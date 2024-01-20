Росіяни протягом 20 січня завдали 3 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 19 січня ворог завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з РСЗВ, - Генштаб