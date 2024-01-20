Землі, які фігурують у справі Мазепи, не є у власності Київської ГЕС та не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва, - "слуга народу" Герус
Заяви ДБР щодо земель, які фігурують у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, що їх забудова нібито поставила під загрозу функціонування Київської ГЕС, не відповідають дійсності - ці землі не були у власності Київської ГЕС, знаходяться за 8 км від неї і не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Такі твердження ДБР є творчим підходом, але не юридичним.
Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус ("Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кейс Мазепи" несподівано набув енергетичного присмаку.
"Злочинна організація, яку ДБР викрила ще торік, забудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва" - заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону "Єдині Новини".
Насправді ці землі за 8 км від Київської ГЕС не є у власності Київської ГЕС, тому таке їх визначення є більше креативним та творчим підходом, але не юридичним. Але значно важливішим є твердження про загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва.
Очевидно, якщо таке твердження є правдивим, то після усвідомлення цієї ситуації потрібно негайно здійснювати комплекс заходів: евакуація мешканців Києва, відселення окремих районів, відновлення Пунктів Незламності тощо. Адже без роботи критичної інфраструктури життя у столиці за декілька днів стане практично неможливим. А принаймні частина відповідальності (політичної) за надійну та безпечну роботу критичної енергетичної інфраструктури лежить в тому числі і на нас, зокрема і на мені.
На щастя для енергетики (і можливо, на жаль, для тих хто хоче жити у країні із rule of law), таке твердження ДБР є неправдивим - ці спірні 2,4 га землі не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Для Київської ГЕС необхідно мати доступ до води, до каналів, до берегів, щоб моніторити рівень води - і цей доступ є. Найближча будівля від Київської ГЕС знаходиться за 100 метрів, і ні вона, ні Вишгород поблизу, ні інші більш далекі села чи окремі будівлі на сьогодні не становлять загрози для електростанції.
Тому видихаємо - евакуація відміняється.
На мою думку, і для публічної комунікації, і для юридичного процесу, правдивих юридичних доказів у правоохоронних органів має бути настільки достатньо, щоб не було потреби придумувати неправдивих тверджень, які сіють страх та хвилювання серед суспільства.
Очевидно, щоб по кейсу на 2,4 га землі із можливими збитками 7 млн грн виправдати запобіжний захід (заставу) на 1,2 млрд грн, то потрібні якісь аргументи, які покажуть масштаб ризиків та шкоди. Але все ж таки для цього не потрібно придумувати неправдиві "енергетичні страшилки", а варто користуватися правдивими юридичними фактами. Тому, що коли використовуються неправдиві твердження, то у суспільства можуть виникати питання, а чи є тоді достатньо правдивих юридичних фактів для того всього, що інкримінується?" - заявив Герус.
Справа Ігоря Мазепи
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.
У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.
Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.
20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.
Будь ласка, зачекайте...
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- Що це за х&&ня з Мазепою? - питають мене знайомі бізнесмени. - Як можна звинуватити за незаконне відчуження землі бізнесмена, котрий не має жодних владних повноважень, а чиновників, котрі цю землю виділяли (й ще масі людей, окрім Мазепи) - ні?
Що це за застава, котра в 100 разів перевищує інкримінований збиток? Що за обшуки без ордера etc, etc?..
Обставини цієї справи настільки дикі й безпрецедентні, що в голові здорової людини не вкладаються.
За моєю інформацією, рокова провина інвестбанкіра Мазепи полягає в тому, що він запропонував одному дуже відомому генералові після війни профінансувати його виборчу кампанію.
Цікавий ти фрукт. Євреям Зеленському та Єрмаку, уZкому Татарову ти віриш, а єврею Волоху ні.
Чому ДБР не застосувало цю норму у справі розкрадань в МО, чим дала можливість втікти фігуранту схем мародерства на більші суми, ніж інкримінують Мазепі?
Відтак, портновський Татаров отримав завдання через єрмаківське ДБР і портновських суддів Мазепу показово покарати.
Думаю, останні неприховані зусилля ОП зі звільнення й наступного увʼязнення генералів повʼязані з цим же.
Чекайте - це тільки початок...
а сама основа арешт по беспределу влади ти мені не подобаєшся в тюрьму то повернення часів яника дойка бізнесу захотіли гроши завели справу ось щоь страшне Ермак і татарови будують малоросию аля ми хозяїва нам всі винні
буде Мазепа сидіти за свій рот, бо так захотіли буба і їрмак, тому шо демократія в країні - куди не плюнь там і вона...
і ти клован рудий, до тебе те саме питання!
чому я, а не Україна?
та не чули ми в опі за це...
в мене 5 менеджерів!
і ви думаєте вони поумнішали?
ні
Амен 🙏🏼
Яке ж тілько дно, з осіб, зібрав Разумков Зеленський, що так гадить національним інтересам України та від якого, ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!
Наслідки їх дій, ОЧЕВИДНІ, не тільки Західним Партнерам…😡😡⚖️⚖️💸💸..
Слава Україні!
Боже як же ви полмиляєтеся...
Нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg
Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.
Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.
Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.
Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052