Росія не повинна виграти війну проти України, - голова військового комітету ЄС Брігер

Безпека України тісно пов’язана з безпекою Європи, тому Росія не повинна виграти війну.

На цьому наголосив колишній начальник генерального штабу Австрії, нині голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія не повинна виграти війну", - заявив Брігер та закликав до подальшої підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має виробити 1,3 млн снарядів до кінця року, до України вони потраплятимуть у пріоритетному порядку, - єврокомісар Бретон

Він підкреслив, що "безпека України тісно пов'язана з безпекою Європи". За словами генерала, захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу, подібну до тієї, що існувала за часів "холодної війни". "Російське сусідство набагато помітніше у Балтійському регіоні, ніж у Брюсселі", - додав Брігер.

Голова Військового комітету ЄС також заявив, що у разі будь-якого нападу на країни-члени ЄС, "буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО, тобто про колективну оборону".

"З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури", - сказав Брігер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі обговорюють створення нового фонду для військової підтримки України

Голова Військового комітету ЄС також вказав на те, що якщо після виборів у США Євросоюзу доведеться взяти на себе більше відповідальності за оборонну політику, то він може уявити собі посилення європейської складової НАТО або створення європейської армії. "Я б взагалі не виключав цього у більш віддаленому майбутньому", - зазначив він.

На переконання генерала, чим далі просуватиметься європейська інтеграція, яка пов'язана з відмовою від суверенних прав, тим більше питання спільних збройних сил виходитиме на перший план. Наразі ж Брігер переконаний, що "Європейський Союз матиме інструменти, необхідні для гарантування безпеки своїх громадян у майбутньому". У цьому контексті він зазначив, що так звані "бойові групи" ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців і повинні бути готові до розгортання з 2025 року, переважно за межами Європи і на додаток до НАТО.