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Новини
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Землі, які фігурують у справі Мазепи, не є у власності Київської ГЕС та не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва, - "слуга народу" Герус

Слуга народу Андрій Герус

Заяви ДБР щодо земель, які фігурують у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, що їх забудова нібито поставила під загрозу функціонування Київської ГЕС, не відповідають дійсності - ці землі не були у власності Київської ГЕС, знаходяться за 8 км від неї і не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Такі твердження ДБР є творчим підходом, але не юридичним.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус ("Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кейс Мазепи" несподівано набув енергетичного присмаку.

"Злочинна організація, яку ДБР викрила ще торік, забудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва" - заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону "Єдині Новини".

Насправді ці землі за 8 км від Київської ГЕС не є у власності Київської ГЕС, тому таке їх визначення є більше креативним та творчим підходом, але не юридичним. Але значно важливішим є твердження про загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва.

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Очевидно, якщо таке твердження є правдивим, то після усвідомлення цієї ситуації потрібно негайно здійснювати комплекс заходів: евакуація мешканців Києва, відселення окремих районів, відновлення Пунктів Незламності тощо. Адже без роботи критичної інфраструктури життя у столиці за декілька днів стане практично неможливим. А принаймні частина відповідальності (політичної) за надійну та безпечну роботу критичної енергетичної інфраструктури лежить в тому числі і на нас, зокрема і на мені.

На щастя для енергетики (і можливо, на жаль, для тих хто хоче жити у країні із rule of law), таке твердження ДБР є неправдивим - ці спірні 2,4 га землі не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Для Київської ГЕС необхідно мати доступ до води, до каналів, до берегів, щоб моніторити рівень води - і цей доступ є. Найближча будівля від Київської ГЕС знаходиться за 100 метрів, і ні вона, ні Вишгород поблизу, ні інші більш далекі села чи окремі будівлі на сьогодні не становлять загрози для електростанції.

Тому видихаємо - евакуація відміняється.

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На мою думку, і для публічної комунікації, і для юридичного процесу, правдивих юридичних доказів у правоохоронних органів має бути настільки достатньо, щоб не було потреби придумувати неправдивих тверджень, які сіють страх та хвилювання серед суспільства.

Очевидно, щоб по кейсу на 2,4 га землі із можливими збитками 7 млн грн виправдати запобіжний захід (заставу) на 1,2 млрд грн, то потрібні якісь аргументи, які покажуть масштаб ризиків та шкоди. Але все ж таки для цього не потрібно придумувати неправдиві "енергетичні страшилки", а варто користуватися правдивими юридичними фактами. Тому, що коли використовуються неправдиві твердження, то у суспільства можуть виникати питання, а чи є тоді достатньо правдивих юридичних фактів для того всього, що інкримінується?" - заявив Герус.

Заява нардепа Андрія Геруса щодо справи Ігоря Мазепи 01
Заява нардепа Андрія Геруса щодо справи Ігоря Мазепи 02

Справа Ігоря Мазепи

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

Автор: 

Герус Андрій (446) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+34
Мазепа сказав що підтримає Залужного на президента - ось гнидоклопи і накинулись ...
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20.01.2024 20:51
+22
Проблема не в Мазепе а в том способе которым его закрыли. Такой себе 37-й год замаячил на горизонте. Расправа над неугодными. Таким образом, потом доберутся и до тех кто пишет гневные коменты на власть на цензоре.
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20.01.2024 21:03
+20
Вже по багатьом інформ джерелам пройшла інфа, що Мазепу покарали, бо завдяки прослушці його розмов дізналися що він не проти підтримати Залужного, якщо той колись раптом балотуватиметься . Цього стало достатньо для миттєвого фабрикування карної справи. Тобто Україну вже перетворено на міні-рашку, де влада не криючись, фабрикує карні справи направо і наліво, причому на відомих та впливових лбдей. Безкарність та відсутність "гальм" робить з ОПешними щурами те саме, що було з яеуковичем - наближає їхній кінець...
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20.01.2024 21:10
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по ходу Мазепа десь накосячив перед силовиками
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20.01.2024 20:46 Відповісти
Мазепа сказав що підтримає Залужного на президента - ось гнидоклопи і накинулись ...
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20.01.2024 20:51 Відповісти
кинь посилання,будь ласка. а якщо його немає-не пиз.......
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20.01.2024 20:55 Відповісти
Всім воно відоме, але тобі ніхто не дає
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20.01.2024 21:36 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZWwYZwcby5skYKF9T2Dca9_L7PCfBlwYUH0IgRrpkoyRXEJQHmr-9ImH6pgYF_DGET0irDqB9jbDv5fF6DABSAE8A1yIfq-BF6BJVXcOiZ0oeTd0psCp7isNLGWzrUxFEPBVu2hTziBRqf1KPyGQLVEWNyh5-4C8NAf1H91PZ726g&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

