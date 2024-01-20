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Новини
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У британській поліції створили підрозділ для боротьби із загрозами з боку Росії

велика,поліція,британія

У поліції Великої Британії створили новий підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану, на тлі стурбованості ризиками напередодні парламентських виборів у країні, які очікуються цього року.

За словами помічника комісара поліції Метта Джукса, який також керує британським відділом боротьби з тероризмом, у поліції нині вважають, що виклик, створений ворожими державами, "зараз більший, ніж з часів холодної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", - сказав він журналістам.

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Минулого року Велика Британія ухвалила закон "Про національну безпеку", намагаючись ускладнити для інших країн шпигунство, викрадення комерційної таємниці і втручання в політичну систему країни.

Джукс зазначив, що новий відділ спеціалізованих розслідувань використовуватиме повноваження, які були визначені в цьому законі.

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою відповідь на ворожі дії інших держав", – сказав він.

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Джукс також розповів, що обсяг дезінформації в Інтернеті був більшим, ніж у будь-який попередній рік виборів у Британії.

Автор: 

Велика Британія (5549) вибори (6683)


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Топ коментарі
+6
на сьогоднішній день поліція особливо Лондонського муніципалітету це ***********. мер мусульманин, лівак та соціалист, то ж поліція що йому підпорядковується відповідно недієздатна. надія що вже ж таки щось буде мінятися, в більш адекватну сторону, інакше це навіть не смішно вже.
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20.01.2024 18:17
+4
є відосики, де еко притистувальники, перекривають дороги.
як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
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20.01.2024 18:12
+2
Та краще б зразу таємну зондеркоманду з вилову та ліквідації різних туристів.
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
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20.01.2024 18:19
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є відосики, де еко притистувальники, перекривають дороги.
як що у них вся така поліція, то мені дуже прикро.
а ще є відосики, як ультрас ******* любителів хамаса, а поліція, десь жалась в бусах.
то, як вони зібралися боротися проти кацапів? рожевими ділдо?
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20.01.2024 18:12 Відповісти
Британські "боббі" не мають при собі зброї. Як виняток, озброєними є поліцейські спецпідрозділи, але їх використовують у виняткових випадках.
Мені було смішно дивитися, як в одному з британських серіалів озброєний пістолетом злочинець втікав у лісі від беззбройної поліцейської. Може, вона йому не сподобалася, як жінка?



https://www.bbc.com/russian/uk/2012/09/120919_uk_police_no_guns
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20.01.2024 18:32 Відповісти
на сьогоднішній день поліція особливо Лондонського муніципалітету це ***********. мер мусульманин, лівак та соціалист, то ж поліція що йому підпорядковується відповідно недієздатна. надія що вже ж таки щось буде мінятися, в більш адекватну сторону, інакше це навіть не смішно вже.
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20.01.2024 18:17 Відповісти
Это стыд. Британский стыд
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20.01.2024 18:21 Відповісти
Будемо сподіватись на краще, мюслік він чи коммі але буде діяти по закону, це не в нас, що відданість партії, вождям чи годувальникам вище закону
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20.01.2024 18:24 Відповісти
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові...
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20.01.2024 20:10 Відповісти
Та краще б зразу таємну зондеркоманду з вилову та ліквідації різних туристів.
Але вже великий прогрес для британців з віковими традиціями демократії створити підрозділ для прямо названої адресної протидії, а не абстрактних загроз.
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20.01.2024 18:19 Відповісти
Як комунальне підприємство з відлову тварин..
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20.01.2024 18:28 Відповісти
Вже два десятки років московська ґебня застосовує на території Королівства зброю масового враження.

Але реакції ніякої. І те, що оце намагаються видати за якісь заходи проти кацапської загрози, просто сміх.

Всі чекають на "перл_гарбор"...
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20.01.2024 18:35 Відповісти
"В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны России.."
Одного подразделения мало, надо хотя бы несколько, ну пяток, тогда, может, Великобритания будет надежно защищена от угроз со стороны России.. )
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20.01.2024 19:30 Відповісти
Єдиний спосіб боротьби з цим - вислати всіх росіян з Великобританії та заборонити в'їзд з Росії щонайменше на 25 років.
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20.01.2024 19:38 Відповісти
А що з олігархами робити, які купують розвалюхи в Лондоні за сотні млн.фунтів ? За які тоді гроші палестинців годувати ?
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Зараз цим питанням займається Ізраїль. Вирішиться дуже швидко😁
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21.01.2024 07:36 Відповісти
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих американських ґольдманів і беркманів відправив нах до Росії.
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Єдиний спосіб боротьби з кацапами ,обмежити продаж гпзу і нафти , обмежити це стадо від інтернету, банківських систем, інтелектуальних систем телефонії, компютерних стстем, автомобілів, а Китай в свою чергу обмежити теж у деяких речах.
І зрозуміти вже на завжди що давати клептократіям і автокрптіям гроші це робити зашморг собі на шиї.
ці режими повинні купатися в своєму лайні і все.

також накласти санкції на їх посіпак типу словакії , венгрії , і т п
от тоді Україна зможе перемогти
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20.01.2024 20:23 Відповісти
 
 