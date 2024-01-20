Росіяни протягом 20 січня завдали 3 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура".
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Oresta Bartka
показати весь коментар20.01.2024 21:37 Відповісти Мені подобається 1
Тонка червона лінія
показати весь коментар21.01.2024 00:13 Відповісти Мені подобається 0
anton korsiner
показати весь коментар21.01.2024 07:21 Відповісти Мені подобається 0
asdf #587431
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