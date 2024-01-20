Російські окупанти протягом 20 січня 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію навколо плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 20 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ".
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Алекс Скела
показати весь коментар20.01.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 0
anton korsiner
показати весь коментар21.01.2024 06:59 Відповісти Мені подобається 0
егор сидоренко #582595
показати весь коментар21.01.2024 08:07 Відповісти Мені подобається 0
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