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Російські окупанти протягом 20 січня 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію навколо плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 9 разів безуспішно намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: 

ЗСУ (7499) плацдарм (81)


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20.01.2024 23:05 Відповісти
Збройні сили України протягом доби втримали плацдарм на лівобережжі Херсонщини, а ворог із втратами відступив. Водночас 20 січня нашим захисникам довелося здійснити 72 прямих бойових зіткнення з російськими окупаційними військами.
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21.01.2024 06:59 Відповісти
Очевидно,что рузкие хотят сбросить плацдарм в воду,а если не получается то пока тупо выматывают,сил у них больше
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21.01.2024 08:07 Відповісти
 
 