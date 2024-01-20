В Чорному морі російський фрегат "Адмірал Ессен". Рівень ракетної загрози - високий, - Сили оборони півдня

Ворог провів ротацію ракетоносіів у Чорному морі - замість малого ракетного корабля вивів на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Сил оборони, на кораблі може бути до 8 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим", - зазначається в повідомленні.

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