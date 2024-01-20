Росія спробує використати вибори в різних країнах у 2024 році, щоб налаштувати Європу проти України, - Держдепартамент США

Росія планує інформаційні атаки проти України на тлі виборів у країнах Європи у 2024 році.

Про це заявив Джеймі Рубін, координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту США, який займається боротьбою з дезінформацією, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фокус.

Мета таких інформаційних операцій – налаштувати європейців проти надання допомоги Українській державі, яка захищається від російської агресії.

"Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", — сказав він.

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Цьогоріч десятки країн світу обиратимуть нових лідерів, зокрема Великобританія, Австрія та Грузія. Окрім того, у червні відбудуться вибори в Європарламент. РФ спільно з Китаєм "працюють у всьому світі над тим, щоб видавати державну пропаганду за незалежну журналістику", сказав представник Держдепу.

Він не назвав конкретних країн, де можна чекати на атаки пропагандистів Кремля, але зазначив, що основні загрози зосереджені в Європі, країни якої в більшості об'єдналися для підтримки Києва, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

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Росія сподівається, що результати виборів зможуть змінити те, що було "успішною коаліцією й дисциплінованою опозицією у війні проти неї", вважає Рубін.