- Що це за х&&ня з Мазепою? - питають мене знайомі бізнесмени. - Як можна звинуватити за незаконне відчуження землі бізнесмена, котрий не має жодних владних повноважень, а чиновників, котрі цю землю виділяли (й ще масі людей, окрім Мазепи) - ні?

Що це за застава, котра в 100 разів перевищує інкримінований збиток? Що за обшуки без ордера etc, etc?..

Обставини цієї справи настільки дикі й безпрецедентні, що в голові здорової людини не вкладаються.

За моєю інформацією, рокова провина інвестбанкіра Мазепи полягає в тому, що він запропонував одному дуже відомому генералові після війни профінансувати його виборчу кампанію.
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20.01.2024 21:37 Відповісти
ах он воно що....Карл Волох....і ви вважаєте цього ізраїльського чувака джерелом правди,достойним довіри? вуличному наперсточнику можна вірити більше ніж цьому дивному Карлу!
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20.01.2024 21:40 Відповісти
Волох живе в Україні.

Цікавий ти фрукт. Євреям Зеленському та Єрмаку, уZкому Татарову ти віриш, а єврею Волоху ні.
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20.01.2024 21:45 Відповісти
Справа в демонстративному попиранню правами, демонстрацією можливості впливу на "правоохоронні" оргни та суди с цілью розправи, щоб іншим не повадно було
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20.01.2024 21:40 Відповісти
Не впевнений,що в клопів є ще й гниди.Тоді допис ні про що.Те що Залужного підтримають більше-секрет Полішінеля.А якщо він переможе-то без питань-за кого голосувати.Хай тільки балотується,а то б не вийшло як з тим генералом,що раптом віддав і своїх виборців,і своє бажання бути президентом-іншому. І відносно землі-та нехай беруть,хто гектар,хто 2,-не жалко?Українська земля є і повина бути дорога для будь кого,хто її одержав незаконно...
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20.01.2024 22:25 Відповісти
"Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності."

Чому ДБР не застосувало цю норму у справі розкрадань в МО, чим дала можливість втікти фігуранту схем мародерства на більші суми, ніж інкримінують Мазепі?

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20.01.2024 23:00 Відповісти
Відповіді, щоправда, жодної не отримав, але інформація (здогадайтеся, яким чином) до Офісу дійшла.

Відтак, портновський Татаров отримав завдання через єрмаківське ДБР і портновських суддів Мазепу показово покарати.

