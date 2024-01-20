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В Чорному морі російський фрегат "Адмірал Ессен". Рівень ракетної загрози - високий, - Сили оборони півдня

фрегат «адмірал ессен»

Ворог провів ротацію ракетоносіів у Чорному морі - замість малого ракетного корабля вивів на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Сил оборони, на кораблі може бути до 8 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні рідкісну 4-тонну ракету П-35 , яка була виготовлена у 60-х роках, - Defence Express

Автор: 

ракети (4004) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1659)


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Топ коментарі
+17
То потопіть його.
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20.01.2024 19:13
+8
Підходь близче!

Руський военний корабль МасьКва тебе зачекався.
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20.01.2024 19:15
+6
а місцева п.янь в піхоті завжди була..
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20.01.2024 19:39
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То потопіть його.
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20.01.2024 19:13 Відповісти
Підходь близче!

Руський военний корабль МасьКва тебе зачекався.
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20.01.2024 19:15 Відповісти
"Адмірал Ессен"

"Ессен" можна приблизно перекласти, як "Жранкель"!
)))
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20.01.2024 19:15 Відповісти
Підлеглим, які знали німецьку мову його прізвище явно подобалось!😊
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20.01.2024 19:20 Відповісти
При царизмі більшість морських офіцерів мали нескрепні прізвища..майже всі.
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20.01.2024 19:25 Відповісти
Цар немец.Офицеры немцы,французы,шотландцы.....У кацапа так вю дорогу.
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20.01.2024 19:36 Відповісти
а місцева п.янь в піхоті завжди була..
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20.01.2024 19:39 Відповісти
страшно представить кто в пехоте у Наполеона был. Нравится мне это голозадое шапкозакидательство
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20.01.2024 19:53 Відповісти
У вас на вологодщине все барє?
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20.01.2024 20:35 Відповісти
Никогда там не был, ни разу в жизни. В отличии от вас. Я даже не знаю толком как их земли называются, чего не скажешь о вас. Очевидно что вы ездили туда на заработки и скорее всего после 2014 года, раз так осведомлены об этом. В отличии от вас у меня совесть чиста, а у вас она полностью в дырках. И общение на мове ее вам не залатает
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21.01.2024 11:13 Відповісти
Взагалі-то, він фон Ессен. Ваньок не допускали до керівництва флотами.
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20.01.2024 20:34 Відповісти
Адмиралы Нахимов, Ушаков, Макаров. Типично немецкие фамилии
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21.01.2024 09:07 Відповісти
Пища, еда
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20.01.2024 22:22 Відповісти
Щось пророцьке в назві цього руцького корита - Essen für Fisch.

Тобто, їжа для риб.
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21.01.2024 01:51 Відповісти
вивів на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен". Джерело:

Звідки вивів? З Севастополя або з Туапсе?
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20.01.2024 19:15 Відповісти
А задронити його можна?
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20.01.2024 19:17 Відповісти
Його м.ожна взяти на абордаж. Наприклад, ось так:

https://www.youtube.com/watch?v=suHOLFhbwsM
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20.01.2024 22:28 Відповісти
Фрегат может стрелять КР не отходя от причала, "ракетная угроза" постоянна.
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20.01.2024 19:18 Відповісти
Теоретично так. Практично навіть роки не стріляють з центру густонаселених міст.
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20.01.2024 19:22 Відповісти
орки
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20.01.2024 19:27 Відповісти
Ви не праві
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20.01.2024 20:05 Відповісти
Да ЗБС тоді стартовий прискорювач відвалився...
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20.01.2024 20:09 Відповісти
а севастопольські мляді все одно махали чепчіками і кричяли уря!
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20.01.2024 20:30 Відповісти
Я правий. Це якраз вихід з бухти.
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20.01.2024 20:10 Відповісти
Ну не центр міста звичайно, але десь поруч, враховуючи географію Севаса.
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20.01.2024 20:11 Відповісти
Чому не центр? Просто потрібно було стріляти в протилежний бік. Якраз попав би в штаб флота, який ми декілька місяців тому гепнули.
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20.01.2024 20:42 Відповісти
вже пару тройку ваших відстрілялися від причалу,
включно підводний сраночовен...
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20.01.2024 20:17 Відповісти
і це було практично
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20.01.2024 20:19 Відповісти
А який рівень загрози в Чорному морі створено цьому рашистському фрегату?
Невже цій жирній цілі досі немає загрози?
На борту мабуть повно власної вибухівки, треба доставити детонатор, ініціювати детонацію...
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20.01.2024 19:20 Відповісти
Вони так давно калибри не пускали.....Ми там нормально за кадик кацапа держимо.ЧФ обнулено.....нормально так.
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20.01.2024 19:39 Відповісти
Живуче, падло.

