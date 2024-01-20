Протягом 20 січня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 173 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (11 вибухів), обстріли FPV дроном-камікадзе (4 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (44 вибухи) та ствольної артилерії (13 вибухів).

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Есманьська громада: здійснено обстріли FPV дроном-камікадзе (2 вибухи) та обстріл з мінометів (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були авіаудари – пуски ракет з гвинтокрила (8 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів), артобстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Миропільська громада: 13 мін скинув ворог на територію громади".

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