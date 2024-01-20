Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає, - глава Міненерго Галущенко

Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повністю тримаємо систему. Маємо всі ресурси для цього – як газу, вугілля і запасів ядерного палива, так і щодо підготовки генерації й об’єктів передачі. Тому ми стабільно проходимо ОЗП", - зазначив він.

Міністр наголосив, що дефіциту потужності в енергосистемі немає, а на випадок надзвичайних ситуацій існує можливість для імпорту електроенергії з-за кордону, зокрема для забезпечення потреб промисловості.

Водночас Галущенко пояснив, що покриття потреб споживання внутрішніми резервами не є дефіцитом.

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"Дефіцит – це коли внутрішніх потужностей недостатньо для виробництва електроенергії, яка споживається у конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно задіяти більше гідрогенерації, то називати ситуацію дефіцитом - абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація – це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни", - розповів він.

Урядовець підкреслив, що забезпечити стабільну роботу системи допомагає, зокрема, ремонтна кампанія минулого року, яка стала наймасштабнішою за всю історію України.

"Завдяки цьому ми додали 2,2 ГВт в систему – це те, що було пошкоджено. І результат цієї кампанії - якраз те, що жодних відключень не відбувається", - резюмував посадовець.

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