Подружжя напало на прикордонний наряд, у Закарпатській області: одну прикордонницю травмовано
На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд та завдало травм прикордонниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
У повідомленні зазначається, що на одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу "Мітсубісі" відмовився надати авто для огляду. Створивши конфліктну ситуацію він спробував уникнути відповідальності, передбаченої адміністративним кодексом за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держаприкордон служби України. В салоні авто разом з ним перебували його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя. Вже за кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача.
"У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події", - пишуть у службі.
Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.
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раньше было 10.000 вечнозелёных американских, плюс ещё надо было попасть на хлебное место Западная граница самое то, Ну и отбить затраты Безусловно Ну и дальше на жизнь как-то
Львов или чуть раньше заваливают погранцы и начинаются проверка документов, я не еду за границу и Поезд не едет за границу и мы не в погранзоне, на каком основании ответа так и не получил, указание у них какое-то
(Тебе тут уже попереджали - щоб не писав кацапських наративів! Ти не зрозумів?)
Реєстрація: 14.01.2024
Один показовий випадок "при спробі втечі", і всі наступні при перетині кордону будуть супер ввічливі і завжди будуть готові показати вміст багажнику.
Це жесть.
Вікна Овертона не просто відкриті, вони - вибиті. І не ким небудь, а кожна потенційна мішень рубає його навіть в стіні за якою стоїть сам.
Давайте всім роздамо зброю і почнемо стріляти один в одного.
Давайте такого шороху беззаконням і насиллям зробимо щоб кім чен ин здригнувся від відчуття безмежності своєї внутрішньої демократії.
Блдь. Країна суцільних експерементів по самознищенню(
П.С. почніть волати аби ТЦК валили всіх зі зброї прямо в маршрутках і на вулиці. Чим вони гірші від прикордонників? А може вже зі зброєю всім видати право вбивати всіх на власний розсуд?!
Голова не для аби пожрати і шапку носити. Почніть думати.