Його вже раз покоцали з "Нептуна", а воно знов вилізло:

https://defence-ua.com/news/jak_neptun_vpershe_udariv_po_rashistskomu_korabli_i_scho_tse_bula_za_istorija-14095.html
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20.01.2024 19:20 Відповісти
Командующий ВМС рассказал о первом применении "Нептуна". Били по фрегату "Адмирал Эссен"

Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения, было убито несколько оккупантов. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", - сказал Неижпапа.
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20.01.2024 20:13 Відповісти
З цих посудин велась стрільба? чи тільки з буянів, і варшав.янок?
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20.01.2024 19:27 Відповісти
Цей також гад пускав.....
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20.01.2024 19:37 Відповісти
Український морський дрон їм в подарунок.
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20.01.2024 19:36 Відповісти
вы его с асфальта сделаете...?
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20.01.2024 19:45 Відповісти
Наш "Нептун" на низком старте....
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20.01.2024 19:46 Відповісти
Адмірал Ессен - це та срань яку японці в 1905 замочили і навіть уваги не звернули?
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20.01.2024 19:49 Відповісти
Не замочили. Командир крейсера "Новик" и броненосца "Севастополь", командующий Балтфлота в 1-ю мировую войну.
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20.01.2024 19:54 Відповісти
недомочили - я би я так сказав.
макарова замочили і русня позорно програла війну...
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20.01.2024 19:58 Відповісти
Цусіма? - то особливий случай.
там японці перетопили все русняве що змогли дігнати...
і це ж треба було пертися цілим флотом через всю Африку
шо би так позорно перестати плавати....
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20.01.2024 20:44 Відповісти
Русню їпуть не зупиняючись. Це перманентний процес. Навіть під Авдіївкою, про яку пише Бутусов.
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20.01.2024 20:02 Відповісти
є дуже простий вихід - не читай.
ходи на скабеєву - там русня вже під Вашингтом шанці риє...
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20.01.2024 20:12 Відповісти
Пора ему тоже в подводный флот переходить.
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Давайте, зробіть з нього "Адмірал Потопессен".
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20.01.2024 20:01 Відповісти
Атмирал антицигель.
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20.01.2024 22:27 Відповісти
Дивуюсь, чому ці алконавти назвали його "Адмірал Ессен"? За логікою мав би бути "Адмірал Дрінкен".
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20.01.2024 20:03 Відповісти
Есс (ass) по англійськи - дупа.
Отже фрегат називається "Адмірал дупень".
Чи "Адмірал сракень".
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20.01.2024 21:55 Відповісти
а хто в курсах - що там на днях трапилось з бувшим українським ПСКР проекту 205П? потонув?
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20.01.2024 20:12 Відповісти
Сперли забортную арматуру?).
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20.01.2024 20:41 Відповісти
не знаю наш это захваченный, или свиноцабачий...!
но потопили точно - где-то встречал даже спутниковые снимки...!!!
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20.01.2024 20:58 Відповісти
в 14-у році якійсь захопили, чи то "Миколаїв" чи "Полісся".
Я так розумію, факт знищення чомусь не попав у зведення ГШ.
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20.01.2024 21:59 Відповісти
то что они захватили - это спокойно тогда могло произойти...!
а вот почему не попал в сводку. может потому что ещё изучают спутниковые снимки и перепроверяют...
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20.01.2024 22:57 Відповісти
чому могло? це і сталось. Тільки я не пам'ятаю, який конкретно то був борт.
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20.01.2024 23:38 Відповісти
да я и не спорю - написал просто неконкретно...
просто там могли и исконно свиноцабачюю калошу потопить...
видел два фото\это было как иллюстрация\ - на одном наш. ещё в наших цветах, на другом именно свиноцабачий...\проверить нет возможности...\
как и с Илом-22 сбили - или как пишут свинорылые, повредили...!
хотя по новостям паРаши - у них не было этих самолётов...\совсем...)))\
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21.01.2024 00:03 Відповісти
з іл-22 як раз простіше: фото в Анапі з пошкодженими хвостовими площинами з'явилось у той же день.
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21.01.2024 00:43 Відповісти
ну - если это анапа...! был уже подбитый ил-22, что интересно - описание - его повреждений очень похожи на это фото... только тот кто знает аэропорт анапы смог бы узнать это фото подлинное или нет...!
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21.01.2024 00:47 Відповісти
вже давно обсмоктали, в той же день - фото справжнє.
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21.01.2024 01:23 Відповісти
наверное я что-то пропустил...(((
бывает что очень много новостей\если долго не заходил...!\ - все даже не успеваешь просмотреть...!
если у тебя есть ссылка на эту новость - брось сюда...\можно сориентироваться в своей ленте новостей - ну как вариант, если ты там оставил пост и он кому-то понравился...\
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21.01.2024 08:58 Відповісти
Я не второпав: він москалям вже не потрібен?
Краще би пустили на гвіздки.
Вони потрібні щоб забивати труни.
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20.01.2024 21:52 Відповісти
 
 