції нині вважають, що виклик, створений ворожими державами, "зараз більший, ніж з часів холодної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", - сказав він журналістам.
Минулого року Велика Британія ухвалила закон "Про національну безпеку", намагаючись ускладнити для інших країн шпигунство, викрадення комерційної таємниці і втручання в політичну систему країни.
Джукс зазначив, що новий відділ спеціалізованих розслідувань використовуватиме повноваження, які були визначені в цьому законі.
"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою відповідь на ворожі дії інших держав", – сказав він.
Джукс також розповів, що обсяг дезінформації в Інтернеті був більшим, ніж у будь-який попередній рік виборів у Британії.
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як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
Мені було смішно дивитися, як в одному з британських серіалів озброєний пістолетом злочинець втікав у лісі від беззбройної поліцейської. Може, вона йому не сподобалася, як жінка?
https://www.bbc.com/russian/uk/2012/09/120919_uk_police_no_guns
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
Але реакції ніякої. І те, що оце намагаються видати за якісь заходи проти кацапської загрози, просто сміх.
Всі чекають на "перл_гарбор"...
Одного подразделения мало, надо хотя бы несколько, ну пяток, тогда, может, Великобритания будет надежно защищена от угроз со стороны России.. )
І зрозуміти вже на завжди що давати клептократіям і автокрптіям гроші це робити зашморг собі на шиї.
ці режими повинні купатися в своєму лайні і все.
також накласти санкції на їх посіпак типу словакії , венгрії , і т п
от тоді Україна зможе перемогти