Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені, - ЗМІ
Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє Reuters.
Анонімне джерело повідомило, що початкові повідомлення говорили про те, що базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.
За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.
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+24 Людмила Полякова #573716
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п.с.. йолопи мля…
Спросите у демократов.
Ничего США не сделают, максимум запустят несколько томагавков и сообщат радостно что все цели поразили, виновные наказаны. Перед выборами им только "войны" не хватает... По этому будут делать вид что все хорошо и прекрасно.
А є араби-дебіли. І іх зовсім не більшість. І розвитку в них ніякого. І технологічно вони відсталі. І грошей в них майже нема, не дивлячись, шо дехто сидить на нафті.
ЗеленськогоТрампа на його обіцянках знайти мир в очахзробити Америку великою знову, а потім гряне війна вже з нападом на США особисто, і Трамп почне як і Бубочка в Україні з себе великого патріота зображати.
А два - по видатках на озброєння Китай і поруч не стояв з США. Тож мільон китайців, які вміють вистрілити артснаряд за допомогою молотка вони зробити зможуть, а шось хоч наближене до всяких F-35 вже ні.
Припустимо, що почалась війна. Ринки миттєво закриються, західні власники заводів або вивезуть їх заздалегіть в якусь Мексику з Бразілією, або їх в них просто заберуть. Не дозволяти ж заводам ворога працювати на ворога на власній території. Війну вони або просруть або, якшо капець пощастить, зіграють в нічію. Але виробництво до них вже не повернеться ніколи. І на виході буде мільярд голодних китайців з купою відсталих заводів продукція яких нікому нінафіг не потрібна. А потім здоровенний голодний бунт, на якому представників компартії китаю посадять на бамбукові палі, а може навіть зʼїдять. Але керівники китаю не ідіоти, шоб допускати такий сценарій.