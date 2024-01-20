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Новини
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Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені, - ЗМІ

обстріл

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє Reuters.

Анонімне джерело повідомило, що початкові повідомлення говорили про те, що базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.

За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

Автор: 

військова база (90) Ірак (183)


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Топ коментарі
+24
Ось бачите що відбувається. Тільки США дало слабину в Україні я одразу якась нечисть з диктаторськими замашками вирішила спробувати свої сили поки що на базах США за кордоном, але не факт, що ця нечисть не увійде в смак і не захоче на США прямо напасти. Думайте американці чи дійсно тоді буде ваша країна грейт егейн?
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20.01.2024 22:18
+23
Саме так - Західний світ вигодував (і продовжує відгодовувати) китайського дракона, який в результаті зжере усіх, якщо вони не отямляться, хоча, можливо, вже надто пізно.
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20.01.2024 22:26
+19
Трамп додасть величі Америці у світі витерши носа об сімейні труселя туПіна… світ чекає ***** в захваті….

п.с.. йолопи мля…
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20.01.2024 22:16
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Трамп додасть величі Америці у світі витерши носа об сімейні труселя туПіна… світ чекає ***** в захваті….

п.с.. йолопи мля…
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20.01.2024 22:16 Відповісти
Когось черговий раз звалтує, або вкрасть ще документи для пу
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20.01.2024 23:19 Відповісти
Президент США - Байден. Трамп сейчас никто.

Спросите у демократов.
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20.01.2024 23:38 Відповісти
Чого ти з тим Трампом возишсся?))))))
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20.01.2024 23:39 Відповісти
при Трампі всі диктатори сиділи техенько і не рипались, не почалося жодного нового конфлікту. а об комуніста Байдена всі ноги витирають та не зважають на його маразм
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21.01.2024 14:41 Відповісти
Ось бачите що відбувається. Тільки США дало слабину в Україні я одразу якась нечисть з диктаторськими замашками вирішила спробувати свої сили поки що на базах США за кордоном, але не факт, що ця нечисть не увійде в смак і не захоче на США прямо напасти. Думайте американці чи дійсно тоді буде ваша країна грейт егейн?
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20.01.2024 22:18 Відповісти
Они сами и попустили санкции Ирану и разрешили им торговать нефтью вот те и отблагодарили.
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20.01.2024 22:22 Відповісти
Скоро Ин зафігарить ядерку по Штатах і буде їм велич, мля...
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20.01.2024 22:43 Відповісти
Від однієї й навіть двох боєголовок Штатам буде, наче слону дробина. Вони, швидше за все, навіть не долетять. Зате тоді у них будуть повністю розв'язані руки, й вони зможуть застосовувати будь-які засоби проти Кім Чен Ина і його рабів.
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21.01.2024 12:24 Відповісти
Я вангую, яка цього разу буде відмазка у США, але після безкарної смерті американського громадянина від рук конченого, я давно зрозумів чим насправді виявляється роздута пихатість, звичайною бульбашкою.....
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21.01.2024 14:19 Відповісти
а памятаєте Оман, коли хрипаве ***** ***** бункерне лякало, так ось тоді іранці також по базам США влупили.
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20.01.2024 22:48 Відповісти
Кажется сейчас кого бородатого то будут сильно бить и даже ногами.
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20.01.2024 22:21 Відповісти
Дуже сумніваюсь - американці дуже не хочуть воювати солдатами, а ракети можуть не так вже і багато.
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20.01.2024 22:24 Відповісти
Байден вроде не бородатый