Думаю, останні неприховані зусилля ОП зі звільнення й наступного увʼязнення генералів повʼязані з цим же.
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20.01.2024 21:38 Відповісти
Гівнюк, про це я почув від Пояркова...
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20.01.2024 21:59 Відповісти
шо б і як зелення не робило, як би не верeщяло де і як би не висіло-сиділо - Залужний наступний Президент України!
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21.01.2024 07:36 Відповісти
він необачно пообіцяв оплатити після війни виборчу кампанію одного відомого генерала
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20.01.2024 20:52 Відповісти
свежарусы)
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20.01.2024 20:57 Відповісти
Він засновник громадського руху - Маніфест 42 , діяльність якого спрямована на боротьбу зі свавіллям силовиків стосовно бізнесу . "Перейшов їм дорогу" тобто . Оце і вся його вина .
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20.01.2024 21:06 Відповісти
там обвідний канал забудований ще з 13го року. зайобує гучністю від дискотек Лебедівку
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20.01.2024 20:49 Відповісти
Цього чувака (Мазєпу) називають бізнесменом і ниють,що на його наїхали. Україна найбідніша країна Європи з практично знищеною промисловістю,а у Мазєпи весь "бізнес це не промислове виробництво,а"....побудова котеджів на продаж на мутно привласненій землі,яка по закону є загальнодержавною (загальнонародною) власністю.....
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20.01.2024 20:54 Відповісти
Проблема не в Мазепе а в том способе которым его закрыли. Такой себе 37-й год замаячил на горизонте. Расправа над неугодными. Таким образом, потом доберутся и до тех кто пишет гневные коменты на власть на цензоре.
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20.01.2024 21:03 Відповісти
А я ще в 2019му писав, що Янукович вам ангелом буде здаватися.
Чекайте - це тільки початок...
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20.01.2024 22:45 Відповісти
тут усе не в тому який бізнесмен
а сама основа арешт по беспределу влади ти мені не подобаєшся в тюрьму то повернення часів яника дойка бізнесу захотіли гроши завели справу ось щоь страшне Ермак і татарови будують малоросию аля ми хозяїва нам всі винні
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20.01.2024 21:07 Відповісти
Ось завдяки таким поглядам на речі, Україна приречена на деградацію, бо свободи та права для інших в нас не розглядать як базові, а вони повинні торкатись всіх без винятку. На Заході, саме здатність забезпечення ПРАВА є ключем для успішного суспільства. Задайтесь питанням: Ви би хотіли оголтелої травлі в масмедіа та обвинувачення особисто для себе, коли намає навіть попередніх судових рішень?
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20.01.2024 21:48 Відповісти
якби я довів за ці роки цю нещасну країну і задовбаний та нерозумний її народ до того стану,що зараз,а сам казково озолотився на цьому,як цей Мазєпа-хотів би! але я чесно працював на цю довбану країну,нікого не обібрав і не озолотився,тому мене таке не загрожує
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20.01.2024 21:54 Відповісти
Ось справа в тому, що ти "чесно працював",але це ти САМ ДЛЯ СЕБЕ вирішів, і те що Мазепа працював не чесно ЗА ТЕБЕ вирішели, а ти це сприйняв беззастережно! Якщо тебе польють брудом і скажуть що ти працював не чесно, САМЕ ТАКІ ЯК ТИ будуть вважати тебе крадуном!
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20.01.2024 22:05 Відповісти
Чого Вас так мордує напад на Зермака і їх компашку. Адже вони знищують Україну і українців. Ви - українофоб?
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21.01.2024 09:35 Відповісти
Що це таке -- спірна земля?? І хто з ким посперечався? І невже переміг мільонер? Ніколи такого не було і вот знову!!!
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20.01.2024 20:58 Відповісти
які в сраці землі?
буде Мазепа сидіти за свій рот, бо так захотіли буба і їрмак, тому шо демократія в країні - куди не плюнь там і вона...
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20.01.2024 20:59 Відповісти
На жаль, країна тепер гірша ніж за часів Януковича і це ще не кінець.
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20.01.2024 21:52 Відповісти
от тей самий "ще не кінець" це саме шо і лякає найбільше
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20.01.2024 21:54 Відповісти
вийдуть на *****
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20.01.2024 21:01 Відповісти
Може ці землі й не відносяться до ГРЕС. Але підійти до води вони не дають від слова зовсім.
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20.01.2024 21:02 Відповісти
Справа Мазепи має ******* усіх на зразок справ про отруєння Ющенка або плівок Мельниченка?
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20.01.2024 21:05 Відповісти
хей байден, а чому я щє не в наті?
і ти клован рудий, до тебе те саме питання!
чому я, а не Україна?
та не чули ми в опі за це...
в мене 5 менеджерів!
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20.01.2024 21:07 Відповісти
Герус здав ЄрЗе
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20.01.2024 21:09 Відповісти
