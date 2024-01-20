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Росіяни протягом 20 січня завдали 3 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 19 січня ворог завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

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Ну не називайте свинособак росіянами! А то ж хтось подумає, що вони люди...
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20.01.2024 21:37 Відповісти
Пишуть, що при ураженні 14-го січня рашистського літака - повітряного командного пункту ІЛ-22М "задвухсотили" його командира:

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21.01.2024 00:13 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/war/komandir-93-ji-brihadi-khanter-vahnerivtsi-dlja-vijavlennja-nashikh-vohnevikh-tochok-vidpravljali-pered-shturmovimi-hrupami-bezzbrojnikh-vojiniv-1694790.html Вагнерівці для виявлення вогневих точок ЗСУ відправляли перед штурмовими групами беззбройних воїнів
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21.01.2024 07:21 Відповісти
одни жируют, другие в окопах гибнут, надоело
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21.01.2024 07:32 Відповісти
 
 