Російські окупанти протягом 20 січня 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію навколо плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 9 разів безуспішно намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб