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Росія спробує використати вибори в різних країнах у 2024 році, щоб налаштувати Європу проти України, - Держдепартамент США

Держдепартамент США

Росія планує інформаційні атаки проти України на тлі виборів у країнах Європи у 2024 році.

Про це заявив Джеймі Рубін, координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту США, який займається боротьбою з дезінформацією, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фокус.

Мета таких інформаційних операцій – налаштувати європейців проти надання допомоги Українській державі, яка захищається від російської агресії.

"Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", — сказав він.

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Цьогоріч десятки країн світу обиратимуть нових лідерів, зокрема Великобританія, Австрія та Грузія. Окрім того, у червні відбудуться вибори в Європарламент. РФ спільно з Китаєм "працюють у всьому світі над тим, щоб видавати державну пропаганду за незалежну журналістику", сказав представник Держдепу.

Він не назвав конкретних країн, де можна чекати на атаки пропагандистів Кремля, але зазначив, що основні загрози зосереджені в Європі, країни якої в більшості об'єдналися для підтримки Києва, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

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Росія сподівається, що результати виборів зможуть змінити те, що було "успішною коаліцією й дисциплінованою опозицією у війні проти неї", вважає Рубін.

Автор: 

вибори (6683) Держдепартамент США (1613) пропаганда (2796)


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Топ коментарі
+8
Рашисти не спробують використати вибори в різних країнах, а гарантовано використають їх аби налаштувати ЄС проти України і судячи з опитувань можуть досягти в цьому чималих успіхів. Купувати політиків та поширювати пропаганду в ЗМІ та соцмережах вони вміють, як ніхто інший.
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20.01.2024 22:30
+8
І, на жаль, в них це виходить робити - бубочка, орбан, фіцо... Ну і Трамп на підході.
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20.01.2024 22:34
+7
Як в Україні використала вибори у 2019, пропихнувши на роль президента какаяразница, лиш бы не Парашенка
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20.01.2024 22:32
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20.01.2024 22:28 Відповісти
Рашисти не спробують використати вибори в різних країнах, а гарантовано використають їх аби налаштувати ЄС проти України і судячи з опитувань можуть досягти в цьому чималих успіхів. Купувати політиків та поширювати пропаганду в ЗМІ та соцмережах вони вміють, як ніхто інший.
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20.01.2024 22:30 Відповісти
Фейки не повторюйте за німецькими нацистами з АФД. Їх навіть німці на брехні не один раз ловили. В Німеччині нормально відносяться до українців, не зважаючи на спроби політиків різного калібру налаштувати народ проти них
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20.01.2024 22:44 Відповісти
Це кацап
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20.01.2024 22:53 Відповісти
Як в Україні використала вибори у 2019, пропихнувши на роль президента какаяразница, лиш бы не Парашенка
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20.01.2024 22:32 Відповісти
Часто-густо у рузьге усе виходить "на от'*****", рукожопо та на улюбленій ізолєнті.
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20.01.2024 22:33 Відповісти
Циган орбан і придуркуватий фіцо вже в дії.
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20.01.2024 22:33 Відповісти
І, на жаль, в них це виходить робити - бубочка, орбан, фіцо... Ну і Трамп на підході.
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20.01.2024 22:34 Відповісти
Ви давайте більше зброї.

І наср@ти на якісь вибори.
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20.01.2024 22:37 Відповісти
"Він не назвав конкретних країн, де можна чекати на атаки пропагандистів Кремля, але зазначив, що основні загрози зосереджені в Європі"

Тобто руду ляльку від ***** ви за загрозу не рахуєте?
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20.01.2024 22:38 Відповісти
Німеччину навряд налаштують. Не дивлячись на зусилля нацистів з АФД, та й чого гріха таїти деяких політиків з партії Меркель люди в основному на боці України. Цитата з форуму в газеті Focus : росіяни вбивають людей знищують все що можуть знищити і ми ніхто якщо можемо їм це простити за можливість купувати дешевий газ.
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20.01.2024 22:40 Відповісти
Спринт чи марафон... демократї чи диктатура от навколо чого все...
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20.01.2024 22:44 Відповісти
В Словаччині вийшло, країна зразу стала прокацапською
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20.01.2024 22:47 Відповісти
Ой, шановні, ви б краще там в Штатах озирнулись навколо...
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20.01.2024 22:50 Відповісти
в США пуйло вже победив.
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21.01.2024 13:27 Відповісти
 
 