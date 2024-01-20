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Новини Війна
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Росія не повинна виграти війну проти України, - голова військового комітету ЄС Брігер

Голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер

Безпека України тісно пов’язана з безпекою Європи, тому Росія не повинна виграти війну.

На цьому наголосив колишній начальник генерального штабу Австрії, нині голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія не повинна виграти війну", - заявив Брігер та закликав до подальшої підтримки України.

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Він підкреслив, що "безпека України тісно пов'язана з безпекою Європи". За словами генерала, захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу, подібну до тієї, що існувала за часів "холодної війни". "Російське сусідство набагато помітніше у Балтійському регіоні, ніж у Брюсселі", - додав Брігер.

Голова Військового комітету ЄС також заявив, що у разі будь-якого нападу на країни-члени ЄС, "буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО, тобто про колективну оборону".

"З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури", - сказав Брігер.

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Голова Військового комітету ЄС також вказав на те, що якщо після виборів у США Євросоюзу доведеться взяти на себе більше відповідальності за оборонну політику, то він може уявити собі посилення європейської складової НАТО або створення європейської армії. "Я б взагалі не виключав цього у більш віддаленому майбутньому", - зазначив він.

На переконання генерала, чим далі просуватиметься європейська інтеграція, яка пов'язана з відмовою від суверенних прав, тим більше питання спільних збройних сил виходитиме на перший план. Наразі ж Брігер переконаний, що "Європейський Союз матиме інструменти, необхідні для гарантування безпеки своїх громадян у майбутньому". У цьому контексті він зазначив, що так звані "бойові групи" ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців і повинні бути готові до розгортання з 2025 року, переважно за межами Європи і на додаток до НАТО.

Автор: 

Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+7
З такою владою, як у нас, важко буде виграти.
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20.01.2024 19:48
+5
Понеслося з "легкого язика" пана Макрона...
"росія не має виграти... але не має і програти"
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20.01.2024 19:49
+3
З вашею ,, допомогою" - і програти теж! Чекайте в себе ракети!
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20.01.2024 19:51
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З такою владою, як у нас, важко буде виграти.
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20.01.2024 19:48 Відповісти
Іді дамой, ваня, воткі нєт.
Те що влада г@ндони не означає що треба припинити мочити русню. Це просто додаткова проблема.
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20.01.2024 20:08 Відповісти
Бачу ви сенса зовсім не зрозуміли. Прикро.
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20.01.2024 20:16 Відповісти
ну то что ты ваня Елажов - тут он в точку...!
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20.01.2024 20:59 Відповісти
Понеслося з "легкого язика" пана Макрона...
"росія не має виграти... але не має і програти"
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20.01.2024 19:49 Відповісти
З вашею ,, допомогою" - і програти теж! Чекайте в себе ракети!
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20.01.2024 19:51 Відповісти
Пані Олено, не потрвібно чекати допомогу від Австрії, бо Австрія- нейтральна країна з чіткою метою підтримки незалежності і недоторканності кордонів (ці правила нейтралітету сформовано за взірцем Швейцарії). Їхня справа щось говорити, а можливо і допомогти, але в цьому випадку найпершим, що має бути, так це те, що ми маємо себе захистити. Україна має свою Конституцію, свого Верховного Головнокомандувача, свою армію, уряд, парламент, бюджет..., чи нам вони не дають бити кацапів? А якби зовсім не допомогали, то чим би ми відбивалися, "Володіним асфальтом"? Про це народ не думав, коли з 2019 і по 2022 роки витратили всі бюджетні кошти на дороги і саме головне час? То можливо пора спитати про підготовку у влади і просто просити, а не упрікати і не обзивати Захід?
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20.01.2024 20:05 Відповісти
Росія не повинна виграти війну проти України

Троха ******** ці благочестиві заклинання.
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20.01.2024 19:53 Відповісти
Шведы уже открыто заявили что надо готовится к войне и на днях пройдут самые большие учения в ЕС за последние десять лет с участием 90 тыс. военных.
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20.01.2024 19:55 Відповісти
чомусь остання декада показує що реторика заходу дуже змінилася
вже другий лідер держави не каже, Україна має виграти
не каже, ***** має програти
а лиш, ***** не має виграти цю війну
п чому підвох в їх словаї???
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20.01.2024 20:03 Відповісти
Мені здається, що у них є свої країни, і свої виборці, які потім запитають, навіщо вони корумпованій з ніг до голови владі в Україні віддавали їх гроші, які збирали з податків? У перший рік війни всі все до нас перли, але коли роздивилися, як тут гнила гуманітрака на складах, як розкрадалися гроші, то задумалися про своє політичне життя, бо журналісти все бачать і про все пишуть і наш марафон не дивляться. У них головне закон, а не вихваляння одного, який користуючись становищем захопив всю владу.
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20.01.2024 20:09 Відповісти
Гнила..да щаз..не вся - ще півтора роки тому, точно знаю, шмаття - нормальне, джинси, футболки - дуууже нормальної якості, фасону - зі всьома бірками продавали на ринках по низьких цінах. Футболки по 50 грн, джинси по 200 грн.
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20.01.2024 20:25 Відповісти
Одними добрими словами, перевага на полі бою не з'явиться.
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20.01.2024 20:16 Відповісти
Посулат повинен бути не те щоб параша не виграла, а щоб параша програла та розвалилась на хрєн.
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20.01.2024 20:19 Відповісти
Частіше повторюйте ці мантри, можете ще якогось засушеного святого з'їсти - точно допоможе.
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20.01.2024 20:29 Відповісти
В 25 году на вонючей ********* деньги закончатся, а тут еще их ЖКХ кабздонится, все Украине как-то в помощь, раз *Томагавки* не дают.
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20.01.2024 21:40 Відповісти
Наче й все вірно, але як кажуть "але є нюанс"
Між "Росія не повинна виграти війну" і "Україна повинна виграити війну" - величезна прірва.
Але пан генерал це знає, тому й сказав те, що сказав.
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20.01.2024 21:50 Відповісти
 
 