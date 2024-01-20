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Справа Мазепи: про підозру повідомлено 12 особам, серед затриманих - керівник ГУ Держгеокадастру в Київській області, - Офіс Генпрокурора

суд,мазепа

Прокурор Офісу Генпрокурора, процесуальний керівник у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, якого підозрюють у можливому розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС, Євген Сльота заявив, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Заставу у майже 350 млн грн для Мазепи прокурори пояснили тим, що розмір застави не обов’язкого повинен дублювати розмір збитків (7 млн грн). Також прокуратура запевняє, що жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС: на даний час у провадженні повідомлено про підозру 12 особам.

Серед підозрюваних — один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Землі, які фігурують у справі Мазепи, не є у власності Київської ГЕС та не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва, - "слуга народу" Герус

Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України", — прокурор, процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС Євген Сльота.

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Мазепа вважає 349 млн грн застави непідйомною сумою: Це свавілля і фактично безальтернативний арешт

Євген Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

"Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає", — наголосив прокурор.

Заява Офіса Генпрокурора про справу Ігоря Мазепи 01
Заява Офіса Генпрокурора про справу Ігоря Мазепи 02

Справа Ігоря Мазепи

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

На думку голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса ("Слуга народу"), заяви ДБР щодо земель, які фігурують у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, що їхня забудова нібито поставила під загрозу функціонування Київської ГЕС, не відповідають дійсності - ці землі не були у власності Київської ГЕС, розташовані за 8 км від неї і не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Такі твердження ДБР, на думку нардепа, є творчим підходом, але не юридичним.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3239) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+20
Чому все це ******** називається справою Мазепи? Чому не чиновників казнокрадів? Доречі, в них що призвищ немає?
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20.01.2024 22:08
+13
Юрій Гудименко

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.

Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.

В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є бажаючі?

Ау?..
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20.01.2024 23:31
+11
Друзьям все оппонентам закон!
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20.01.2024 22:14
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Чому все це ******** називається справою Мазепи? Чому не чиновників казнокрадів? Доречі, в них що призвищ немає?
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20.01.2024 22:08 Відповісти
Друзьям все оппонентам закон!
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20.01.2024 22:14 Відповісти
Тут ви помилились, все по беспределу
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20.01.2024 22:21 Відповісти
Коли вже так само виїбуть корупціонерів під час війни?
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20.01.2024 22:23 Відповісти
Зеленські - не самойоби.
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21.01.2024 00:17 Відповісти
Державним іститутам настав кінець, вони тепер у якості бутафорних, як і інститут президента. Зеленський перетворився на кнопкордава, як і депутати у ВР, як КМУ та решта
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20.01.2024 22:25 Відповісти
Та їм давно кінець. З Трускавця
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20.01.2024 23:22 Відповісти
Що значить перетворився? Воно було порноактором на підтанцьовці паРАШЦІ, а зараз кришує всіх зрадників -Баканова МАФІОЗНИКІВ ермака шефіра ТАТАРОВА шурму
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21.01.2024 05:46 Відповісти
Можливо хоча би цю справу доведуть до логічного завершення. 10 років війна... Дехто) забуває... Ось уже і Герус вписався)
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20.01.2024 22:26 Відповісти
Що ви будете вважати логічним завершенням?
Роздачу слонів чи талонів на повидло?
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20.01.2024 23:25 Відповісти
Щоб усі співучасники цієї геніальної) оборутки, в т.ч., ваші донатори) побачили себе перед обличчям правосуддя. Який буде результат? Побачимо. Думаю що у багатьох суддів уже біологічний страх самозбереження. Раз Герус підписався значить і він буде...
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21.01.2024 00:12 Відповісти
І хто ж по вашому, мої донатори?
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21.01.2024 00:17 Відповісти
No comments)))
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21.01.2024 00:23 Відповісти
Що, невже ніколи?
Серіал про Голобородьку передивляєшся?
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21.01.2024 00:32 Відповісти
Звідки така наївність? За 4,5 роки хоч одну справу зе-шобла довела до справедливого вироку? Корупціонерів та зрадників зе-шобла відпускає. Проти українських патріотів (Антоненко, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Федина, Поярков, Вятрович, Павловський, Марченко, Кривонос, Чорновол, Червінський...), яких зе-зрадники вважають своїми ворогами, справи тягнуться роками...
Справа Мазепи - це НЕ про корупцію. Це про узурпацію влади зе-покидьками і про встановлення диктатури зеленсько-риговського антимайдану.
Оті з Держгеокадастру додані до справи лише для того, щоби вона не виглядала такою відверто замовною в очах Заходу. Вони всі швидко вийдуть... А от Мазепа, який пообіцяв допомогу Залужному у разі балотування на майбутніх виборах, буде сидіти як мінімум доти, доки вибори не пройдуть.
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21.01.2024 00:16 Відповісти
Поки бізнес буде терпіти цю зільону шваль, все буде продовжуватись.
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20.01.2024 22:49 Відповісти
під бізнесом ти маєш на увазі Пінчука,Бєню.Рінатіка?
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20.01.2024 23:10 Відповісти
Малко, він мав на увазі середній бізнес , а не подельників ЗАЛЕНОГОЧМА !
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21.01.2024 05:51 Відповісти
західні інвестори, велкам ту Юкрейн!
на кожного з вас особисто чекає інвестняня імені Зєлєнскага , натаскана на живих українських бізнесменах
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20.01.2024 22:53 Відповісти
Юрій Гудименко

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.

Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.

В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.

Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.

Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.

Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».

Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Давайте запрошувати. Є бажаючі?

Ау?..
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20.01.2024 23:31 Відповісти
якщо чутки правдиві і це робота опи тоді апріорі несправедливість , значить мазепі волю ...
але точно це узнаємо згодом
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20.01.2024 23:01 Відповісти
В Україні вже 2 роки ніхто навіть не пукне без дозволу дєрьмака. Тож "якщо" тут просто недоречно.
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21.01.2024 00:12 Відповісти
откуда ТЕРМИН СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ??? Читали в Офисе Генпрокуратуры статью 19 Земельного Кодекса Украины????
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20.01.2024 23:23 Відповісти
защитная дамба при Киевской ГЭС
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21.01.2024 10:32 Відповісти
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20.01.2024 23:41 Відповісти
А ведь если звёзды загораются, идёт такая мощная накачка за Мазепу, значит это кому нибудь нужно.
В защиту Червинского на много меньше статей выходил/выходит.
Общество прозрело? Доколе терпеть? первый обиженный бизнесмен.
А до среды не знал о этом бизнесмене. Сейчас, Фейсбук, Твиттер, Цензор - главная тема. Идёт формирование общественного мнения в защиту обиженного (всего то жалких 7 миллионов) бизнесмена.
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21.01.2024 00:06 Відповісти
Страх за життя, кишеня, труси - три теми, які посполитих чіпляють найбільше..
Червінський в ці категорії не попадає...
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21.01.2024 00:28 Відповісти
Пройде час випрадають як Злочевского та інших.
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21.01.2024 00:16 Відповісти
Тоді це, уже щось по іншому, кваліфікує ККУ … з такою кількістю осіб!!
Для Резнікова та баканова клієнтів привезли?
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21.01.2024 00:41 Відповісти
Дуже вражаюча "оперативність" правоохоронців!!!
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21.01.2024 08:47 Відповісти
Это на этой дамбе Юля арендует коттедж с попугаем?
Совпадение?
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21.01.2024 10:37 Відповісти
 
 