Це після того, як колись йому Ляшко поправив шапку на голові
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20.01.2024 21:16 Відповісти
Вже по багатьом інформ джерелам пройшла інфа, що Мазепу покарали, бо завдяки прослушці його розмов дізналися що він не проти підтримати Залужного, якщо той колись раптом балотуватиметься . Цього стало достатньо для миттєвого фабрикування карної справи. Тобто Україну вже перетворено на міні-рашку, де влада не криючись, фабрикує карні справи направо і наліво, причому на відомих та впливових лбдей. Безкарність та відсутність "гальм" робить з ОПешними щурами те саме, що було з яеуковичем - наближає їхній кінець...
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20.01.2024 21:10 Відповісти
ну да 73 % президентів - балаболів і ніхто нікому нічо не винен
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20.01.2024 21:22 Відповісти
все вже говорене і перегоговорене разів 150...
і ви думаєте вони поумнішали?
ні
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20.01.2024 21:31 Відповісти
може ти зельонкі обпився, чи зе-шмарафонів передивився? я за зе-лідОра не голосував та ще й усіляким довбо@бам тоді тут, на Цензорі, намагався втовкмачити, що це буде вирок для України. Тож твоє "ви" можеш своєму віддзеркаленню "викать" ...
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20.01.2024 21:32 Відповісти
та ладно, то не було персонально, виключяйте образи...
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20.01.2024 21:34 Відповісти
А береги річок законно забудовувати ??? Чому не беруться за тих хто загарбав береги Дніпра і не тільки понабудовувавши маєтків і заблокувавши доступ до води!
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20.01.2024 21:16 Відповісти
Справа не в землях. Справа в тому, що почав боротись проти утисків бізнесу.
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20.01.2024 21:19 Відповісти
Ну за те щоб наш президетн був За а не зе
Амен 🙏🏼
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20.01.2024 21:20 Відповісти
🙏🙏🙏🙏🙏
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21.01.2024 09:38 Відповісти
Чиновники вкрали, переписали на студентів та перепродали, а справа Мазепи
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20.01.2024 21:32 Відповісти
Мазепа.Не дає рашистам спокою це прізвище.
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20.01.2024 21:35 Відповісти
Герус, повторює схему Арахамія «з підписами з ВРУ та листами» щодо зняття санкцій з гаманця прутіна (в миру-*****)!! Чекаємо на позитивні ХАРАКТЕРИСТИКИ трудових колективів та Профкому…🥴🥴🥴🥴
Яке ж тілько дно, з осіб, зібрав Разумков Зеленський, що так гадить національним інтересам України та від якого, ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!
Наслідки їх дій, ОЧЕВИДНІ, не тільки Західним Партнерам…😡😡⚖️⚖️💸💸..
Слава Україні!
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20.01.2024 21:47 Відповісти
Скільки плачів від анонімних учасників форуму щодо цього аферюги і ворюги....Ви всі весело регочете над дебільними жартами 95-кварталу і Дизель-шоу на їх концертах,причому,регочете над самими собою....їх хазяї Пінчук та Коломойський обібрали Україну до нитки за ці роки,а вам і діла немає,Мазєпу жалко....Бідна Україна....
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20.01.2024 21:49 Відповісти
Ми ненавидимо 95 квартал .
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20.01.2024 21:54 Відповісти
Ти взагалі на назву сайту дивився?
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20.01.2024 21:57 Відповісти
О, як стеліпав. Усі ж Ваші дописи за найвеличнішого. А тут Квартал довбаний з його хазяїнами і Мазепа в одному казані. Отруїтися не боїтеся?
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21.01.2024 09:41 Відповісти
Можна констатувати-державним інститутам прийшов кінець, залишились тільки бутафорні вивески
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20.01.2024 21:55 Відповісти
Шо тут не ясно,Єрмак наслухався Гюндая,на всіх Мазеп накласти анафему *кабы чего не вышло*.
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20.01.2024 21:59 Відповісти
Людина прямо сказала, що я в схемі. А де мені запобіжні дії. Я ж юрист)))
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20.01.2024 21:59 Відповісти
якщо ви думаєте, що в Америкі нема таких же самих 73 відсотка баранів?
Боже як же ви полмиляєтеся...
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20.01.2024 22:17 Відповісти
дуже хочеться на цьому форрyмі спілкуватися з тими 27%ма які не зелені презеденти - за 73% все ясно було з самого почятку.
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21.01.2024 07:32 Відповісти
Готують для деребану між своїми... Мразь зелена..
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21.01.2024 09:02 Відповісти
Так звана влада , користуючись воєєним станом завершує побудову тоталітарної держави, а тим, которі не згодні з владою,та само "влада" придбала автозаки. Повірте мені весь цей арсенал відчуємо на своїй "шкірі":

Нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg

Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052
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21.01.2024 11:25 Відповісти
 
 