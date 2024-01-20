Росія не повинна виграти війну проти України, - голова військового комітету ЄС Брігер
Безпека України тісно пов’язана з безпекою Європи, тому Росія не повинна виграти війну.
На цьому наголосив колишній начальник генерального штабу Австрії, нині голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія не повинна виграти війну", - заявив Брігер та закликав до подальшої підтримки України.
Він підкреслив, що "безпека України тісно пов'язана з безпекою Європи". За словами генерала, захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу, подібну до тієї, що існувала за часів "холодної війни". "Російське сусідство набагато помітніше у Балтійському регіоні, ніж у Брюсселі", - додав Брігер.
Голова Військового комітету ЄС також заявив, що у разі будь-якого нападу на країни-члени ЄС, "буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО, тобто про колективну оборону".
"З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури", - сказав Брігер.
Голова Військового комітету ЄС також вказав на те, що якщо після виборів у США Євросоюзу доведеться взяти на себе більше відповідальності за оборонну політику, то він може уявити собі посилення європейської складової НАТО або створення європейської армії. "Я б взагалі не виключав цього у більш віддаленому майбутньому", - зазначив він.
На переконання генерала, чим далі просуватиметься європейська інтеграція, яка пов'язана з відмовою від суверенних прав, тим більше питання спільних збройних сил виходитиме на перший план. Наразі ж Брігер переконаний, що "Європейський Союз матиме інструменти, необхідні для гарантування безпеки своїх громадян у майбутньому". У цьому контексті він зазначив, що так звані "бойові групи" ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців і повинні бути готові до розгортання з 2025 року, переважно за межами Європи і на додаток до НАТО.
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Те що влада г@ндони не означає що треба припинити мочити русню. Це просто додаткова проблема.
"росія не має виграти... але не має і програти"
Троха ******** ці благочестиві заклинання.
вже другий лідер держави не каже, Україна має виграти
не каже, ***** має програти
а лиш, ***** не має виграти цю війну
п чому підвох в їх словаї???
Між "Росія не повинна виграти війну" і "Україна повинна виграити війну" - величезна прірва.
Але пан генерал це знає, тому й сказав те, що сказав.