Ничего США не сделают, максимум запустят несколько томагавков и сообщат радостно что все цели поразили, виновные наказаны. Перед выборами им только "войны" не хватает... По этому будут делать вид что все хорошо и прекрасно.
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20.01.2024 22:28 Відповісти
Маленькая победоносноая война - это то, что надо. Но воевать с Ираном - можно в маленькую войну не уложиться.
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20.01.2024 23:16 Відповісти
Будет объявлено что это не правда. Ракеты были пущены по направлению и своих целей не достигли
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20.01.2024 23:09 Відповісти
"Бог пал" - це із смерті Супермена. Я думаю всім ясно шо і нашо робиться. Китай хоче домінувати наступні 10 000 років і дає своїм псам гризти старого динозавра
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20.01.2024 22:23 Відповісти
Саме так - Західний світ вигодував (і продовжує відгодовувати) китайського дракона, який в результаті зжере усіх, якщо вони не отямляться, хоча, можливо, вже надто пізно.
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20.01.2024 22:26 Відповісти
До тупих терористів ніяк не дійде, що за цю жалюгідну спробу (в наслідок якої легко поранили кількох американців і важко одного іракця) їм у відповідь прилетить значно більше і зі значно гіршими наслідками.
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20.01.2024 22:23 Відповісти
Вони думають, що США слабке зараз і чого гріха таїти американські внутрішні конфлікти через голосування з приводу підтримки євреїв і українців і кордону з Мексикою і бажання політиків ізоляціоністів прийти до влади в США дали їм привід так думати.
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20.01.2024 22:26 Відповісти
Та їм *****! В ісламської піхоти немає вибору, крім здохнути за алаха, в генералів - прекрасне сите життя на території дружніх муслімських країн
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20.01.2024 22:27 Відповісти
Один вже так думав, що у нього буде сите життя під захистом дружніх мусульманських друзів, але й зв цим щуром прийшли славетні американські котики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD#cite_note-abc_death-23
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21.01.2024 12:38 Відповісти
Керівники тупих терористів сидять у кремлі і пекіні і іх майже неможливо дістати. А тупих виконавців - десятки і сотні мільйони фанатиків, і їх нікому не жалко, витратний матеріал, як патрони, тільки дешевше.
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20.01.2024 22:30 Відповісти
Вони вже 58 разів в Іраку і 83 в Сирії показали що їм пох і відчувається що це тільки попередження. Нетаняху круто підставляє США під терор і держдепу доведеться вирішувати чи варто за підтримку 9-ти мільйонного Ізраїлю отримати у вороги 450 мільйонів потенціальних терористів. Арабський світ безкінечно буде воювати всередині між сунітами і шиітами, сирійцями і іранцями, але для Ізраїлю вони завжди приділять увагу, бо це для них святе.
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20.01.2024 22:56 Відповісти
Ви не праві. Є араби розумні. Це багаті, які сидять на нафті, роблять гроші і їм треба шоб було спокійно. Вони з Ізраілем або вже примирилися і визнали один одного або були на порозі цього. Та не дуже багаті, яки отримали кіздюлів і все зрозуміли. Ось вони до Ізраілю лізти вже не будуть.
А є араби-дебіли. І іх зовсім не більшість. І розвитку в них ніякого. І технологічно вони відсталі. І грошей в них майже нема, не дивлячись, шо дехто сидить на нафті.
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20.01.2024 23:29 Відповісти
Багаті примирились? Ось тут https://bukvy.org/ssha-proponuyut-vynagorodu-do-10-mln-za-informacziyu-pro-finansovu-merezhu-hamasu/ трошки видно, як примирились. Вічливо усміхатись на публіці дипломатам з бізнесменами і таємно фінансувати терористів шейхам раз плюнути, там не Європа, де відслідкують походження кожного цента. Хоча при розслідуванні можуть вийти і на підтвердження ось цього https://bukvy.org/borrel-zayavyv-shho-izrayil-finansuvav-stvorennya-hamasu/ , а Боррель не з Привозу отримує. Як ви думаєте зреагуть шейхи? Вони гарантовано включаться, навіть якщо тримали нейтралітет.
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21.01.2024 01:21 Відповісти
Я, Вас понимаю. Но, террористы - не бояться смерти, не бояться воевать в сухопутной войне - в отличии от США.
