Справа Мазепи: про підозру повідомлено 12 особам, серед затриманих - керівник ГУ Держгеокадастру в Київській області, - Офіс Генпрокурора

Прокурор Офісу Генпрокурора, процесуальний керівник у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, якого підозрюють у можливому розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС, Євген Сльота заявив, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Заставу у майже 350 млн грн для Мазепи прокурори пояснили тим, що розмір застави не обов’язкого повинен дублювати розмір збитків (7 млн грн). Також прокуратура запевняє, що жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС: на даний час у провадженні повідомлено про підозру 12 особам.

Серед підозрюваних — один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

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Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України", — прокурор, процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС Євген Сльота.

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

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Євген Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

"Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає", — наголосив прокурор.





Справа Ігоря Мазепи

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

На думку голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса ("Слуга народу"), заяви ДБР щодо земель, які фігурують у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, що їхня забудова нібито поставила під загрозу функціонування Київської ГЕС, не відповідають дійсності - ці землі не були у власності Київської ГЕС, розташовані за 8 км від неї і не несуть загрози для функціонування критичної інфраструктури Києва. Такі твердження ДБР, на думку нардепа, є творчим підходом, але не юридичним.