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Новини Війна
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Росія нічого не робить просто так, кожна ракета чи дрон мають ціль в Україні, - Повітряні сили

ракета

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що кожна ракета чи дрон, запущені Росією по території України, мають ціль, і неправильно говорити, що російські удари завдаються для виснаження української протиповітряної оборони.

Про це він сказав у інтерв’ю "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що завдається удар для того, щоби виснажити нашу ППО, щоб ми витратили ракети. Це неправильно. Кожна ракета, кожен дрон летить по своїй цілі. У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об’єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об’єкт, склади якісь і так далі. Вони все роблять не просто так. Кожна ракета має свою мету і дрон у тому числі", - наголосив Ігнат.

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Водночас він підкреслив, що атака великою кількістю засобів повітряного нападу ракет та дронів розосереджує увагу всієї протиповітряної оборони, усіх сил оборони.

"ППО складається з багатьох частин. Багатьох елементів. Це і винищувальна авіація, і засоби наземні, такі як зенітні ракетні підрозділи, також радіотехнічні війська, які виявляють цілі. Далі вже ідуть мале ППО, більш воно у складі сухопутних військ та інших Сил оборони, мобільні вогневі групи, і так далі. Це все отримує таку величезну нагрузку одночасно. Спочатку дрони летять, розвідка боєм, як то кажуть, потім летять ракети на різних напрямках, безумовно, навіть час для того, щоб перезаряджати установки, теж потрібен", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Також він зауважив, що українська ППО "сьогодні зосереджена на локальному захисті міст, об’єктів і так далі".

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"Тому, на жаль, і дрони, і ракети можуть летіти далеко, аж до західних кордонів, і вже там на підступах до своїх потенційних цілей вони знищуються протиповітряною обороною", - повідомив Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що "ворог під час атак такою великою кількістю ракет та дронів намагається перевантажити нашу протиповітряну оборону для того, щоб якомога більше цих засобів, якими він б’є, потрапило до своєї мети".

Автор: 

крилаті ракети (1070) дрони (4624) Ігнат Юрій (786)


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Топ коментарі
+6
як цікава думка, а всі думали кацапня феєрверкі запускає...
хлопці шо з вами?
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20.01.2024 19:04
+3
Ну а що вони можуть зробити,
не спеціально пропускають москальські ракети.
Просто собі уявляю який частокіл ППО треба поставити вздовж усього кордону з **********, рахою і лінією фронту щоб за першим разом збити хоч половину, а далі по містах і об'єктах щось ставити
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20.01.2024 19:12
+1
У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об'єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об'єкт, склади якісь і так далі. Джерело:

Житлові будинки, лікарні, школи?
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20.01.2024 19:08
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як цікава думка, а всі думали кацапня феєрверкі запускає...
хлопці шо з вами?
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20.01.2024 19:04 Відповісти
*якa
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20.01.2024 19:06 Відповісти
Ну а що вони можуть зробити,
не спеціально пропускають москальські ракети.
Просто собі уявляю який частокіл ППО треба поставити вздовж усього кордону з **********, рахою і лінією фронту щоб за першим разом збити хоч половину, а далі по містах і об'єктах щось ставити
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20.01.2024 19:12 Відповісти
могли б зробити більше і набагато,
але тоді це все нікому не потрібно було...
щє ніколи так не "ржав"....
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20.01.2024 19:22 Відповісти
ігнат на чергуванні?
знову, набір рандомних фраз?
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20.01.2024 19:06 Відповісти
Мабуть, у речників від кількості фраз залежить просування по службі.
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20.01.2024 19:10 Відповісти
Дуже розумна людина.
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20.01.2024 19:07 Відповісти
У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об'єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об'єкт, склади якісь і так далі. Джерело:

Житлові будинки, лікарні, школи?
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20.01.2024 19:08 Відповісти
Вони входять в "і так далі".
Посоромився назвати.
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20.01.2024 19:23 Відповісти
А що він хотів сказати і кому?
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20.01.2024 19:08 Відповісти
Папа проголошує urbi et orbi кілька раз на рік, а йому треба чи не кожного дня... То важко...
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20.01.2024 19:35 Відповісти
я б розвернув думку, глобальнше...
а шо взагалі зелені кому, шо і коли хотіли сказати?
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20.01.2024 19:35 Відповісти
як ви думаєте, шо хоч хтось один з українців іх цікавить?
ви великий оптіміст...
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20.01.2024 19:38 Відповісти
зеленомарафонцям
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Що це за заява? На біса.
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20.01.2024 19:39 Відповісти
Похоже, шо оно нарешти начало понимать как работает ПВО.
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20.01.2024 19:41 Відповісти
Нарешті видав щось нормальне.
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20.01.2024 19:53 Відповісти
Які ж ми усі наївні лошари, думали що кацапня просто так і куди попало ракетки жбурляє, від нехрен робити. А виходить, що не просто так, кожна ракетка має ціль!!! Просто цікаво, Будан чи Ігнат - хто з них розумніший?
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20.01.2024 20:11 Відповісти
але хтось же їх наводить і підказує, куди саме треба бити
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20.01.2024 20:16 Відповісти
Це просто лютий *******!!! Хтось прибере вже, нарешті , цього божевільного "ігната"?!
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20.01.2024 23:31 Відповісти
 
 