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21.01.2024 00:06 Відповісти
Молоко на губах не обсохло кашляти на США, але випробовують американське терпіння то тут то та
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20.01.2024 22:27 Відповісти
Вони кашляють, бо з'явилось чим. Не було - то й не кашляли. Хрущов теж почав лаптями бити по столу, коли совєти зліпили 600 боєголовок, хоча у штатів їх було вже 2000. А бульбофюрер отримав один іскандер, і заявляє, що поставив усіх на місце.. ))) Вони всі йо@нуті за своєю природою.
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21.01.2024 09:56 Відповісти
Якщо будуть США проявляти слабкість то далі може статися новий Перл Харбор чи 11 вересня.
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20.01.2024 22:30 Відповісти
Намного хуже, будет.
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21.01.2024 00:07 Відповісти
Саме смішне може бути коли США якимсь чином повторить шлях в Україні в цій війні. Тобто там виберуть Зеленського Трампа на його обіцянках знайти мир в очах зробити Америку великою знову, а потім гряне війна вже з нападом на США особисто, і Трамп почне як і Бубочка в Україні з себе великого патріота зображати.
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20.01.2024 22:34 Відповісти
Це зовсім не смішне. Це четверта світова війна, і, можливо, загибель західної цивілізації.
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20.01.2024 22:39 Відповісти
Да не будет никакой гибели. Просто несколько крупных городов превратятся в руины. Потом это все отстроится заново.
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20.01.2024 22:51 Відповісти
А ти готовий особисто "перетвориться в руїни" в цих містах? Чи "перетворюваться" повині інші - ти у нас "особливий" ...?
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21.01.2024 06:29 Відповісти
А ты всем незнакомым людям тыкаешь ? Или ты "особенный", тебе можно ? Ну, раньше в каждом селе такой "особенный" был. Альтернативно одарённый.
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21.01.2024 13:24 Відповісти
"Салапєт"! А де в правилах форуму заборонено звертаться на "ти""? Чи у правилах українського правопису? Чи "доколупаться" нема до чого?
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21.01.2024 13:41 Відповісти
Быдлан, подучи правила культурного общения, прежде чем совать свой пятак куда не просят.
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21.01.2024 16:40 Відповісти
Од "бидлана" чую!
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21.01.2024 16:44 Відповісти
Это ты первый тыкаешь незнакомым людям, и не видишь в этом ничего такого, поэтому и быдлан это ТЫ
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21.01.2024 16:55 Відповісти
Покажи мені - у чому є моє "порушення"?
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21.01.2024 17:38 Відповісти
Це вже піс..ють на голову амерам чи ще ні?! Нехай ще трішки пожують соплі і ***** їм на неї вис...реться.
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20.01.2024 22:38 Відповісти
Швидше треба будувать стіну з Мексикою. Інакше це не зупинить...
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20.01.2024 22:49 Відповісти
Америка каже, шта нє всьо так адназначно. Так і каже. З російським акцентом. І вже давно. Нажаль.
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20.01.2024 22:41 Відповісти
Щось я не пам'ятаю щоб при республіканцях і навіть при Трампі так нагліли проти Америки по всьому світу.
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20.01.2024 22:46 Відповісти
Тихіше, зараз сектанти «козака Байденюка» Вас заспамлют
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20.01.2024 23:38 Відповісти
Було при Трампі після того як вбили іранського генерала Іран напряму обстріляв базу США балістикою. Тоді в Штатах багато говорили про повномасштабну війну з Іраном але Трамп все спустив на гальмах
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20.01.2024 23:56 Відповісти
А мені тут тікі шо подумалося... А чого шановне панство вирішило, що Штати не хочуть війни? Але ж подивіться - на данний момент нема жодного виклику для нормальної пацанської войнушки. Китай в даній конфігурації нізащо воювати не буде. Всі інші, што по світу гавкає - там війни не буде. Буде чергове гоняння неграмотних бабаїв на ішаках по пустелях, а це вже після Іраку і Афганістану зовсім не цікаво. А в них є виробники зброї, а в тих виробників є лоббі. А ніхто (навіть рашка з китаєм) не наважується доковирятись.
