Подружжя напало на прикордонний наряд, у Закарпатській області: одну прикордонницю травмовано

На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд та завдало травм прикордонниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У повідомленні зазначається, що на одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу "Мітсубісі" відмовився надати авто для огляду. Створивши конфліктну ситуацію він спробував уникнути відповідальності, передбаченої адміністративним кодексом за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держаприкордон служби України. В салоні авто разом з ним перебували його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя. Вже за кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача.

"У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події", - пишуть у службі.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

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