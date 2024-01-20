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Новини Опалювальний сезон
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Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає, - глава Міненерго Галущенко

галущенко

Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повністю тримаємо систему. Маємо всі ресурси для цього – як газу, вугілля і запасів ядерного палива, так і щодо підготовки генерації й об’єктів передачі. Тому ми стабільно проходимо ОЗП", - зазначив він.

Міністр наголосив, що дефіциту потужності в енергосистемі немає, а на випадок надзвичайних ситуацій існує можливість для імпорту електроенергії з-за кордону, зокрема для забезпечення потреб промисловості.

Водночас Галущенко пояснив, що покриття потреб споживання внутрішніми резервами не є дефіцитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими достатньо, - Галущенко

"Дефіцит – це коли внутрішніх потужностей недостатньо для виробництва електроенергії, яка споживається у конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно задіяти більше гідрогенерації, то називати ситуацію дефіцитом - абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація – це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни", - розповів він.

Урядовець підкреслив, що забезпечити стабільну роботу системи допомагає, зокрема, ремонтна кампанія минулого року, яка стала наймасштабнішою за всю історію України.

"Завдяки цьому ми додали 2,2 ГВт в систему – це те, що було пошкоджено. І результат цієї кампанії - якраз те, що жодних відключень не відбувається", - резюмував посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні не прогнозують тривалих відключень електроенергії у разі сильних морозів, - Галущенко

Автор: 

газ (10407) вугілля (2470) Галущенко Герман (528) опалювальний сезон (1744) Теплокомуненерго (541) Міненерго (1399)


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Топ коментарі
+3
бо морозів таких як на рашці немає-Слава Богу!
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20.01.2024 19:51
+3
"Дефіциту немає"
Обожнюю ці канцелярські перлини!
У наявності маємо відсутність наявності...
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20.01.2024 19:56
+3
як би була справжня зима,
українським містам булаб ...зда
не приписуй проходження цієї зими по волі природи, собі
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20.01.2024 19:57
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бо морозів таких як на рашці немає-Слава Богу!
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20.01.2024 19:51 Відповісти
рожеві соплі на Рожевому тумані, сьогодн півв дня без світла
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20.01.2024 20:28 Відповісти
"Дефіциту немає"
Обожнюю ці канцелярські перлини!
У наявності маємо відсутність наявності...
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20.01.2024 19:56 Відповісти
як би була справжня зима,
українським містам булаб ...зда
не приписуй проходження цієї зими по волі природи, собі
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20.01.2024 19:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1748055267965538472 у БНР більше двохсот ПС, які знаходяться у досяжності легких дронів.
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20.01.2024 20:02 Відповісти
****** кацапи таким не похизуються. Хай здохнуть падли!!!
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20.01.2024 20:05 Відповісти
У Новосибірську , третьому за величиною місті кацапії , у зв'язку з хронічними аваріями систем опалення , вже введено - режим надзвичайного стану . Вперше за всю його історію .
***** - руліт .
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20.01.2024 20:49 Відповісти
Українцям на місцях, краще знати про тарифи, оплату та тепло.
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Тихцем підіймають та й по всьому)
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20.01.2024 20:31 Відповісти
Це означає, що "Українці! Готуйтеся! Пістуц на обрії!"
(школа весняних шашликів)
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20.01.2024 22:16 Відповісти
 
 