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20.01.2024 22:47 Відповісти
У їхніх виробників зброї величезна кількість контрактів, як від власної армії, так і від чималої кількості інших країн - не всі справляються з попитом і до деяких черги вже на роки, відтак, вони і без великих війн добре завантажені і кількість замовлень лише зростатиме.
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20.01.2024 22:53 Відповісти
З одної сторони - так. А з іншої - з ким вони воювали останні 30 років? Хтось може почати запитувати "хлопці, а не задофіга вам 10 УАГ, якшо у ваших опонентів ще ішакове лайно на халатах не просохло? Може краще те бабло завернути на будівництво стіни, розробку вакцини від корони чи ще шо небудь?"
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20.01.2024 22:57 Відповісти
На горизонті вже маячить Китай і вже до дедалі більшої кількості їх військових доходить, що це будуть аж ніяк не бородаті клоуни на пікапах в ішаковому лайні. Китайці вкладають шалені кошти в розробку та виробництво ************* зброї і досягли чималих результатів (не кажучи вже про повну відсутність проблем з живою силою), а ще є любі друзі з КНДР та паРаши, які у разі чого радо допоможуть. Тому, ймовірно, США доведеться ще більше вкладати в оборонку, адже можна впевнено стверджувати про початок нової "гонки озброєнь".
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20.01.2024 23:07 Відповісти
А кому Китай буде продавате все те гівно, яке виробляє? Кацапам? Індії? Якшо США пропаде як ринок збуту, то пів мільярда китайців з голодухи помруть. По США це звичайно теж вдарить - знову будуть черги на автомобілі. Це раз.
А два - по видатках на озброєння Китай і поруч не стояв з США. Тож мільон китайців, які вміють вистрілити артснаряд за допомогою молотка вони зробити зможуть, а шось хоч наближене до всяких F-35 вже ні.
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20.01.2024 23:13 Відповісти
Я б не недооцінював Китай, який аж ніяк не молотком робить чимало різноманітної електроніки та техніки і ті ж самі дрони виготовляє в такій кількості, про яку інші й не мріють. Так, у них не такий оборонний бюджет, як у США, але виробництво кожної одиниці техніки чи снарядів їм обходиться в рази менше, ніж США і тому різниця трохи менше, ніж здається, хоча американці все ще попереду.
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20.01.2024 23:45 Відповісти
Ви цілком праві. Але Китай дуже повʼязаний на ринок США і Європи. І нема на планеті інших місць, куди б вони могли переорієнтувати своє виробництво, щоб замістити ці ринки.
Припустимо, що почалась війна. Ринки миттєво закриються, західні власники заводів або вивезуть їх заздалегіть в якусь Мексику з Бразілією, або їх в них просто заберуть. Не дозволяти ж заводам ворога працювати на ворога на власній території. Війну вони або просруть або, якшо капець пощастить, зіграють в нічію. Але виробництво до них вже не повернеться ніколи. І на виході буде мільярд голодних китайців з купою відсталих заводів продукція яких нікому нінафіг не потрібна. А потім здоровенний голодний бунт, на якому представників компартії китаю посадять на бамбукові палі, а може навіть зʼїдять. Але керівники китаю не ідіоти, шоб допускати такий сценарій.
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21.01.2024 00:15 Відповісти
Ви все правильно зазначили і за логікою, така б війна не мала сенсу, але як свідчить практика, коли комуняцькі та тоталітарні режими отримують багато грошей, вони прагнуть світового панування вимкнувши логіку та не рахуючись з жертвами і все вказує на те, що Китай рано чи пізно може піти цим шляхом. Втім, крім військового можуть обрати і економічний - вони вже витісняють місцевих виробників ЄС та США навіть з їх рідних ринків або купують їх повністю або частково, а в бідніших країнах взагалі мало не монополісти у більшості галузей і це теж серйозна проблема. Як би там не було, а з нашестям всього китайського треба терміново щось робити.
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21.01.2024 00:35 Відповісти
США можуть тупо вивести всі свої бази з усього світу, як вивели з Афганістану. І як той порнорежисер сказати: "Далі ****єсь як хочете". Раніше у них це називалося доктриною Монро.
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20.01.2024 23:17 Відповісти
Выслать им в помощь тысячу непримиримых глубоких Озабоченностей
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21.01.2024 11:25 Відповісти
 
 