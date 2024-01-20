Росія нічого не робить просто так, кожна ракета чи дрон мають ціль в Україні, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що кожна ракета чи дрон, запущені Росією по території України, мають ціль, і неправильно говорити, що російські удари завдаються для виснаження української протиповітряної оборони.

Про це він сказав у інтерв’ю "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що завдається удар для того, щоби виснажити нашу ППО, щоб ми витратили ракети. Це неправильно. Кожна ракета, кожен дрон летить по своїй цілі. У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об’єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об’єкт, склади якісь і так далі. Вони все роблять не просто так. Кожна ракета має свою мету і дрон у тому числі", - наголосив Ігнат.

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Водночас він підкреслив, що атака великою кількістю засобів повітряного нападу ракет та дронів розосереджує увагу всієї протиповітряної оборони, усіх сил оборони.

"ППО складається з багатьох частин. Багатьох елементів. Це і винищувальна авіація, і засоби наземні, такі як зенітні ракетні підрозділи, також радіотехнічні війська, які виявляють цілі. Далі вже ідуть мале ППО, більш воно у складі сухопутних військ та інших Сил оборони, мобільні вогневі групи, і так далі. Це все отримує таку величезну нагрузку одночасно. Спочатку дрони летять, розвідка боєм, як то кажуть, потім летять ракети на різних напрямках, безумовно, навіть час для того, щоб перезаряджати установки, теж потрібен", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Також він зауважив, що українська ППО "сьогодні зосереджена на локальному захисті міст, об’єктів і так далі".

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"Тому, на жаль, і дрони, і ракети можуть летіти далеко, аж до західних кордонів, і вже там на підступах до своїх потенційних цілей вони знищуються протиповітряною обороною", - повідомив Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що "ворог під час атак такою великою кількістю ракет та дронів намагається перевантажити нашу протиповітряну оборону для того, щоб якомога більше цих засобів, якими він б’є, потрапило до своєї мети".