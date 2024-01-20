Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені, - ЗМІ

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє Reuters.

Анонімне джерело повідомило, що початкові повідомлення говорили про те, що базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.

За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

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